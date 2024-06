La 5005 del FA arrancó en Ciudad del Plata con la presencia del ex ministro Murro

El pasado sábado 15 de junio se presentó la Lista 5005 que respalda la candidatura de Carolina Cosse dentro del Frente Amplio para el próximo 30 de junio. La versión josefina de esta lista tiene muchos vecinos, reconocidos militantes de izquierda desde hace muchos años y recibieron como figura nacional para realizar el lanzamiento público a Ernesto Murro. Esto ocurrió el sábado al mediodía, a metros de un horno de barro en un singular comercio y emprendimiento familiar en la entrada de Playa Pascual.

Los dirigentes locales, la ex candidata a alcalde Ofelia Umpiérrez, Carlos Carrasco y Julio Méndez Denes hicieron las veces de anfitriones ante la atenta mirada de Murro, que los sorprendió proponiendo sentarse en ronda: “escuchamos a los cantores, después picamos algo y terminamos charlando de política. Yo no les vine a enseñar nada, yo quiero aprender de ustedes y saber porque están acá un sábado al mediodía. Yo vine porque me dijeron que la pizza es muy rica”, dijo.

En la reunión participó también el ex alcalde Jesús Cenandez, quien no brindó declaraciones cuando se retiraba. “Sólo vine a a saludar a un gran amigo y mejor persona como Ernesto”, dijo.

La Lista 5005 está encabezada al “deliberativo nacional” por Eduardo Pereyra y en el segundo lugar está Ofelia Umpiérrez, lugar de destaque para la dirigente platense. Otro de los integrantes es un ex concejal en el período 2010-2015 José Vega, vecino de Delta El Tigre. Ubicado dentro de los primeros lugares también está Carlos Hugo Carrasco Luna.

CHARLA | Después del canto y la pizza, Ernesto Murro abrió la charla y se dispararon los comentarios. Comentó que en su momento, al otro día de haber perdido las elecciones, comenzó el proceso de autocrítica en los cuales participó. Comentó que fueron duros pero responsables. “No se estuvo en la liviandad de las culpas cruzadas y quedó muy claro lo que faltó por hacer y potenciar más lo hecho. Nos ganó la inseguridad y hoy según las encuestas la “inseguridad” primerea por lejos”, dijo Murro.

“Se les escapó la tortuga en el discurso y hablaron de 15 años de desidia, pasaron casi cinco años y está peor. En una palabra, la seguridad es un tema de todos y no de gobiernos y ahí debemos apuntar a políticas claras, política de Estado y no dar la oportunidad que el que venga atrás, borre con el codo lo que el pueblo y sus gobernantes escribieron desde las urnas”, agregó Murro.

Murro también hizo alusión al congelamiento de las jubilaciones y las pensiones hasta 2025 o el desguace realizado en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Por Carlos García.