Futuro coordinador de municipios, Sergio Valverde, dice que municipios tendrán un 40% más de presupuesto

El 1° de diciembre, apenas cuatro días después de dejar el cargo de alcalde del Municipio de Libertad, Sergio Valverde estará asumiendo como coordinador de los municipios del Área Metropolitana (Canelones, Montevideo, San José), en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), de Presidencia de la República. Antes de retirarse, el 28 de octubre, realizará su última rendición de cuentas tras 10 años de gobierno y a pocos días de culminado el proceso electoral 2019-2020, habló con La Semana sobre su presente y su futuro político.

Comenzó Valverde evaluando lo que fue el resultado electoral de su agrupación, la lista 70, que se ubicó tercera a nivel departamental, dentro de las listas del “Sumate”.

Dijo Valverde que “las metas que nos habíamos fijado, era tener dos alcaldes, el de Libertad y el de Rodríguez, eso lo logramos con Matías Santos y Norberto Zunino; queríamos tener dos ediles y lo logramos, Carlos ‘Cardacho’ Rodríguez y Roberto Curbelo de Rodríguez; teníamos alguna expectativa de lograr un tercer Edil, pero eso no se logró y teníamos también la expectativa de obtener el quinto edil de la lista 404, que era de nuestro grupo, pero tampoco lo logramos. Igualmente estamos conformes, siempre uno quiere más, pero quedamos conformes”.

El saliente Alcalde libertense resaltó el hecho de que su grupo alcanzó triunfar en dos municipios, algo que “otras agrupaciones no lo tienen y como nosotros somos hinchas de la descentralización, estamos muy contentos por eso”.

RODRÍGUEZ | Consultado sobre cómo se dio esa cercanía particular de la lista 70 con Ciudad Rodríguez, contó Valverde que “el año pasado cuando en el ‘Sumate’ nos dijeron que tenían ganas que sacáramos una lista a la Diputación, en principio tuvimos dudas, porque nunca nos habíamos preparado para eso, algo que es un error político que espero que en el futuro no lo cometan otros dirigentes locales ni del Partido Nacional ni de otros partidos, porque tienen que animarse a sacar una lista con proyección departamental”.

Valverde continuó explicando que “no teníamos dirigentes en otros lugares, los primeros contactos que tuvimos fueron en Rodríguez y surgió el contacto por parte de Diego Goñi que es de Rodríguez y que trabaja en Libertad. El luchó mucho para que llegáramos a Rodríguez y así se sumó el grupo de Gonzalo Geribón, luego Roberto Curbelo y Norberto Zunino, con quien nos conocemos hace mucho tiempo. Cuando comenzamos a ir vimos que había cierta afinidad y así comenzamos a recorrer Pueblo Nuevo y 18 de Julio, localidades en las que logramos sumar gente. Empezamos a ir también para el lado de Carreta Quemada y para Raigón, donde el 27 de setiembre le ganamos a todas las listas del partido”.

FORTALECIMIENTO | Ese tercer lugar en la interna del “Sumate” implica desafíos importantes de cara al futuro y Valverde no elude la pregunta respecto a si puede estar proyectándose hacia 2025. “Nosotros lo que queremos es fortalecer la agrupación, si en ese fortalecimiento nuestro nombre está, es indudable que estaremos contentos, pero también tiene uno que saber que la gente joven que viene atrás viene con mucha fuerza. Quiero que la agrupación crezca y que no quede en nada si yo no hago política, como le ha ocurrido a muchas otras grandes agrupaciones. Nosotros tenemos que tener dirigentes de todo el departamento con ganas y con una gran filosofía de trabajo”.

“La nuestra es una agrupación que tiene mucha afinidad con el interior del departamento”, dijo Valverde y reconoció que donde les faltó más presencia fue en Ciudad del Plata pero, explicó, “como estaban diseñadas las listas del ‘Sumate’, era más difícil para nosotros tener presencia fuerte. En un momento pensamos tener un candidato a Alcalde, pero uno tiene que ver las fuerzas con las que cuenta y ya en la interna pasada nos desgastamos mucho sin obtener los resultados esperados, por eso lo dejamos para una futura etapa. Queremos ir fortaleciéndonos de abajo para arriba”.

A la hora de la retirada del cargo de Alcalde, dice Valverde que siente nostalgia. “Fueron 10 años muy intensos de trabajo, uno vive y piensa siempre en esto. Día y noche. Nos vamos con la alegría de saber que todos los integrantes del Concejo son gente de acá, con muchas ganas y que van a hacer lo mejor para el Municipio. Todos van a dejar el alma en la cancha”.

Sobre su nuevo destino como coordinador de los municipios del Área Metropolitana, Valverde reconoce que es algo que le genera “mucha incertidumbre” y menciona que “el hecho que esté en ese lugar se lo debo a José Luis Falero, que me insiste mucho, pero a mí me genera dudas”. En particular las dudas se dan respecto a si ese cargo no lo dejará aislado de la política departamental.

DE INMEDIATO | Respecto a su tarea, comentó Valverde que todo lo que haya que coordinar de parte de los 42 municipios de esos tres departamentos, pasará por su despacho. Para desempeñar su tarea, dijo el Alcalde, “tengo la suerte de conocer a todos los técnicos de la OPP”. Mencionó que en esta semana estará concurriendo al edificio de Presidencia a presentarse con sus nuevos compañeros y “a medida que se vaya acercando el 1° de diciembre voy a ir más seguido”.

Respecto a los fondos que recibirán los municipios en el período que está comenzando, Sergio Valverde comenzó explicando que “en el primer período no tuvimos casi nada de presupuesto, en el segundo sí, a partir de la elaboración de proyectos en base a montos fijos que aporta la OPP”.

“Este período -prosiguió diciendo-, más allá que he escuchado que los municipios van a tener menos presupuesto, según lo que me ha trasladado el Subdirector de la OPP José Luis Falero, “al final del quinquenio, los municipios van a estar en un 30 o 40% más respecto al período que está terminando”.

“Eso es un avance importante, pero no es lo que la gente del interior queremos. La ley 19.272 está establecido que los recursos económicos de los municipios se irán aumentando gradualmente, esa palabra es la que me gustaría cambiar, porque gradualmente te pueden aumentar un 1% por año”, comentó Valverde.

Su último acto oficial como Alcalde de Libertad, será el traspaso de mando el próximo 26 de noviembre, pero antes, el 28 de octubre, realizará su última rendición de cuentas (tal como lo establece la ley de descentralización), ante la ciudadanía.

Respecto a las características de ese acto, dijo Valverde que “en un momento pensamos en hacerlo en un lugar abierto, pero finalmente creo que lo vamos a hacer en El Asador, con los protocolos correspondientes”.

“La gente está cansada y tampoco podemos estar obligándola a salir todos los días, si por otro lado les decimos que no salgan”, comentó para cerrar el Alcalde saliente.

Por Javier Perdomo.