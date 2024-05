Gonzalo Geribón, suplente de Bacigalupe, respaldó en Diputados lo actuado por OSE

Cuando iban casi seis horas de preguntas, exposiciones y cuartos intermedios de la sesión del pasado miércoles en el que el Ministerio de Ambiente concurrió a Cámara de Diputados para responder a las consultas sobre las obras de trasvase de agua del río San José al Santa Lucía, tomó la palabra el diputado (suplente), por San José Gonzalo Geribón (PN), quien comenzó diciendo que saludaba “al Ministerio y al Directorio de OSE”, porque “como maragato, como representante del departamento de San José, corresponde agradecerle al Directorio y al equipo técnico de OSE que pese a la gran situación de gravedad que en su momento tuvo la cuenca del río San José, logró que la ciudad capital del departamento no quedara un solo día sin agua, más allá que no fueran fáciles los trabajos que se realizaron”.

Más adelante dijo el legislador que “sabido es que quien gobierna debe tomar decisiones que a veces son acertadas y a veces no y muchas veces con el diario del lunes es mucho más fácil cuestionar por qué no se hizo de tal forma o no se hizo antes. Mucho más difícil es para quien gobierna una crisis, que sin dudas fue la crisis hídrica más importante que se recuerde, donde casi toda el área metropolitana quedaba sin agua potable. No había tiempo para algunas de las cosas que hoy podríamos haber hecho mejor, había que tomar decisiones. Había que trabajar por un bien general”.

Reconoció luego que “hubo afectación ambiental en mi zona (Geribón es oriundo de Rodríguez), pero hoy se hablaba que siempre que el hombre hace una intervención, hace un daño ambiental. El diputado Vega mostraba lo que sucedía cuando flotaban los contenedores en el San José. Yo le recuerdo que hace un mes y algo vivimos la peor crecida del río San José en la historia del departamento que superó ampliamente a la de 2016 y que provocó daños muy graves en nuestra querida ciudad de San José; hubo familias que perdieron todo”.

En opinión de Geribón “se tomaron decisiones acertadas”. Agregó luego que “si había incertidumbre sobre si las obra se iba a retirar, si iba a quedar, hoy han sido despejadas. Yo desde esta banca como legislador de San José, más allá que habrá que corregir algunas de las situaciones y tratar que esos caños provoquen el menor daño posible al ecosistema, entiendo que es una buena decisión y esperemos que no tengamos que vivir lo del año pasado de nuevo”. Por eso, “mi total respaldo a las autoridades de OSE”.

Por Javier Perdomo.