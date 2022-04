Ferrero encabeza negociaciones por juntas locales; el FA quiere seis cargos, le ofrecen tres

La Intendencia de San José retomó las negociaciones con los partidos políticos para conformar las juntas locales de Mal Abrigo, Rafael Perazza, Puntas de Valdez e Ituzaingó, que se postergaron como consecuencia de la pandemia. En los próximos días el Ejecutivo comunal reanudará las negociaciones en la interna del Partido Nacional y con el Frente Amplio, ya que no se había llegado a un acuerdo en el número miembros que cada uno ocupará.

Al respecto, el secretario General de la comuna, Sebastián Ferrero, quien ha trabajado en este tema desde el período anterior cuando ocupaba la dirección de Descentralización, dijo que le hará llegar un borrador conceptual a la intendente Ana Bentaberri, en el correr del presente mes para trasladarle el avance de las negociaciones que mantendrá con ambos partidos. Ferrero aclaró que primero mantendrá una reunión con el director de Descentralización Alfredo Barreiro, por este asunto.

“Nos parece importante que la Dirección de Descentralización esté involucrada en esta etapa de conformación como lo estuvo cuando nosotros mismos ejercíamos ese rol”, dijo el Secretario General de la comuna, quien a su vez informó que esta semana retomará las conversaciones con ambos partidos.

“Estoy estudiando las conversaciones que habíamos tenido con todos los actores involucrados. En su momento hubo una serie de cálculos en función de los votos obtenidos y algunos criterios políticos que estuvimos tratando de aplicar sobre esos cálculos”, comentó.

DIFERENCIAS | En declaraciones a San José Ahora y al referirse a dichas conversaciones que se mantuvieron hasta mediados del 2021 -que se discontinuaron por la pandemia y por la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración-, Ferrero recordó que hubo “algunas diferencias”.

Las diferencias surgieron luego de que el Frente Amplio expresara su aspiración de ocupar seis cargos y tener representación en las cuatro juntas locales en función de los 12 ediles con que cuenta en la Junta Departamental y que son 20 los cargos a ocupar. Así lo trasladaron los coordinadores de bancada de la coalición de izquierda a fines de junio del año pasado.

Ante esa petición, la Intendencia resolvió hacer la consulta pertinente a la Junta Electoral desde donde se le informó que el Frente Amplio debería ocupar la mitad de los cargos que pretende basados en el caudal electoral que tuvo en cada una de esas localidades en las últimas elecciones departamentales y municipales. En virtud de ese cálculo, la coalición de izquierda tendría representación en Rafael Perazza, en Puntas de Valdez y en Ituzaingó, con un miembro por cada una.

Sin embargo, el Frente Amplio comunicó en los últimos días que aún aspira a contar con un total de seis miembros y representación en todas las juntas locales. El edil Javier Gutiérrez dijo que si bien la coalición está dispuesta a negociar, para llegar a un acuerdo ambas partes “deberán ceder”.

“Nosotros, informalmente, hemos tenido alguna conversación con el Secretario General de la Intendencia para empezar a retomar el tema de las juntas locales y lo que podemos transmitir formalmente es que el Frente Amplio sostiene la postura inicial de la representación proporcional de nuestra fuerza política con respecto a las elecciones departamentales de setiembre del año 2020”, dijo Gutiérrez.

Insistió en que la izquierda entiende que su representación “tiene que llegar a un máximo de seis ediles locales, con representación en todas las Juntas Locales. La contrapropuesta de la Intendencia fue tres ediles locales, exceptuando la representación del Frente Amplio en Mal Abrigo, pero nosotros creemos que se debe sostener lo de la representación proporcional en todo el departamento”.

REPRESENTACIÓN MÁS AMPLIA | Además de la participación de ambos partidos, la Intendencia busca que las juntas locales también estén integradas por miembros de partidos políticos que no poseen representación en la Junta Departamental. A partir de esto, tanto desde Unidad Popular, como desde el Partido Independiente no se descartó esa posibilidad. Los principales referentes de ambos partidos a nivel departamental coincidieron en que lo analizarán en caso de recibir la propuesta por parte del Ejecutivo.

El dirigente del Partido Independiente, Julio Bonansea, que en el período anterior integró la Junta Local de Mal Abrigo, dijo que si bien el tema no está siendo tratado actualmente, aseguró que hay buena predisposición para evaluarlo cuando se reciba la invitación formalmente.

Por su parte, el ex candidato a la Intendencia por Unidad Popular Darío Camilo, sostuvo que ese partido también estaría dispuesto a analizarlo. No obstante, Camilo recordó que Unidad Popular no cuenta con muchos referentes en esas localidades.

Por otra parte, para el dirigente también podría influir en la decisión que tome ese partido, las diferencias que Unidad Popular presenta con el Partido Nacional en las concepciones de gobierno a las que señaló como opuestas.

Imagen: Sebastián Ferrero encabeza negociaciones en nombre de la Intendencia.

Por Katherine Martínez,