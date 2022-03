La LUC “afecta garantías de nuestro sistema de derecho”, dijo la actriz Gabriela Iribarren en su visita a Libertad

Continúa el arribo al departamento de dirigentes nacionales de los partidos políticos y movimientos que han impulsado el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que tendrá lugar el próximo domingo 27 de marzo. En este caso, los visitantes fueron el ex intendente de Montevideo Christian Di Candia y la actriz Gabriela Iribarren, los que llegaron a San José de Mayo en la mañana para hacer barriadas y sobre las 16 horas arribaron a Libertad, hablaron con los medios locales y salieron a visitar vecinos en la zona de los complejos INVE y SIAV.

Christian Di Candia, es dirigente del grupo Magnolia y como parte de él es que participó de la recorrida, intentando, según dijo, que “la gente vaya a votar el 27 de marzo con la mayor cantidad y la mayor calidad de información posible”.

El dirigente frenteamplista mencionó que en la campaña hacia el referéndum estamos “tratando de llegar con un discurso no de propaganda, de barricada, para quienes ya están convencidos, sino poniendo en su justo contexto qué es lo que estamos decidiendo, por qué se está llevando adelante este referéndum. Tratando también de desarmar este relato que se está intentando imponer que dice con este referéndum le estamos poniendo un palo en la rueda al gobierno, que se intenta no dejar gobernar a los que la gente eligió”.

Di Candia opinó que los uruguayos “tenemos que valorar nuestra democracia, que tiene una herramienta de democracia directa, como el referéndum, que permite que la gente pueda dirimir en las urnas y colectivamente, aquello que los legisladores no pudieron dirimir”.

Para el ex Intendente de Montevideo, “lo que importa es que hay 135 artículos de la LUC, en el marco jurídico del Uruguay, que lo mejor sería que no estén, porque no defienden a los más necesitados, defienden libertades que el país no necesita y están enmarcados en un modelo de país por el cual nosotros trabajamos”.

Si bien reconoció que “hay una perspectiva ideológica” en la iniciativa, entiende que no se la puede considerar “una competencia entre partidos o entre el gobierno y la oposición. Estamos discutiendo estos 135 artículos y todo lo otro que haga contraponer al gobierno con la oposición o los movimientos populares, lo único que busca es enfrentar a la sociedad, generar más brecha y es algo que la campaña del No ha hecho, está haciendo y profundizando”.

Según Di Candia para el oficialismo, “el relato, la actuación y la performance es más importante que el contenido. Nosotros lo que tenemos que hacer es no entrar en ese juego y tener una mirada más amplia en términos de la sociedad en la que queremos vivir”.

MUJER Y POLÍTICA | Por su parte Gabriela Iribarren, recordada por su personaje Nany de los spots de campaña de Casa Grande, comentó que participa de esta campaña como “trabajadora de la cultura y como una mujer política”.

“Desde esos roles es que abordo el análisis de estos 135 artículos de la LUC, que todavía no entendemos por qué había que considerarlos de manera urgente; por qué considerar urgente esta ley que contiene todo un programa de gobierno. Son 40 o 50 proyectos de ley en una sola”, opinó la actriz y militante.

Iribarren puso énfasis en los artículos referidos a la seguridad que son impugnados el 27 de marzo próximo. Dijo que éstos “afectan las garantías de nuestro sistema de derecho y afectan la vida cotidiana de todas y todos. Todos los artículos cuestionados, afectan aspectos estructurales de nuestra sociedad y de nuestra conformación como Estado”.

Iribarren mencionó luego que “bajo el rótulo de seguridad se afectan artículos del Código Penal. Tenemos que ser conscientes de la gravedad que esto tiene. La ley no siempre es sinónimo de justicia, pero nuestro sistema de derecho se puede decir que es garantista, es decir que por la letra se garantiza no dejar un margen a la interpretación, por lo cual tenemos derecho a un debido proceso y a ser considerados culpables bajo prueba. Todo eso, que son conceptos, se escribe en una ley”.

“En los 33 artículos del área seguridad que impugnamos, hay artículos nuevos como la resistencia al arresto o la falta de respeto a la autoridad, que quedan sujetos a la interpretación de la Policía. ¿Cuándo me resisto al arresto, cuándo le estoy faltando el respeto a la autoridad, bajo qué circunstancias, quién garantiza que el procedimiento fue correcto? La LUC nos dice que los procedimientos policiales son legales hasta que se demuestre lo contrario, es decir que es invertir el principio de inocencia”, opinó Gabriela Iribarren.

Para la integrante de la comisión pro referéndum es “la Fiscalía la que debe garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que los procedimientos policiales están contemplando sus derechos. Eso es grave, parecen cosas pequeñas pero son graves. Esto no es algo que está en un ‘meta mundo’, que es abstracto, es algo real, que afecta a toda la ciudadanía, porque el concepto de apariencia delictiva es un concepto cuasi fascista, que divide a la sociedad entre ciudadanos superiores e inferiores, categorizando, estigmatizando”.

MIRADA REPRESIVA | Insistió luego en otros aspectos vinculados a la seguridad contenidos en la LUC ¿Por qué nos tienen que pedir la cédula? ¿Eso es libertad, eso es vivir en democracia plena? ¿Es para facilitar el trabajo de la policía? No. El trabajo del policía se facilita con un buen salario, con una buena formación, con técnicas, dando elementos intelectuales que le permitan discernir en función de la Constitución, las leyes, cómo generar un procedimiento, cómo reunir pruebas en una investigación, cómo dignificar la tarea, cómo tender un puente con la sociedad y generar confianza, que es lo que no hay ahora, porque hay cada vez más abusos policiales”.

En opinión de la actriz, la LUC contiene una “mirada netamente represiva, sin atacar las verdaderas causas sociales de la criminalidad” y en la campaña “hay un doble discurso que hay que desenmascarar para que la ciudadanía elija sabiendo lo que está en juego el 27 de marzo.

Culminada la conferencia de prensa, Di Candia e Iribarren, acompañados por militantes del comité Héctor Vinelli, procedieron a recorrer los complejos INVE y SIAV, culminando así su visita al departamento de San José.

Por Javier Perdomo.