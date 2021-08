Ferrero concurrió a CDP por denuncias de maltrato de parte de coordinador de «Oportunidad Laboral»

El pasado jueves concurrió a la sesión del Concejo Municipal el secretario general de la Intendencia Sebastián Ferrero. Si bien se estila en este tipo de encuentros abordar varios temas del trato diario entre ejecutivo y gobierno local, en esta oportunidad Ferrero concurrió con el fin de abordar un oficio con solicitud de información y una denuncia de maltrato hacia una beneficiaria del programa “oportunidad laboral”, realizado por el concejal Richard Mariani.

El hecho lleva al menos un mes rumoreándose en la ciudad, se hablaba respecto de una denuncia concreta sobre uno de los coordinadores de tareas en las cuadrillas. Una beneficiaria del programa, denunció primero entre sus pares y luego se puso en contacto con el concejal Mariani, para denunciar el destrato y la falta de respeto para con ella que el mencionado coordinador habría tenido.

De los argumentos brindados por Mariani sobre por qué lo utilizan a él como receptor de la denuncia, Mariani dijo que “es por el miedo a perder el trabajo y este ingreso que le permite llevar un mango más a la casa. Cuando habló conmigo por teléfono, se le notaba temerosa, con la voz temblorosa, por eso nos hicimos presentes con mi suplente Estefany Espantoso a la base, donde reunimos los elementos para realizar el oficio al Concejo Municipal y en simultáneo a la intendente Ana María Bentaberri”.

Además de denunciar el hecho, solicitaba Mariani una reunión con los cinco coordinadores y la consulta de cómo se llega a la elección de los jerarcas.

POSICIÓN DE LA INTENDENCIA | Por su parte Sebastián Ferrero informó al Concejo Municipal que de primera mano se descartó la reunión solicitada con los coordinadores tanto de su parte como de la Intendente.

Aseguró más de una vez Ferrero, que la delicadeza y seriedad del caso activará el sistema por el cual se rigen los funcionarios públicos, estando la Intendencia dispuesta a brindar las máximas garantías sobre el proceso debido, es por eso que convocó mediante Mariani a la denunciante, quien deberá presentar las pruebas para abrir el correspondiente “sumario administrativo”. Mientras este proceso se dé, no hay ningún tipo de medida tomada hacia ninguna de las partes involucradas.

Durante la reunión del Concejo se deslizó la pregunta de por qué hizo la denuncia Mariani y no la trabajadora o un jerarca. Mariani dijo “lo menos que quiero es militar con las desgracias de los demás, yo también vengo de abajo y sé lo que es el abuso del poder y hasta dónde hace perder la dignidad al individuo. Y segundo estoy obligado, según la Constitución de la República. Si no lo hubiese hecho caería omisión de asistencia o complicidad”.

El encuentro entre la trabajadora, Ferrero y Mariani será en los próximos días, cuando esté redactada la denuncia para ser presentada ante la asesoría letrada de la Intendencia y así dar forma efectivamente a la misma, para ampararse en derecho tanto la denunciante como el denunciado, con las garantías del debido proceso.

Una vez finalizada la reunión, Sebastián Ferrero dijo que concurrió a Ciudad del Plata para “escuchar, para valorar algunas cuestiones que hacen al tema, pero por sobre todas las cosas para dar las garantías y enunciar que en un gobierno de Ana María Bentaberri no se va a permitir ningún tipo de abuso o falta de respeto, no es ese el camino por donde camina el gobierno, no es ese el estilo”.

ACEPTACIÓN | “Nosotros somos de la idea de que debe haber garantías para todas las partes y así se hará. Aquí no se llevará al escarnio público a nadie y se actuará debido a la dependencia del funcionario con la institución”, dijo.

Para culminar Ferrero hizo alusión a los beneficios que para la comunidad está brindando el Programa Oportunidad Laboral, “con un muy alto porcentaje de aceptación de todas las partes, tanto vecinos, instituciones como los propios trabajadores, como sus responsables más cercanos; todos valoran positivamente esta primera experiencia laboral en todos los sentidos”.

Comentó además que el próximo jueves 12 se realizará una jornada evaluatoria del programa, al comenzar el tercer mes.

