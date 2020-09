Juan Sartori llegó a Libertad a respaldar a José «Han» Hernández al Municipio

El pasado viernes en la tarde, visitó Libertad el senador Juan Sartori, que llegó a Libertad para anunciar el respaldo de la lista 880, que encabeza César Urán a la Junta Departamental, a la candidatura de José “Jan” Hernández al Municipio libertense.

Sartori llegó a la hora pactada, 18 y 30, y saludó y se sacó fotos con todos los que esperaban la realización del acto en el que formalmente se anunciaba el respaldo a Hernández, quien llegó minutos después de Sartori, tras estar recorriendo zonas rurales del Municipio.

Previo al acto formal, el senador Juan Sartori dijo a los medios presentes que cuando comenzó su actividad política “empezamos recorriendo el país, asumiendo el compromiso de que esa es una manera de ser, de gobernar. En estos momentos en que tanto se necesita la presencia del Estado y del gobierno, nosotros los senadores vamos a tener una presencia constante en todos los rincones del país donde sea necesario, para poder llevar adelante nuestras políticas. En eso la lista 880, que acá en San José está liderada por Urán ha decidido que vamos a estar de esa manera. Recorriendo, estando, charlando uno a uno con los vecinos para llevar adelante nuestras políticas”.

Luego consideró que “en eso los municipios son importantisímos, con los alcaldes, que son los primeros que reciben a la gente cuando surge un problema a solucionar. Queremos que sepan que pueden llamar a quien sea que esté en el Parlamento o en el gobierno para poder lograr los resultados. Por eso creo que ‘Jan’ puede ser un alcalde muy cercano, muy concreto, muy comprometido con realizar cambios”.

INVERSORES | Luego Juan Sartori se refirió a la posibilidad de que lleguen al departamento inversiones extranjeras. Dijo el Senador que “con César (Urán), venimos visitando industrias, emprendimientos, comercios, preguntando qué necesita hacer el gobierno para que esa gente tenga confianza para volver a invertir, para volver a contratar gente, para mirar el futuro con más optimismo”.

“Ahora que he estado en los dos lados, en el sector privado y en el político, les puedo asegurar que el diálogo no es fácil. Muchas veces el sector privado no entiende las lógicas de la política y además desconfía de la política, mientras que la política no termina de entender qué es lo que tiene que hacer para generar las condiciones para que un emprendedor, un comerciante, un inversor, diga me la juego y voy para adelante”, comentó el Senador.

En su opinión “tener la visión de los dos lados ayuda a entender lo que hay que hacer. San José tiene todo para crecer, hace falta generar esa catálisis tan necesaria para que la situación esté. Hoy cuando el empresario empieza a mirar fino, todavía hay costos muy importantes, mucha burocracia, es complicado aterrizar acá. Debemos ser muy concretos y rápidos”.

Concretamente dijo que “tenemos muchos grupos argentinos que son posibles inversores concretos. Muchas empresas argentinas están llamando, están buscando la forma de trasladar sus inversiones a Uruguay. Es una oportunidad que hay que captar. Estamos trabajando de manera proactiva, tenemos que ir a buscarlos y competir con otros países que ofrecen cosas similares, como por ejemplo, Paraguay”.

Por Javier Perdomo.