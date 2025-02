La opinión del FA sobre la gestión de Matías Santos ante su renuncia

La Semana consultó a José González, como representante del equipo de “Titer” De Armas, sobre su evaluación de la gestión del alcalde saliente Matías Santos. González dijo que “lo conocía como vecino y como uno de los jóvenes del Partido Nacional” y que “el haber estado en el Municipio con el equipo de ‘Titer’ me hizo conocerlo un poco más. Es un blanco, sin dudas, afable, con el que la charla es simple y creo que sincera”.

Luego agregó: “respecto a su tarea como gobernante local, personalmente pienso que se podría haber hecho más durante todo el período. Un día me llamó para decirme que él estaba comprometido con la gestión a raíz que yo había manifestado en una nota de tevé que me llamaba la atención que muchas obras salen cuando falta poco para las elecciones departamentales y eso sigo sosteniéndolo porque la gente así lo ve, pero no tengo dudas que él estuvo comprometido con la gestión, en sintonía con su partido”.

González dijo además que “hay que decir que fuimos siempre escuchados y muchas de las realizaciones del período tuvieron la iniciativa del equipo de ‘Titer’. Me consta que no colocamos ni nos colocaron palos en la rueda, lo que si no dudamos que una gestión del FA en el Municipio de Libertad habría sido bastante diferente”.

En la audiencia pública del lunes, estuvieron presentes Luis «Titer» De Armas y José González como parte del Concejo Municipal.

Por Javier Perdomo.