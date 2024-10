Guerra y su comunicado aclaratorio sobre sus dichos sobre los sindicatos

Tras la polémica surgida a partir de lo dicho en la Junta Departamental respecto al sindicalismo, el presidente del deliberativo Mario Guerra, difundió mediante un WhatsApp enviado por el secretario Andrés Pintaluba en la noche del lunes 14 (con la edición de su periódico ya cerrada), un comunicado que pretende ser aclaratorio de sus dichos sobre el sindicalismo, pero que en realidad no aclara mucho, más bien, la sigue embarrando.

Vale recordar que Guerra había dicho textualmente: “yo debo ser uno de los ciudadanos uruguayos que le tiene más asco a los sindicatos”. El comunicado de disculpa, comienza diciendo que en ningún momento fue su intención “agraviar al sindicalismo en su conjunto. Tal vez, en el calor del debate, puede haberse interpretado una idea diferente”.

“En mis palabras concretamente, hice referencia al nefasto papel que en su momento cumplieron, en mi opinión, los ex sindicalistas de la desaparecida empresa Onda. Empresa, donde nuestro padre supo trabajar hasta su cierre y que fuera el sustento de toda nuestra familia, compuesta por mi madre y mis nueve hermanos”, dice Guerra. Para las nuevas generaciones vale aclarar que Onda era una empresa de transporte colectivo que dio quiebra a finales de la década de los 80 del siglo pasado.

“De ninguna manera mis expresiones fueron destinadas a la actividad sindical en general ni en su conjunto, así como tampoco a todos los sindicatos, sino que fue en relación a un caso específico, el anteriormente mencionado y dentro de dicho contexto”, agrega Guerra.

Luego el comunicado cuestiona a la presidenta del Frente Amplio Marcela Barrios, como “como así también la de algún ex Edil vinculado al sector del ex presidente José Mujica”, mencionando una frase que habría dicho Mujica en una entrevista para un libro. Allí el líder del MPP habría dichos que “a los sindicatos hay que hacerlos mierda” (Guerra es cuidadoso y no pone toda la palabra, pero es claro lo que quiere decir), expresión a la que catalogó “violenta” y “agresiva”, más que lo que habrían sido sus palabra.

“Reiteramos una vez más que nuestras palabras jamás pretendieron ofender a ADEOM, ni al Pletrama (Plenario San José), ni a la actividad sindical en general”, termina diciendo el comunicado de Mario Guerra.

Por Javier Perdomo.