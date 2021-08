Fideicomiso fue aprobado por unanimidad y pedido del FA de investigadora quedó para más adelante

La Junta Departamental de San José aprobó en la noche del lunes la solicitud de anuencia remitida por el Ejecutivo para suscribir un fideicomiso por cinco millones y medio de dólares con República AFISA para adquirir “nueva maquinaria, equipos y vehículos” así como también un inmueble en la ciudad de Montevideo con destino a Hogar Estudiantil. El proyecto fue aprobado por unanimidad. El Frente Amplio, que en principio anunciaba que lo votaba si se conformaba una comisión investigadora para profundizar en la gestión de la flota de la comuna durante los dos períodos de José Luis Falero, votó sin condiciones y anuncia que el pedido de investigadora se realizará en los próximos días.

EL PROCESO | La Junta Departamental de San José aprobó en la sesión de este lunes la solicitud de anuencia remitida por la Intendencia en el mes de julio para suscribir un préstamo por un valor de cinco millones y medio de dólares con República AFISA para llevar adelante la renovación de su flota y la compra de un inmueble en la capital del país que será destinado a un Hogar Estudiantil.

El Frente Amplio había resuelto resolvió dar un “apoyo crítico” al proyecto luego de que, por mayoría, el Plenario Departamental de la coalición de izquierda resolviera en la noche del sábado pasado, 14 de agosto, dar sus votos para la aprobación del mismo.

En la oportunidad, el plenario también encomendó a la bancada de ediles que solicitaran la conformación de una comisión investigadora que esté abocada al análisis de la gestión de la flota de la Intendencia durante los diez años bajo la administración del ex intendente José Luis Falero, que insumió “un gasto de aproximadamente 10 millones de dólares mantenimiento y reparación”.

MOCIÓN | Así lo expresó el Frente Amplio a través de la moción que fue aprobada, por mayoría, por el Plenario Departamental y que se dio a conocer públicamente en una conferencia de prensa que brindó el lunes en horas de la mañana.

El escrito manifiesta “el rechazo total a las acciones que viene desarrollando el gobierno departamental, omitiendo el rol del Frente Amplio y sus representantes a nivel de la Junta Departamental, y teniendo en cuenta el despilfarro que se ha generado con el gasto de aproximadamente 10 millones de dólares en mantenimiento y reparación de maquinaria en los dos períodos anteriores, ponemos de manifiesto que la prioridad de nuestra fuerza política está con la sociedad”.

En ese contexto y “entendiendo la necesidad de concretar el hogar estudiantil para todos y todas las jóvenes de nuestro departamento, herramienta necesaria para su proyección profesional y su desarrollo”, es que resolvieron “dar un apoyo crítico al fideicomiso”.

Sin embargo, la coalición de izquierda exigió “la creación de una comisión investigadora y la de seguimiento, a los efectos de que se dé cumplimiento a lo establecido en el fideicomiso para sus monitoreo permanente”, culmina el documento que fue leído en la oportunidad por el edil Gerardo Viña.

Por su parte, el edil Heber Figuerola, quien reconoció que a dicha decisión se llegó luego de un “largo debate”, dijo que la postura que se adoptó fue en base a la “importancia que tiene el fideicomiso como herramienta”.

“Nosotros venimos procesando algunos temas que hacen fundamentalmente a la preocupación que tiene el Frente Amplio, que en este sentido ya venía procesándose en la coincidencia de nuestra fuerza política con todos los sectores y también con las bases, de la situación que se da entorno a lo que es la flota, el mantenimiento, lo que es la mala gestión que tuvo el Partido Nacional y en particular la administración de Falero pero también que hay responsabilidades de actores que hoy están en la propia Intendencia, vale decir la Intendenta, que en su momento estaba ejerciendo su responsabilidad en la Secretaría General”, dijo Figuerola.

El Edil trasladó que desde el FA se entiende “que hubo un despilfarro del dinero de todas y todos los ciudadanos del departamento en torno a lo que fue la falta de mantenimiento y la situación de la flota”.

“Lo que planteamos es que naturalmente está establecido que hay un gasto innecesario de cinco millones por cada período que suman 10 millones en total y que no hay información sobre el estado de la flota y del mantenimiento. Entendemos que el estado de la flota no permitió cumplir el objetivo necesario para las reparaciones correspondientes en todo el departamento”, dijo y agregó que “en el tema de las tercerizaciones tiene que haber una política de gestión, de capacitación, formación y mejor gestión”.

Figuerola recordó que a través del edil Daniel Blanco, el Frente Amplio solicitó información a la Intendencia que no fue brindada por la comuna, lo que motivó a que la coalición de izquierda buscara votar llamar a sala a la intendente Ana Bentaberri o a quien ella delegara para responder las dudas correspondientes.

“La respuesta fue omisa, inclusive los ediles del Partido Nacional no se hicieron presentes. En ese sentido está claro que si de alguna manera se está cubriendo alguna información no adecuada evidentemente nos complejiza muchísimo el diálogo que puede haber con el Gobierno Departamental”, dijo.

No obstante ello, el Frente Amplio entiende que es necesario que la Intendencia concrete la compra de un inmueble que permita la instalación de un Hogar Estudiantil propio. “La necesidad de tener un Hogar Estudiantil propio para nosotros es fundamental, la formación profesional y personal, la proyección de nuestro estudiantes es fundamental y por lo tanto nos parece necesario saldar esa deuda que se tiene ya que no había una política en torno a lo que es la educación. En ese sentido había un paliativo, un alquiler con una institución privada pero asumiendo el fideicomiso se concreta la compra del Hogar Estudiantil, por lo tanto nosotros entendíamos que teníamos que elevar la mirada más allá de las diferencias”, dijo.

“En colectivo es que se llega a la resolución de apoyar en forma crítica el fideicomiso. No es que se apoya incondicionalmente, entendemos que tiene que haber una comisión investigadora de todo lo que ha pasado con la responsabilidades correspondientes y en el entendido que se tiene que corregir esa cuestión y está dentro del pliego de condiciones del fideicomiso lo que es la comisión de seguimiento, entonces es que también se resuelve que haya un estricto cumplimiento de dicha comisión”, añadió.

La conformación de la comisión investigadora era evaluada por la bancada de ediles del Partido Nacional en una reunión que mantenían al cierre de esta edición, previo a la sesión.

FRUSTRADOS | Con el objetivo de aclarar dudas y obtener información sobre la situación de la flota, el Frente Amplio solicitó una sesión extraordinaria la semana pasada con el objetivo de votar llamar a sala a la Intendente, Ana Bentaberri. Sin embargo, la instancia se vio frustrada el miércoles pasado, 12 de agosto, cuando la bancada de ediles del Partido Nacional no ingresó.

De acuerdo a declaraciones brindadas a NC3 de Canal 3 por el coordinador de bancada del Sumate del Partido Nacional Walter Faggiani, se trató de una decisión política, a la vez que insinuó que con el llamado a sala el Frente Amplio buscaba distraer al público de otros hechos por lo que se negaron a entrar a que calificó como un “juego político”.

Al respecto, Heber Figuerola, quien fue consultado acerca de dichas declaraciones, señaló que “lo principal es el hecho de que cualquier organización política, cuando se le solicita la información correspondiente tiene la obligación de dar la información completa a la ciudadanía. Es decir, en este caso fue el Frente Amplio el que solicitó la información pero de cara a la ciudadanía, la ciudadanía quiere saber cuál fue la situación que tuvo la flota, el tema del mantenimiento, lo que fueron los costos, cómo llegamos a esos cinco millones de dólares por período que obviamente lo pagamos todo”, recordó.

“Las declaraciones del coordinador van por su cuenta, nosotros no usamos ese tipo de chicana, inclusive entendemos que el PN tuvo otras alternativas y no el hecho de no presentarse a la Junta Departamental”, sostuvo.

DECISIÓN | Finalmente, por unanimidad, la Junta Departamental aprobó el fideicomiso impulsado y el Frente Amplio dejó la solicitud para conformar la comisión investigadora que analicen la gestión de la flota durante los pasados 10 años, para hacerla en los próximos días.

Por Katherine Martínez.