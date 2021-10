Gerente General de OSE realizó fuerte defensa del proyecto Neptuno en la Junta Departamental

Durante más de cuatro horas estuvieron en la Junta Departamental el pasado viernes el presidente de OSE Raúl Montero y el gerente general del ente Arturo Castagnino, brindando detalles sobre el llamado Proyecto Neptuno cuyo objetivo es mejorar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Montevideo, donde vive el 60% de la población del país. El gerente Castagnino, dijo durante la sesión que una vez que sea realidad este proyecto, se terminarán también los problemas de suministro de agua a unos 70 mil habitantes del departamento de San José.

La extensa sesión la comenzó el presidente Raúl Montero, quien brindó detalles genéricos de lo que luego continuaría desarrollando Arturo Castagnino, pero anunció a los ediles que la Intendencia de San José designó al ex director de OSE Alberto Casas como nexo entre la comuna y el ente durante el proceso de diseño del proyecto y la construcción en sí (si se concreta). Durante las más de cuatro horas de sesión, la intendenta Bentaberri estuvo presente en el deliberativo siguiendo la exposición de los visitantes.

CASANDRA | Arturo Castagnino, apoyado en plantillas de Power Point, realizó una exposición inicial de más de una hora y media, que comenzó garantizando la calidad del agua que se extraerá del Río de la Plata. “Todos los tratamientos se van a realizar para tomar agua del Río de la Plata o para tomar agua de cualquier lado, porque son imprescindibles para poder hacer frente a todos los riesgos químicos y biológicos que OSE tiene que encarar”. Además, especificó Castagnino que tanto la ciudad de Buenos Aires, Colonia y Juan Lacaze se abastecen del Río de la Plata y ninguna de ellas tiene problemas con la calidad del agua. Dijo varias veces que se trataba además de una fuente casi infinita de agua.

Buena parte de la exposición inicial de Castagnino se centró en intentar convencer a los ediles de la necesidad de encarar esta obra, citando el mito de Casandra (mitología griega), quien podía ver en el futuro la tragedia pero no podía hacer nada para evitar que ocurriera. En el caso del abastecimiento del agua para la zona metropolitana, dijo Castagnino, es algo que se sabe hace mucho años que sería un problema, pero no se ha avanzado en una solución global, como la que sí brindaría el Neptuno.

Castagnino también hizo referencia a los problemas de abastecimiento en el departamento de San José. En una de las maquetas que presentó enumeró que las localidades de Libertad, Kiyú, Rafael Perazza, La Radial, Ciudad Rodríguez, Puntas de Valdez, Ecilda Paullier, Ciudad del Plata, Playa Pascual y Ordeig, es decir unas 70 mil personas, un 65% de la población de San José, “tienen problemas de abastecimiento de dos tipos; de déficit de suministro y continuidad y de deterioro”, “con concentraciones de arsénico pasadas de las recomendaciones de las guías de la Organización Mundial de la Salud” (OMS).

“Casi el 65% de la población del departamento está con problemas de abastecimiento público de agua potable y la nueva planta potabilizadora que estamos en proceso de estudio de factibilidad -si se lograra concretar-, será la solución permanente y segura. Eso es algo importante, porque va a resolver una problemática que es seria, grave y abarca a un porcentaje importante de la población del departamento”, agregó luego Castagnino.

ARSÉNICO | Más adelante en su exposición, Castagnino volvió al tema del arsénico. Primero dijo que no se debe pensar que necesariamente el agua del acuífero Raigón haya aumentado de cantidad de arsénico, probablemente tenga el mismo de siempre, lo que ocurre es que las exigencias internacionales en la materia van cambiando.

“En 2010 se cambió la norma y pasó a una concentración de valor máximo permisible de 10 microgramos por litro. Se le dieron 10 años a la OSE a partir de 2011 a los efectos de cambiar esa situación. Tenemos 163 lugares en el país, de los 773 a los cuales abastecemos, que tienen entre 10 y 20 microgramos por litro. Estamos tratando de solucionar, seguramente nos llevará uno o dos años más, pero es el 23% de los lugares a los que OSE abastece. Son 287 perforaciones de agua subterránea. Lamentablemente en San José hay 43 lugares en los que tenemos problemas entre los 10 y los 20 microgramos por litro. Casi el 25% de los problemas del país están en San José”, explicó Arturo Castagnino.

Las plantas UPA (Unidad Potabilizadora de Agua, de la cual Castagnino es el diseñador), explicó “tienen la capacidad de reducir el arsénico” y anunció que “ya estamos construyendo la usina -la UPA-, que va a tratar el agua de Kiyú”.

OPERATIVA | Otro tema álgido en torno al proyecto Neptuno tiene que ver con quién sería el titular de esta obra, ya que es presentado por un consorcio privado formado por cuatro empresas constructoras y/o de ingeniería (Saceem, Berkes, Cimsa y Fast). Tanto Castagnino como el presidente Montero, se apresuraron a decir que no habrá ninguna privatización, pero plantearon la interrogante sobre qué es privatizar y qué no lo es.

Que el proyecto esté enmarcado en la “ley de iniciativa privada no quiere decir que nadie vaya a privatizar nada. La ley 17.555 dice que cualquier particular puede presentar una idea a la institución pública y no quiere decir que esa idea después se desarrolle con un privado u otra persona que no sea el organismo. La iniciativa privada es de la idea, acá dice claramente que son actividades que directamente pueden ejecutar los organismos o por vía de concesión, pero siempre respetando la Constitución de la República”, dijo Arturo Castagnino en su primera intervención en este polémico punto.

“La ley no viola ningún precepto constitucional. No se ha violado ningún precepto constitucional y no hay ninguna intención de hacerlo”, insistió más adelante el Gerente General de OSE.

Más adelante, dijo Castagnino, “el proyecto no existe todavía, recién el Consorcio está elaborando un ante-proyecto y recién después estaríamos en condiciones de comenzar el proceso de habilitación ambiental”. Explicó el jerarca que se seguirán todos los pasos que la ley establece en materia de habilitaciones ambientales.

Más adelante Castagnino dijo que “lo mejor es que OSE opere la planta porque no habrá nadie que lo pueda hacer mejor. No pasa por la cabeza de nadie la violación del precepto constitucional, pero además, todavía no están los planos, no están los costos ni los estudios de impacto ambiental”.

Tomó la palabra después el presidente Raúl Montero para decir que cuando se comenzó con el estudio de factibilidad técnica, financiera, económica y jurídica, se preguntaron “qué quiere decir que el abastecimiento lo tenga que hacer una entidad pública estatal. Porque nosotros estamos permanentemente contratando empresas privadas, porque no podemos construir una planta o una usina. ¿Quiere decir que todo lo tenemos que hacer nosotros?”.

Montero insistió en que “hay firme voluntad de no violar la norma”, pero dijo que “hay diferentes interpretaciones de la norma”. Mencionó como ejemplo que el actual Directorio ha ampliado “licitaciones que vienen de varios años para atrás” en las que privados cumplen funciones de OSE.

Según dijo el presidente Montero en otro momento de su alocución, el proyecto va a quedar finalizado para el mes de noviembre y después de eso saldría al proceso competitivo, licitatorio. Se estima que la construcción de la llamada séptima línea de bombeo, demoraría entre 18 y 24 meses.

Por Javier Perdomo.