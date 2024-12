Informe: tras la renuncia de Yarwin Silveira, llega la libertense Mónica Castro a la Dirección de Tránsito

La reciente renuncia de Yarwyn Silveira como director de Tránsito, Movilidad y Seguridad de la Intendencia de San José, presentada oficialmente el 2 de diciembre, ha sido el desenlace de un conflicto interno que involucró tensiones laborales, denuncias cruzadas y una creciente presión pública. Su salida del cargo es vista como el punto culminante de una serie de disputas dentro de esa dirección, en particular con un sector del cuerpo de inspectores de tránsito.

La dimisión | Silveira hizo pública su decisión de renunciar a través de una carta dirigida a la intendente Ana Bentaberri, que fuera difundida inicialmente por el programa radial Plácido Domingo en El Lugar FM 99.1. En su mensaje, Silveira expuso que su renuncia era irrevocable y detalló las razones que motivaron su salida, mencionando que las circunstancias personales y profesionales lo llevaron a tomar esta decisión. “Las circunstancias no solo afectaron mi desempeño profesional, sino también mi vida personal y familiar”, expresó el ahora ex jerarca de la comuna.

Uno de los hechos que precipitó la renuncia de Silveira fue la filtración de un audio en el que, con un tono agresivo, se refería a ciertos inspectores. En el mencionado audio, Silveira afirmaba que “les iba a unir la cabeza con las patas”, lo que generó gran controversia. La intendente Bentaberri fue clara al decir que no toleraría insultos hacia los trabajadores de la Intendencia, lo que aumentó la presión sobre el ex director.

Si bien Silveira defendió la autenticidad de su postura, alegando que el audio había sido manipulado y sacado de contexto, la repercusión de este incidente fue considerable, afectando tanto su imagen como su posición dentro del gobierno departamental.

LARGO CONFLICTO | Las tensiones entre Yarwin Silveira y algunos inspectores de tránsito no surgieron de manera repentina. Según el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), Cono Creciente, los conflictos venían gestándose desde años atrás, con quejas recurrentes sobre la dinámica laboral y la falta de soluciones efectivas por parte de la administración.

“Los inspectores habían planteado reiteradamente problemas en la dinámica laboral dentro de la Dirección de Tránsito”, comentó Creciente. Sin embargo, los intentos de mediación entre los inspectores y la administración no lograron reducir las fricciones, lo que contribuyó a la acumulación de tensiones.

La situación alcanzó su punto más álgido tras la filtración del polémico audio, lo que llevó a una reunión con la intendente Bentaberri. En dicho encuentro, los inspectores expusieron sus reclamos y testimonios, aunque no se revelaron detalles específicos sobre las pruebas presentadas. De acuerdo con Creciente, las denuncias eran consistentes y reflejaban problemas estructurales de larga data en la Dirección de Tránsito.

Denuncias cruzadas | Además del conflicto con los inspectores, surgieron diversas denuncias que complicaron aún más la situación. Silveira había dicho previamente que recibía quejas de ciudadanos sobre supuestos malos tratos por parte de algunos inspectores, aunque estas denuncias no fueron respaldadas por el gremio, que aseguró no haber recibido reportes oficiales sobre tales incidentes.

Por otro lado, el sindicato informó que algunos ciudadanos expresaron apoyo a los inspectores, destacando su trabajo y la eficacia de las medidas implementadas en su labor diaria. Esta división de opiniones generó un clima laboral aun más tenso, exacerbado por la circulación de una carta interna firmada por otros funcionarios de la Dirección de Tránsito.

Aunque esa misiva se filtró y fue interpretada como un respaldo a Silveira, su verdadero propósito era desmarcarse del conflicto interno, tal como lo aclaró Creciente. La carta, dirigida originalmente a la intendente Bentaberri, no tenía la intención de hacerse pública ni de tomar partido, sino de dejar en claro que los firmantes no querían verse involucrados en la controversia.

A su vez, Creciente explicó que, si bien algunos compañeros de la repartición no se animaron a compartir sus experiencias, cuentan con testimonios de empleados de otras áreas que también han tenido contacto con el ex Director. Estos relatos, según Creciente, confirman que las tensiones no eran aisladas y que varios testigos estarían dispuestos a atestiguar la veracidad de los hechos.

La gestión | En su carta de renuncia, Silveira menciona los que considera logros alcanzados durante su gestión, en especial en lo que respecta a la jerarquización de la Dirección de Tránsito. En la carta dice que trabajó para fortalecer la confianza ciudadana en los servicios de tránsito, a pesar de las dificultades inherentes a la labor que desempeñaba.

“Hemos trabajado con compromiso para jerarquizar la imagen de la institución en una Dirección muy sensible para la comunidad”, dice Silveira en la carta, en la que luego lamenta que las críticas y el ambiente laboral adverso hicieron inviable su continuidad en el cargo.

En su comunicación dirigida a la Intendente Ana Bentaberri, el Silveira reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto al marco normativo que rige la función pública, diciendo que su prioridad “siempre fue velar por los derechos de los administrados y el cumplimiento de las funciones asignadas a los funcionarios”.

El renunciante detalló que los recientes acontecimientos, que incluyeron una exposición pública y cuestionamiento tanto de su función como de su persona, derivaron de un proceso institucional que fue vulnerado. Aseguró que las partes involucradas debieron dar explicaciones a los medios de comunicación, debido a la falta de convocatoria conjunta para abordar la situación.

Uno de los principales motivos de su dimisión fue la difusión de una grabación realizada sin su consentimiento, que fue editada y descontextualizada. El ex Director destacó que este hecho reflejó una falta de garantías en la función pública, en particular en lo relacionado con la reserva y discreción en el manejo de información y procedimientos. Agregó que este tipo de conductas, que violan lo establecido por el estatuto, han generado “un ambiente de desconfianza”.

En su comunicado, el Director renunciante también hizo hincapié en los esfuerzos realizados durante su gestión para fortalecer la imagen de la institución, basándose en los principios de transparencia, igualdad y el respeto al debido proceso. Agradeció a los funcionarios por su colaboración en los proyectos de gestión y, al mismo tiempo, pidió disculpas a aquellos que pudieran haberse sentido agraviados por sus acciones.

Finalmente, el Director se despidió con la convicción de haber realizado su mayor esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el Ejecutivo Municipal.

En la jornada de este martes, cuando la edición papel estaba en la calle, se supo que la abogada libertense Mónica Castro fue designada en el cargo de Silveira. Castro, es integrante de Alianza Nacional y era asesora del renunciante. El anuncio fue realizado formalmente en la tarde de hoy mediante un comunicado de la Intendencia, con una imagen de la nueva Directora, Ampliaremos.

Por Katherine Martínez.