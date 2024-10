La palabra de los diputados electos por San José

Recién por el jueves 31 se podrá estar conociendo si en efecto San José tiene una tercera banca y a quién corresponderá. En principio, puede quedar en manos del Frente Amplio o del Partido Colorado, quedando fuera de esa disputa el nacionalismo. Lo que sí confirmó la elección fueron las tendencias previas y Nicolás Mesa seguirá siendo el Diputado del Frente Amplio, en tanto Sergio Valverde pasará a ser el Diputado por el Partido Nacional. Con ellos, habló La Semana.

Primeramente Nicolás Mesa dijo que tras los resultados, “hay varios objetivos cumplidos a nivel nacional y departamental” para el FA. “A nivel nacional –prosiguió-, hubo un crecimiento del Frente Amplio respecto a la elección anterior, consolidando que seguimos siendo la primera fuerza política del país. Ahora vamos a ir a un ballotage donde estamos convencidos que lo podemos ganar y que Yamandú va a ser el próximo Presidente, por un montón de argumentos”.

Más allá de eso, Mesa destacó lo que ocurrió a nivel departamental. “Es muy importante el aporte que hace el FA de San José para el triunfo. Sacando a Montevideo y Canelones, el tercer departamento en que vota mejor el FA es San José. Es el departamento del interior que mejor vota. Le sacamos 10 mil votos de ventaja al Partido Nacional. Esa es una señal muy fuerte”, dijo Mesa.

Otro elemento manejado por el Diputado del FA es que la lista por la que era electo el Diputado del Partido Nacional, históricamente votaba mucho más que la lista por la que era electo el Diputado del FA, pero en esta ocasión entre la 404 y la 95609 hay un empate. Son 100 los votos de diferencia. Esto empieza a marcar un cambio grande en la correlación de fuerzas en San José”.

En su opinión esto muestra el “respaldo a un trabajo silencioso, pero con mucha escucha. Una de las cosas que nos planteaban era tienen que juntarse más. La gente quiere el camino de acuerdos, de diálogo que nosotros construimos”.

Algo que le llama la atención a Mesa es haya “tantos votantes del Partido Nacional de las elecciones de mayo que no se sienten identificados con los dirigentes nacionales de ese partido.

Respecto a la votación de Identidad Soberana, dijo Mesa que “siempre ha habido un núcleo de votantes que optó por otros partidos. En su momento la Unidad Popular tuvo un Diputado y lo perdió con el PERI de César Vega, ahora le toca a Salle, que logra dos diputados”. Vale mencionar que Mesa habló con La Semana, el lunes en la mañana, habiendo dormido apenas una hora y media.

ELECTO | Unas tres horas, dijo el libertense Sergio Valverde que pudo dormir en la madrugada del lunes, luego de conocer los resultados y atender todos los requerimientos de la prensa. “Lo más importante es que vamos a tener un Diputado del interior del departamento. Es indudable que no esperábamos la votación que tuvo el Frente Amplio. Hay que ser sinceros y autocríticos”, dijo Valverde a La Semana.

Luego comentó que “a partir del día de mañana (por el martes), ya nos estamos reuniendo con dirigentes del partido para ver cómo encaramos estos 26 días que nos quedan hasta el ballotage, con la esperanza de que la coalición vuelva a ser gobierno con Álvaro Delgado y Valeria Ripoll”.

Luego Valverde se refirió a la no aprobación de los plebiscitos y dijo que él entiende que “no se deberían mezclar plebiscitos con elecciones nacionales, porque es algo que enreda a la gente común, esa que está todo el día trabajando, que tiene problemas de salud, de trabajo, en la vida cotidiana. Estar pensando en dos plebiscitos tan importantes como eran los que se jugaban en esta oportunidad, no creo que sea bueno”.

Valoró la votación que tuvo el Sumate, diciendo que mantuvieron la votación de la anterior elección. “Fueron más de 13 mil votos, lo que si no mantuvimos fue la proyección ascendente que tuvimos en la interna. El Partido Colorado creció mucho, quizás venga por ese lado la votación nuestra o quizás el FA hizo un trabajo que nosotros no supimos evaluar. No puedo hacer una evaluación definitiva”, dijo Valverde.

Comentó Valverde por último que ha tenido “conversaciones informales con Nicolás Mesa por unas cuantas ideas que podemos hacer juntos. Vamos a seguir trabajando desde ya”.

Por Javier Perdomo.