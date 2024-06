Jorge Barrera participó de charla sobre seguridad en Libertad; respalda a Gurméndez en la interna colorada

El pasado viernes en la sede del Club Atlético Campana se desarrolló una charla de la listas 29.000, 15 y 115 del Partido Colorado en el departamento de San José, de la que participaron el diputado Conrado Rodríguez, el abogado Jorge Barrera, asesor en materia de seguridad del precandidato Gabriel Gurméndez y el edil Alfredo “Nito” Lago. El tema central de la charla, fue el tema inseguridad.

En diálogo con los medios locales, Jorge Barrera, conocido por su actividad como abogado y también como persona vinculada al fútbol en Peñarol, dijo que la inseguridad sigue estando entre las mayores preocupaciones de la gente porque “es un tema que no se arregla con una varita mágica, no depende únicamente de voluntarismos o deseos porque de esa forma ya se hubiera solucionado hace muchos años y en los últimos 20 años han pasado distintos gobiernos y sin embargo aun cuando vemos que en algunos temas que se ha mejorado, es claro que no estamos en la variable que esperábamos”.

Entiende Barrera que cuando “entran a jugar las balas y se terminan familias y eso genera no solo una conmoción social, sino también la ruptura de distintos sentimientos. Las balas no distinguen si son colorados, blancos o frenteamplistas”.

En opinión del Abogado, el problema de la inseguridad “es un tema nacional que requiere de todos los actores humildad de saber que hay tener acuerdos básicos para generar una política de Estado en materia de seguridad. También hay que tener grandeza, no discutir quién tiene la paternidad de la idea, sino cuál es la batería de medidas que tendríamos que tener, gane quien gane la elección”.

En el sector que apoya a Gurméndez, “hemos trabajado con 37 técnicos en seis áreas concretas, la primera es el combate al narcotráfico, al lavado de activos. El segundo es tener claro que el mundo es cada día más tecnológico y la presencia agresiva de delitos hace que tengamos que legislar, reformar una cantidad de aspectos que están en la Convención de Budapest, que todavía no tienen sanción legislativa en Uruguay, otras tipificaciones de nuevos delitos, que requieren tecnología, preparación y legislación”, dijo Barrera.

Continuó explicando que “creemos que este es un proceso que parte de la prevención y luego la represión, pero a su vez el mismo que reprime no puede ser el que rehabilita. Hay que sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y crear un organismo descentralizado que pueda contener las cárceles y el DINALI (Dirección Nacional del Liberado), que está en la órbita del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), y trabaja con liberados. Luego de la rehabilitación que se realiza dentro de la cárcel, tiene que haber una reinserción social, porque esta tasa de 70% de reincidencia que hay, implica que tengamos que poner trabajo, energía, recursos materiales y humanos a bajar esa tasa de reincidencia”.

GASTOS | En cuanto a costos dijo que “queremos racionalizar el gasto con un objetivo. Los objetivos en materia de seguridad tienen que partir primero de la prevención y ahí tenemos una actitud multidisciplinaria. La mejora de la gestión implica a veces destinar menos recursos en forma más eficiente, por lo tanto, para poder gestionar bien y mejor, tenemos que estar en un ámbito, en un ambiente, en un lugar, donde esos objetivos puedan ser medibles, cuantificables, que podamos saber cuánto del peso que ingresa a ese sistema tiene como resultado tal medida, queremos que pueda ser cuantificable. Por eso el tema no son los recursos que se inviertan. Hay que hacer una planificación para racionalizar los recursos y poder medir su efectividad”.

“Cuando uno habla de la situación carcelaria, no significa privilegiar una situación sobre otra, por eso nosotros hablamos de convivencia. Una convivencia social, está implicando que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y por la cual nosotros no podemos dar a ningún uruguayo como fuera del sistema y de la sociedad, porque eso nos hace daño como nación y eso es lo que está en juego el 30 de junio”.

En su opinión, “hay que ponerse de acuerdo en los contenidos y no tanto en los títulos. Para las cárceles, lo que entiendo más apropiado es un servicio descentralizado porque también se va nutriendo de fondos de otros organismos y no generamos más gasto, más burocracia, como sí generaría generar un Ministerio de Justicia. Creo que tenemos que, en lugar de buscar factores que nos distancien, ver los que nos unen. Si la discusión es en qué lugar están las cárceles, partimos de una base con el FA, que es que donde está ya no debe estar. Esa es una primera conclusión ¿Dónde va? Donde sea más eficiente”.

El diputado Conrado Rodríguez por su parte, dijo que la coalición de gobierno necesita ser liderada por un colorado en el eventual ballotage de noviembre y respaldó la figura de “Nito” Lago.

