Gonzalo Magnou es la apuesta de Ojeda en San José para la Diputación

Con la irrupción de Andrés Ojeda como candidato presidencial y el reciente anuncio de la candidatura al Senado de Pedro Bordaberry, el Partido Colorado tomó cierto impulso en lo que es la interna de la coalición multicolor, que busca evitar que el Frente Amplio vuelva al gobierno. En San José, el principal referente del sector colorado que respalda directamente a Ojeda es la lista 25 que encabeza el arquitecto Gonzalo Magnou como candidato a la Diputación y que respaldan grupos que en su momento respaldaron a Gabriel Gurméndez y Guzmán Acosta y Lara.

Gonzalo Magnou dialogó con La Semana y dijo que su idea de encabezar una lista a la Diputación está atada con su interés “de trabajar siempre con las mismas ganas, con la misma decisión, lo único que cambia a veces son los temas. En mi caso yo estoy trabajando como siempre lo hago; la Diputación es si la gente te vota. Lo que hemos tratado de hacer es presentarle a la población cuáles son los temas que nosotros pensamos que hay que resolver de aquí a un tiempo corto, en cinco o 10 años, en los cuales desde la Diputación se pueden hacer cosas”.

“Saber cuáles son los temas prioritarios, tener claro que hay que hacer una política de puertas abiertas para todo el mundo, de diálogo. Eso es lo que hemos tratado de hacer”, agregó Magnou, que luego mencionó que él no es “muy amigo de esa teoría política que dice que las elecciones se ganan en los medios, más bien somos de trabajar en el mano a mano y en el territorio”.

Al comentarle que eso iba un poco contra lo que es la campaña de Ojeda, Gonzalo Magnou dijo que “lo que ha demostrado el candidato del partido es que ha salido a recorrer el país; Andrés ha estado presente en todos lados”.

Luego añadió que “la gran ventaja que tiene Andrés es que fue Edil en Montevideo. El ser Edil te da una cosa territorial que no te dan otros cargos, pero además con la contrariedad que en Montevideo tenés una gran mayoría del FA. Andrés trabaja mucho en el mano a mano. En la interna fue el que más recorrió el país, por lejos”.

PROBLEMÁTICAS | Al referirse a las temáticas que cree que se deben encarar desde la Diputación, dijo Gonzalo Magnou que “parto del hecho que San José tiene algunos temas que resolver y algunos son de forma urgente. El importante es el tema de los inundados. No se salva ningún gobierno, han pasado ocho años entre una inundación a la otra y no hay una sola política que se haya tomado para revertir esta situación. No podemos seguir teniendo la irresponsabilidad de no hacer nada”.

“El segundo tema, que está vinculado con el anterior, es el de los desagües de la ciudad de San José de Mayo. No podemos seguir teniendo áreas urbanas que se inundan siempre, parecen de una película de ciencia ficción. Es inadmisible”, mencionó Magnou, que agregó que “el tercer tema es el del agua potable, no puede ser que nos estemos quedando sin agua potable a cada rato, porque llueve mucho o porque hay sequía”.

Magnou dijo tener claro que “si sos Diputado no tenés para ejecutar presupuesto, no tenés gente para trabajar, pero lo que sí podés hacer es tener poder político como para plantear los temas. No son cosas que se resuelven en un par de años, son temas que la sociedad se tiene que plantear a largo aliento”.

DESARROLLO | Agregó que “el otro tema es el desarrollo del departamento: nosotros planteamos hacer una doble vía entre Ecilda Paullier y Atlántida, nadie no escuchó, y el otro proyecto en principio parece muy sencillo de hacer, que es unir la avenida Calcagno en Ciudad del Plata con Canelones en la ruta 48, donde se angosta el río, lo que descongestionaría la entrada a Montevideo y comunicaría todos esos pueblos y ciudades de Canelones con Ciudad del Plata”.

“Es una inversión baja y transformaría la realidad porque habilita un nuevo acceso a Montevideo, te habilita una conexión de esa zona de Canelones con la costa de San José. La transformación sería fantástica. Va a alimentar a todo San José”, dijo al finalizar Gonzalo Magnou.

Por Javier Perdomo.