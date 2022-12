Frenteamplistas libertenses en la Junta Departamental hablaron de su actividad

Cinco personas conforman el grupo de frenteamplistas de Libertad que concurren habitualmente a sesiones de la Junta Departamental. Una de ellas, Ana María Piñeyrúa, en calidad de Edila titular, mientras que las otras cuatro -Estela Álvarez, Verónica Britos, Victoria Caballero y Pablo Cortés-, realizan suplencias en las que llevan al deliberativo iniciativas referidas a su zona de pertenencia.

En la semana previa a Navidad, tres de ellas -Piñeyrúa, Álvarez y Britos-, realizaron recorridas de prensa para contar en lo que han estado trabajando en el año que termina, que en distintos momentos las ha hecho protagonistas de la información.

La edila de la lista 82 Ana María Piñeyrúa por ejemplo, al ser consultaba sobre si continuaba cuestionando la ubicación que se le dio al Ecocentro, dijo que “fui crítica con la ubicación y mantengo lo que dije. Por más bien que esté funcionando (estoy loca de la vida con tener un Ecocentro y que se cerrara el vertedero), mantengo la misma crítica. Me da cosa ver ahí la maquinaria y un Ecocentro, pegado a un hogar de ancianos, eso no me cierra”.

Piñeyrúa argumentó que su idea es que ese lugar que hoy está ocupado por la maquinaria y por el Ecocentro sea un gran parque que lo puedan disfrutar los que vivan en el hogar.

Piñeyrúa agregó que a ella le gustaría saber “qué hubieran hecho si hubiera un ecocentro a dos cuadras de la Intendencia en San José. En la misma ciudad de Montevideo, Carolina (Cosse) tuvo problemas donde funcionan Ecocentros, porque hay que buscar lugares estratégicos”. Agregó sobre este tema que “no me pueden decir que la Intendencia no tiene algún terreno más hacia afuera de la ciudad”.

Por su parte Estela Álvarez, quien es suplente del edil Roberto Rossi, realizó planteos para mejorar la calle 25 de Agosto y sobre la necesidad de contar con un baño público en el entorno de la plaza de los 33 Orientales, para quienes están de paso por la ciudad.

Sobre los avances de sus planteos, dijo Estela Álvarez que “la Comisión de Obras de la Junta vino para evaluar ambas propuestas; sobre la reconstrucción total de 25 de Agosto dijeron que existe la posibilidad de hacer todo nuevo con veredas y calle; que aún no se puede hacer porque falta quitar el saneamiento de uno de los lados” y en cuanto al baño “los compañeros que van al Concejo Municipal han dicho que está votado y presupuestado y se va a hacer en la sede del Municipio, en donde estaban las herramientas, pero por ahora aún no veo ningún movimiento”.

DEUDA SOCIAL | Durante el encuentro con La Semana se generó un intercambio sobre el tema de la falta de veredas en la ciudad. Piñeyrúa dijo que ella “no está de acuerdo en que sigamos gastando en 25 de Agosto y en el resto de la ciudad no tengamos veredas. Para mí, eso es aberrante”.

Verónica Britos, quien ejerce suplencias en la bancada del MPP-FA y que es originaria de San José de Mayo, aunque hace ya varios años reside en Libertad, comentó que a ella le sigue “llamando la atención que es una ciudad sin veredas, no me cabe en la cabeza”. Comentó que desde que está en la ciudad escucha que las quieren hacer, pero “sigue siendo todo una aspiración de deseo”.

“Viviendo en San José de Mayo no entendía ese rivalidad que había con Libertad, pero ahora estoy viviendo en carne propia las diferencias”, dijo Britos, que comentó que fue con su hija pequeña hace pocos días a la capital departamental y al ver lo decorada que estaba la ciudad se preguntaba por qué no había esas cosas en Libertad. “Hasta mi hija de 8 años se dio cuenta”, comentó.

Ana María Piñeyrúa insistió con el tema de las veredas y reconoció que puede ser complejo comenzar con la construcción de veredas en toda la ciudad, pero dijo que le llama la atención que “no se planifique las veredas a futuro en todos los barrios nuevos. Eso debería hacerse así, construir nuevas casas, programando la vereda. En los barrios nuevos, aprovechá a regularizar”. Entiende Piñeyrúa que “hay que dar un primer paso, exigirle a los nuevos que tengan vereda, pero ni siquiera eso se hace. No hay proyección”.

EL DELIBERATIVO | Consultadas las representantes departamentales -titular y suplentes-, sobre si creían que la aparición de los municipios había opacado el rol de la Junta Departamental, Ana María Piñeyrúa dijo que “la función y la labor de los ediles ha estado opacada desde siempre. La gente no tiene idea lo que es ser Edil, no tienen idea que la Junta Departamental es un órgano legislativo ni de las funciones que cumple”. Reconoció que “es un ámbito muy inhóspito”.

Entiende la Edila que es un órgano opacado “porque es muy burocrático, pero además porque hay falta de cultura política”. Verónica Britos agregó que además, desde Libertad sufren lo que es “la centralización, incluso hasta con lo que tiene que ver con que la gente te conozca o no”.

Agregó Britos que “no hay conciencia que el Edil es un intermediario entre la Intendencia y el vecino y para eso se vota”.

Por último, consultadas sobre si los ediles deberían cobrar un sueldo y no un reintegro como ahora, dijo Piñeyrúa que está “convencida que deben cobrar, porque al no ser un cargo rentado, sólo pueden participar los que están jubilados o los que tienen un buen pasar. Siempre se termina con gente mayor de edad y de la ciudad de San José de Mayo. Claro que tiene que ser rentado”.

Álvarez y Britos compartieron lo planteado por Piñeyrúa y dijeron que ellas en ocasiones se han trasladado a San José por sesiones de media hora. “Para el que vive en San José no pasa nada, pero nosotros tenemos los viajes, las esperas”, comentó Álvarez, que compartió con Piñeyrúa la idea de cobrar por el trabajo de edil.

