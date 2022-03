La jornada electoral en San José de Mayo: intendente Bentaberri dijo que deben «ponerle oído a los mensajes»

La intendenta de San José Ana María Bentaberri, felicitó a los vecinos del departamento tras conocerse los resultados primarios obtenidos el domingo pasado, 27 de marzo, en el marco del referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Lo hizo en el marco de las celebraciones del Partido Nacional en su sede de calle Esusebio Vidal de San José de Mayo en donde dirigentes políticos y vecinos de ese partido se concentraron para seguir el escrutinio de la Corte Electoral.

“Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los vecinos de San José por esa postura que tienen para encarar los temas con muchísimo respeto, con diferentes visiones, cada uno sueña y ve un país en base a lo que piensa, siente y entiende que es los mejor y lo defendemos con respeto y eso vale la pena felicitarlo siempre”, dijo Bentaberri en rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el diputado Rubén Bacigalupe, el secretario General de la Intendencia Sebastián Ferrero, el presidente del Partido Nacional Pedro Bidegain y el presidente de la Junta Departamental Gonzalo Simone.

“No habíamos imaginado números, sí nos habíamos imaginado una jornada como la que vivimos de respeto”, agregó la jefa comunal quien señaló que “fue una jornada muy linda” la vivida, en la que “muchísimos compañeros estuvieron en la calle trabajando y también los integrantes del Frente Amplio. Cuando nos cruzábamos nos saludábamos todos como nos saludamos cada día y eso tiene mantenerse hoy, mañana y siempre, por eso aprovecho esta oportunidad para mandar un saludo fraterno a todos los vecinos del departamento de San José”.

Consultada acerca de los resultados, Bentaberri se mostró cauta y dijo que los datos serán analizados por la Comisión Departamental del Partido Nacional en el transcurso de los próximos días.

“Sería hacer evaluaciones en vano porque entiendo que obviamente los números representan la voluntad de las personas que se acercaron a votar. Creo que nos tenemos que tomar un poquito más de tiempo para hacer el análisis político”, dijo la titular de la comuna. Agregó luego que el referéndum “no era ni ganar, ni perder” y generó el festejo, el aplauso y los cánticos de los presentes en la casa del Partido Nacional en la capital departamental.

PONER EL OÍDO | No obstante, Bentaberri dijo más tarde a San José Ahora que los resultados “también dan una lectura de que este país puede tener fuerza en diferentes visiones”. Asimismo, señaló que de los resultados pueden esgrimirse “muchos mensajes” a los que “tiene que ponerle el oído”.

“Uno tiene que ponerle el oído a los mensajes que cada ciudadano da con su voto. Me parece que pueden haber muchos mensajes pero me gustaría tomarme unos días para mirar los números, mirarlos por zonas, mirar en los barrios y ver qué es lo que está pasando; qué pasa en el centro de la ciudad, los diferentes temas que aparecieron durante la campaña que tal vez algunos de ellos no estaban vinculados con la LUC pero que uno como gobernante también los tiene que escuchar y tenerlos en cuenta”, dijo Bentaberri.

“Creo que ahora tenemos que tomarnos unos días para analizar lo que pasó hoy pero también lo que venía pasando los días anteriores”, reflexionó luego la Intendente.

SIN MAYORES INCONVENIENTES | De acuerdo a lo informado por la Oficina Electoral de San José, la jornada del domingo transcurrió con normalidad y tranquilidad en los 238 circuitos que funcionaron en el departamento. Así lo informó la Jefa de la Oficina electoral Fabiana Juambeltz, quien aseguró que el organismo no recibió denuncias por irregularidades.

“Tuvimos una jornada muy tranquila que se desarrolló con normalidad”, señaló Juambeltz quien, además, destacó la agilidad con la que trabajaron las mesas receptoras de votos las que contaban con tablets que permitieron facilitarles la labor durante la jornada.

En ese marco, destacó el buen funcionamiento de las mismas: “A lo largo del día fuimos recorriendo las comisiones receptoras de votos que tenían que hacer transmisión de cantidad de votantes, una de las cosas que verificamos, que es muy bueno, es que no tenemos problemas de conectividad en el departamento, en ninguna zona. Si bien habían zonas que en elecciones pasadas no podían transmitir, en esta oportunidad tuvimos una excelente transmisión, entonces fuimos acompañando el proceso”, indicó.

Ello permitió conocer que al mediodía, un 42% de los votantes ya habían concurrido a emitir su voto, a las 16 horas lo había hecho el 72% y al final de la jornada fue casi el 90%.

ESCRUTINIO FINAL | La Oficina Electoral espera acabar con el escrutinio final entre el próximo viernes y el sábado. El mismo comenzará este martes a partir de las 14 horas. En el proceso se controlan todos los votos emitidos y a ellos se sumarán los sufragios observados.

La jefa de la Oficina Electoral Fabiana Juambeltz, hizo algunas apreciaciones con respecto a los votos observados en el departamento y comentó que en esta oportunidad se contabilizaron algunos más que en oportunidades anteriores y dijo que esto pudo deberse a que algunas personas que necesitaban votar en circuitos accesibles en lugar de hacerlo en el circuito que les correspondía, optaron por sufragar en otro de su misma serie.

JUSTIFICACIÓN | Vale mencionar además que desde este martes está quedando habilitado el período de 30 días en el que aquellos que no concurrieron a votar podrán justificar el no voto. A diferencia de anteriores instancias electorales, el trámite se realiza ahora vía web, a través de la página de la Corte Electoral.

Imagen: Nacionalistas de San José de Mayo, festejan en la casa del partido.

Por Katherine Martínez.