La senadora Gloria Rodríguez y el ministro Falero encabezaron acto por el No en Libertad

En el comité por el No ubicado sobre calle 25 de Agosto, el pasado miércoles a la noche se realizó un acto en el que las principales figuras nacionalistas de San José, junto a la senadora Glenda Rodríguez, defendieron los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que son puestos a consideración de la ciudadanía el próximo 27 de marzo. La actividad contó con presencia de dirigentes de todo San José y de militantes nacionalistas de Libertad.

El moderador del encuentro fue el alcalde Matías Santos, quien fue presentando a cada uno de los oradores. Abrió el fuego el secretario general de la Intendencia Sebastián Ferrero, quien dijo que el centro del referéndum no son los 135 artículos de la LUC, sino que a la oposición “le duele que esta ley le quite el poder al gobierno sindical”.

Dijo que el gobierno respeta a “los sindicatos cuando son bien entendidos, cuando son representantes de los trabajadores” y más adelante comentó que “la defensa de los trabajadores, de los más débiles ha sido una reivindicación histórica del Partido Nacional, no nos van a venir a explicar a nosotros qué es defender al trabajador, pero muy distinto es decir que vamos a prohibir los paros y el derecho a la huelga”.

Culminó diciendo que el referéndum “es contra el Presidente de la República, esto es contra Lacalle Pou, porque viene haciendo un gobierno sobresaliente, de destaque mundial”.

“GANA LA GENTE” | Por su parte el diputado Rubén Aníbal Bacigalupe, dijo que el PN no quería esta instancia, pero ahora “estamos tratando de convencer a la ciudadanía de no derogar los 135 artículos de la LUC”.

“Hay una porción de la población que está indecisa y en su gran mayoría es gente que nos votó a nosotros en 2019. Los 476 artículos de la LUC fueron el compromiso de campaña del Presidente de la República, del Partido Nacional y de la coalición de gobierno”, por eso entiende que “ganando el No gana la gente”.

A su vez el ex alcalde de Libertad y actual asesor en el MTOP Sergio Valverde, agradeció la presencia de militantes de los restantes partidos que apoyan la LUC y mencionó que “la LUC es libertad, hacés una cosa o la otra, cobrás con tarjeta o sin tarjeta, tenés Antel o Claro o Movistar, la LUC te da la posibilidad de elegir”.

Le siguió en la oratoria la senadora Gloria Rodríguez, quien mencionó que “la LUC es el resumen de todas las urgencias que durante la campaña electoral fuimos recogiendo”.

BRAZO DOBLADO | “El denominador común de los reclamos de la gente era la seguridad. En todos los lugares que llegábamos ‘decían hagan algo, no soportamos más’. Se trabajó mucho y el Presidente se comprometió. A los 13 días de asumir nos cae la pandemia, ese enemigo invisible que no sabíamos cómo enfrentar y el Presidente suma esta nueva urgencia. Fuimos ejemplo a nivel mundial de cómo abordamos el tema sanitario y el económico. Eso molestó a aquellos de cuanto peor mejor y buscaron la forma de perjudicar el gobierno y ahí se movilizó el Pit-Cnt”, dijo Gloria Rodríguez.

Al igual que Ferrero dijo que no están contra los sindicatos en general, “nosotros estamos en contra de los sindicatos de ideología radical, que no representan a todos los trabajadores”. Opinó luego que con el referéndum “el Pit-Cnt le dobló el brazo a los legisladores del Frente Amplio”, que según ella no querían el referéndum.

En su opinión, a la oposición “les molesta que las cosas se estén haciendo bien” y por eso “salieron con las mentiras; transmiten terrorismo verbal”.

Más adelante mencionó que el gobierno se comprometió “a brindarle apoyo a la Policía. Nosotros estamos a favor del trabajador, no de la delincuencia, pero ahora hay toda una campaña contra la Policía, porque estamos atacando a la delincuencia”.

Opinó luego que “la LUC tiene un alto contenido social, que tiene una mirada hacia los sectores menos favorecidos, brinda beneficios. Tenemos que defender esta ley, acá lo que se busca es desestabilizar al gobierno. No soportan que este gobierno esté haciendo las cosas bien. No lo van a lograr. Tenemos un Presidente con un alto porcentaje de aceptación, los compromisos se vienen cumpliendo. Es un gobierno que tiene espalda”.

Finalizó diciendo que “la LUC no se deroga, va a continuar vigente porque es una ley con mirada social que beneficia a los sectores menos favorecidos y es lo que decidió la ciudadanía”.

REFERENCIA | Cerró la oratoria el ex intendente y actual ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, quien comenzó diciendo que desde el gobierno “venimos enfrentando las distintas situaciones que se nos han planteado y quiero decirles que lo hacemos con cariño, responsabilidad y pensando en todos los uruguayos. El Uruguay sale adelante si estamos todos juntos, podemos tener matices, discrepancias en algunos temas puntuales”.

Dijo más adelante Falero que el “Uruguay es un país de referencia, un país que ha hecho las cosas que hay que hacer y lo ha hecho con firmeza y hoy somos ejemplo para otros países que antes nos veían como un país chiquito que no tenía rumbo. Si algo ha quedado demostrado es que este país tiene rumbo, que es acercar a esos uruguayos que venían más retrasados, tratar de acercarlos, pegarles un empujón y generarle las oportunidades para que puedan salir adelante por sus propios medios”.

Recordó que en campaña electoral “dijimos desde el primer día que íbamos a presentar una LUC para que las cosas sucedan más rápidamente de lo que sucedía antes. La LUC lo que hace es avanzar hacia esos cambios que le ofrecimos a la ciudadanía”.

También cuestionó a los gremios diciendo que “son los mismos que quieren ponerle palos en la rueda al gobierno y al Uruguay todo, a que la gente no siga creciendo por sí misma. Entorpeciendo a la educación, siguen dejando a la gente menos culta, menos educada y de esa manera ellos logran convencer más fácil al que no entiende que al que entiende”.

Luego comentó que “esta ley es buena y viene dando los resultados esperados. Tenemos que convencer a los que están indecisos, decirles que los que estamos en este gobierno nos merecemos la oportunidad de que nos dejen trabajar, luego nos van a juzgar en 2024”.

Hay un grupo de gente que “no quiere que el país se desarrolle” dijo Falero y agregó que “acá está este grupo de gente que se ha dado cuenta que podemos salir adelante si enfrentamos la situación de forma diferente”.

“El 27 vamos a ser mayoría, confío que la diferencia será mayor que en el ballotage. Estoy convencido que hay mucha gente que tenía la duda de qué podía suceder, de cómo podía enfrentar la situación el presidente Lacalle y era entendible, era joven, mostraba ganas, entusiasmo; pero ahora esa duda cayó se lo vio en la cancha como el estadista más importante de Latinoamérica. No perdamos la oportunidad, digámosle no al palo en la rueda”, dijo para finalizar José Luis Falero.

