Gobierno le puso fin a los Centros MEC, tras media sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados

Una de las políticas públicas de cultura que mayor impacto generó en el interior del país en los últimos 50 años ha dejado de funcionar. El pasado jueves, en la Cámara de Diputados, con la media sanción a la Ley de Presupuesto, se eliminó la Unidad Ejecutora Centro MEC y se crearon los centros nacionales de cultura, cuyas características principales están por conocerse, pero sí está claro que no llegarán al interior profundo como lo hacían los ahora centros desaparecidos.

El sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura, se ha opuesto a la decisión tomada y si bien La Semana ha intentado que quienes fueran los referentes departamentales de los centros (Javier Gutiérrez y Alejandro Cortalezzi), dieran su visión sobre este cierre, ellos han delegado la responsabilidad en la dirigencia nacional del sindicato, porque así lo definieron ellos por asamblea.

Enrique Da Rosa, del departamento de Rivera, es quien está oficiando de vocero de los trabajadores de Centros MEC y contó a este medio que “el jueves 15 se terminaron de votar los artículos que hacían parte del Inciso 11, que es el Ministerio de Educación y Cultura y allí uno de los artículos establece que se elimina la unidad ejecutora 05 del MEC, que son los Centros MEC, y que todos sus créditos presupuestales, infraestructura y recursos humanos pasan a la Dirección Nacional de Cultura. Quiere decir que de hecho, los Centros MEC, como programa, como política pública ya desaparecieron”.

INCERTIDUMBRE | Da Rosa comentó que desde el inicio del período se mantuvieron reuniones con las autoridades del MEC, el ministro Pablo Da Silveira y la directora de Cultura Mariana Weinstein “para hablar del destino de los centros, porque desde que asume la nueva administración se empieza a hablar, primero de modificaciones, después de replanteos y después se llega directamente al desmantelamiento, eliminando la unidad administrativa que funcionaba en Montevideo, con alrededor de 30 funcionarios, que pasan a trabajar en otros programas de la Dirección de Cultura, dejando sin pie a todas las personas que trabajamos en el interior del país, porque los centros desarrollaban talleres, políticas culturales que necesitaban un correlato administrativo en Montevideo. Ahí todo se paró”.

Agregó el dirigente de los funcionarios agremiados del MEC que “con la emergencia sanitaria se cerraron todos los centros del país, no se generó nunca un protocolo sanitario para volver a abrirlos con todos los cuidados necesarios, como pasó con otros servicios. Nosotros más de una vez consultamos cuándo se iban a abrir y extraoficialmente se nos decía que los iban a replantear, hasta el jueves, que directamente los eliminaron. Junto a ellos se eliminan todos los talleres artísticos, las políticas culturales en el interior y también el plan nacional de alfabetización digital, que fue el pionero en colaborar para eliminar la brecha digital en el país”.

A la preocupación por la desaparición del servicio, se le suma la pérdida de puestos laborales, porque entre los docentes de alfabetización digital es “donde está la mayor cantidad de trabajadores que quedan por fuera, porque dentro de los centros hay tres tipos de relaciones contractuales. Están los compañeros que son presupuestados, que unos 30 compañeros, luego quedan dos contratados en todo el país y todos los demás son gente que tiene una relación contractual llamada ‘horas docente’. Esa relación, que es la más débil del Estado, significa que el MEC te asigna una cantidad de horas al mes para trabajar como docente y es tan débil la relación que si el jerarca de turno dice no me gusta tu trabajo, quedás en la calle”, comentó Da Rosa, que aclaró que “en el anterior gobierno, intentamos regularizar esos contratos, pero al eliminarse los centros, ya no tienen cabida estas contrataciones”.

“El sindicato ha intentado que todos estos trabajadores no queden en la calle. Los presupuestados tendrán más facilidades de poder reinstalarse en otros programas, pero los contratados y quienes tienen horas docente peligran enormemente quedarse sin trabajo”, dijo Da Rosa.

El funcionario explicó que en estos momento “ninguno de los trabajadores de los Centros MEC tienen tarea hoy en día, todos los que estamos en el interior estamos esperando tarea. Estamos cobrando sin que se nos permita trabajar”.

“Nosotros en la pandemia podíamos hacer que los músicos o artistas locales pudieran presentarse vía internet y nos dijeron que no hiciéramos ninguna tarea. Pusimos a disposición todo el conocimiento y el saber hacer de los docentes para generar instancias informativas y educativas en línea, que la gente no dejara de participar de los talleres y también nos dijeron que no. Seguimos estamos esperando tareas”, comentó el dirigente del sindicato del MEC.

LO NUEVO | Respecto a la propuesta de creación de centros nacionales de cultura, dijo Enrique Da Rosa que “no toca toda la realidad del territorio nacional, hasta el comienzo de la pandemia había 117 Centros MEC funcionando (llegó a haber 128 en el interior, 132 contando algunos en Montevideo). El Poder Ejecutivo plantea ahora entre 60 y 70 centros nacionales de cultura -por lo menos tres por departamento (en San José había seis Centros MEC), lo que te deja a 60 pueblos sin ninguna atención cultural”.

“Hay un montón de pueblos, muy pequeños que se quedan sin ninguna infraestructura cultural de políticas públicas. Podrá haber algo del Municipio, de la Intendencia o un privado, pero el MEC pierde total presencia en esas localidades”, comentó Da Rosa.

El dirigente agregó luego otro elemento. “Los Centros MEC no desarrollaron solamente talleres de arte y computación, también desarrollaban coordinación territorial de todas las políticas públicas. No se pierde algún tallercito de guitarra como se dice por ahí, se pierde la coordinación territorial del Estado. La población en sí misma se ve afectada, porque pierde un contacto directo -que demoró 13 años en construirse-, con el Estado”, dijo Da Rosa.

También cuestionó la idea de que había mala relación entre los centros y las intendencias. “Hay un relato respecto a que los Centros MEC tenían un pésimo o mal relacionamiento con las intendencias. Los Centros MEC surgen por acuerdos entre las intendencias y el Ministerio. Ningún Centro MEC fue impuesto, las intendencias brindaban un local o una camioneta o los contactos, pero siempre todo era por acuerdos”, comentó.

EL FUTURO | Respecto a qué sigue para los ex funcionarios de Centros MEC, Enrique Da Rosa explicó que “la primera batalla que dimos fue pelear para que no desapareciera esta política pública, primero porque es nuestra fuente de trabajo y segundo porque la sentimos como propia, porque conocemos los efectos de esta política pública en el interior del país, porque convivimos con las personas que fueron beneficiadas. Pero esa primera batalla se perdió. Centros MEC ya desapareció”.

“La batalla que estamos dando ahora es para que los trabajadores que no son presupuestados, no queden desempleados. Buscamos que esos compañeros que están en el interior, en territorio, sean asimilados por los centros nacionales de cultura o por otras políticas públicas a distancia, para que no pasemos de la noche a la mañana a tener 200 desocupados junto a la desaparición de los centros”, dijo por último el dirigente sindical.