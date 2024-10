La senadora Irene Moreira (CA), entiende que la coalición «vino para quedarse»

El pasado viernes, la candidata al Senado por la lista 510 de Cabildo Abierto, la actual senadora y ex ministra de Vivienda Irene Moreira –esposa del candidato cabildante Guido Manini Ríos-, estuvo realizando visitas a medios del departamento de San José, entre ellos La Semana.

En diálogo con este medio dijo que la campaña que está finalizando es “muy atípica; yo tengo más de 40 años de militancia y no recuerdo una campaña como ésta. Estamos a pocos días de una elección, de un momento histórico y no hay ebullición”.

Irene Moreira, comparó la actual campaña con la de 2019, “cuando veníamos con aquella ola del cambio que hoy evidentemente no está”.

Respecto a su partido, dijo que en aquella oportunidad estaba la novedad que significaba Guido Manini Ríos, “un candidato algo nuevo y esa novedad ahora nosotros no la tenemos, pero si tenemos una persona que actuó en defensa de los más frágiles”.

Continuó diciendo que “un ejemplo típico es el tema de la usura. Existía usura legal en el país, mediante la cual un millón de uruguayos estaba en el clearing y nadie se preocupaba por eso. No se hablaba de esa usura legal”, dijo en referencia al plebiscito sobre deuda justa que promovió su sector y que según la postura de su partido debería ser plebiscitado con las elecciones departamentales de 2025. Respecto a las dudas que han expresado miembros de la Corte Electoral sobre la viabilidad de realizar un plebiscito en las elecciones departamentales. “Nos apoyan constitucionalistas, la Constitución es clara, dice que las firmas deben presentarse seis meses antes de la próxima elección, no diferencia entre nacionales y departamentales”, dijo Moreira.

SEGURIDAD | Luego hizo referencia a la postura de Cabildo Abierto en la coalición multicolor. “Nosotros hemos sido muy críticos con el tema seguridad pública. No puedo decir que no se haya hecho nada porque sería injusta, se han mejorado muchos aspectos, pero mucho queda aún para llegar al ‘se acabó el recreo’ de la elección pasada”, dijo Moreira.

“Cuando asumió el gobierno, Manini Ríos fue con propuestas concretas; algunas cosas se tomaron, otras no. Ahora, hace un mes y medio presentó 12 propuestas claras para la declaración de emergencia en seguridad pública, ya porque nos están matando todos los días”, dijo Moreira, que comentó luego que “hubo un candidato que dijo que en marzo cuando asuma iba a ver el tema seguridad. No señor, qué vamos a esperar, somos gobierno en este momento, vamos a agarrar el toro por las guampas y resolver un problema”.

“El hombre que nos da la certeza que va a tomar las medidas que sean necesarias sin temblarle la mano, es Manini Ríos”, dijo Moreira.

Respecto a su destitución del Ministerio de Vivienda, dijo que “a esta ministra no se la midió con la misma vara que a otras personas que sí hicieron cosas. A esta ministra le pueden revisar los bolsillos y la cartera que no va a caer ni un solo peso del Estado. Esta ministra no regaló ni una sola casa”. Insistió en que no la dejaron defenderse y que podrían haberla citado al Parlamento para dar su visión.

COALIGADOS | Sobre la decisión de no firmar un acuerdo de la coalición antes de las elecciones, Moreira dijo que “no es que no queramos integrar la coalición republicana. Siempre nos ponen como los díscolos de la coalición, pero entiendo que integrar una coalición no quiere decir amén a todo y acá creo que se buscó imponer lo que había que votar. Nosotros entendemos que la coalición vino para quedarse”.

En ese marco de coalición es que entiende que “los grandes problemas que preocupan a la población son los que trata Cabildo; nos importa la forestación, nos importa la deuda, nos importa que no maten a nuestro hijos con la droga. Entendemos que esos problemas los podemos solucionar dentro de la coalición. Por eso estamos en la coalición, seguimos en ella y estamos trabajando para que el próximo gobierno sea un gobierno de coalición”.

Comentó por último que en San José, el candidato a la Diputación por la lista 510 es Jonathan Peluffo, especialista en lenguaje de señas, y que Heber García será en 2025 el candidato a la Intendencia.

Por Javier Perdomo.