Gonzalo Martínez, la apuesta de la Unidad Popular- Frente de los Trabajadores para volver al Parlamento

El presidenciable por la Unidad Popular-Frente de los Trabajadores Gonzalo Martínez, realizó una nueva recorrida por el departamento de San José y recaló en La Semana para brindar su visión sobre el momento político del país, de cara a las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre.

Martínez comenzó explicando el proceso seguido por la actual alianza de las izquierdas ubicadas por fuera del Frente Amplio y que se definen a sí mismas como la verdadera izquierda. Dijo Gonzalo Martínez que “la alianza Unidad Popular-Frente de los Trabajadores surge el año pasado. Ahí se logran los primeros acuerdos políticos de todos los sectores: la Unidad Popular que está compuesta por el 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Humanista, a los que se les suman el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha”.

Prosiguió diciendo el candidato presidencial de la UP que a partir de ahí se generó un “documento importante” en el que “planteamos una serie de medidas reivindicativas que son propias de la izquierda uruguaya pero viables para 2024, en tanto que en el mes de febrero se definió la fórmula (que integra también Andrea Revuelta), y desde ahí venimos trabajando en recorrer el país, hablando con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con la gente, dando a conocer nuestras propuestas en todas las áreas; en vivienda, educación, salud, en el apoyo a la industria nacional, a los derechos humanos, en la defensa de los recursos naturales”.

Toda esta movilización está “generando un movimiento que esperamos que nos dé para que en octubre logremos la representación parlamentaria y ese es el objetivo político que nos fijamos en esta etapa”, dijo Gonzalo Martínez.

INSTRUMENTO | El referente de la UP-FT dijo que entienden al Parlamento como “una herramienta que se puede sumar a la lucha que venimos desarrollando de forma cotidiana. Cuando nuestra militancia a nivel sindical se moviliza por el salario o por el presupuesto a la educación o enfrentando la ley de impunidad, tener un legislador en el Parlamento contribuye a que esas peleas tengan una voz amplificadora y una incidencia política mayor”.

“Eso nos diferencia de otros sectores que al Parlamento lo conciben solo como un espacio de ingreso económico”, comentó el candidato presidencial, que opinó además que “el hecho de estar en el Parlamento permitiría asumir la responsabilidad de que se cumpla con el contenido de la papeleta del plebiscito sobre seguridad social”.

Sobre el incremento de las advertencias y posturas contrarias al plebiscito de parte de una parte considerable del sistema político-partidario, dijo Gonzalo Martínez que “ha habido un incremento en la resistencia al plebiscito, que tuvo como objetivo frenar el respaldo que tenía el plebiscito”, ofensiva que “proviene de los sectores políticos que están a favor del sistema financiero”, según él.

Consideró que el tema de la seguridad social es “tan sensible para la sociedad uruguaya que atraviesa todas las barreras políticas y eso ha obligado que los caudillos locales intenten contener a su base militante, porque no hay familia en Uruguay que ya no esté recibiendo una jubilación insuficiente, en la que ya no haya algún integrante que esté condenado a trabajar hasta los 65 años. Este tema es tan sensible y la papeleta es tan clara que se les hace difícil contener el respaldo”.

Reconoció que el hecho que “no haya partidos que vayan a ensobrar la papeleta es una limitante, pero hay que redoblar el esfuerzo de la militancia que lo apoya. Tenemos la responsabilidad de acercarle la papeleta a quien vaya a votar a un sector que no ensobre”.

DEFENSA | Respecto a por qué entiende que es importante que la UP-FT esté en el Parlamento en el próximo período, dijo Gonzalo Martínez que “hemos dado pruebas que somos una organización que en la medida que tenemos representación parlamentaria, llevamos adelante un trabajo serio y respetuoso”.

“Queremos llegar al Parlamento para defender que se cumpla con el plebiscito de la seguridad social si se aprueba, porque el Parlamento va a tener dos años para reglamentar sus contenidos y es importante que haya legisladores que lo respalden lo decidido por el pueblo”, dijo por último el candidato presidencial.

