Fernando Pérez Braggio, candidato a Alcalde, pone énfasis en el desarrollo de la zona rural del Municipio

El Partido Colorado tendrá tres candidatos al Municipio de Libertad por sus dos candidaturas a la Intendencia. Los sectores que responden en lo departamental a Washington Almada, postulan a Mary Rodríguez (quien ya estuvo en estas páginas tiempo atrás), y Fernando Pérez Braggio, que encabeza la lista 3373 B, quien habló con La Semana sobre sus propuestas de campaña.

Comenzó diciendo el dirigente colorado que “si bien estoy vinculado al Partido Colorado desde 2015, militando, comencé a vincularme más fuertemente en 2019 como candidato a la Diputación y ahora llego a la candidatura al Municipio de Libertad por propuesta de los mismos que nos acompañaron en las elecciones nacionales, amigos que siempre están, fueron los que pusieron mi nombre encima de la mesa y acá estamos en este desafío”.

Fernando Pérez Braggio dijo que en caso de acceder al cargo de Alcalde, “lo primero que proponemos es hacer un relevamiento en el Municipio para ver su realidad tal cual es; ver el capital humano y los recursos que tenemos para implementar las obras que Libertad necesita”.

“Hay prioridades como las calles, los espacios verdes, las plazas, el saneamiento y también hay que enfocarse en las cámaras de decantación, porque Libertad crece rápido y ese problema está sobre la mesa”, comentó el candidato de la 3373 B.

Prosiguió diciendo que “queremos que sea un Municipio abierto al diálogo, que la ciudadanía traiga propuestas, atenderlas y por qué no, darles para adelante. Si son para el bien de la comunidad hay que desarrollarlas como corresponde. No hay que mirar de quién viene la idea o propuesta, si la propuesta es buena, hay que darle cabida”.

Opinó después Pérez Braggio que “tenemos que trabajar en el desarrollo productivo de la zona, acá en Libertad converge toda la matriz productiva del país, que va desde la lechería, ganadería, agricultura, horticultura. Hay un montón de organismos del Estado y entidades sociales que trabajan el tema del afincamiento de la gente en el campo, que sería bueno que estuvieran en el Municipio. Hay que tender esos puentes”.

EL CAMPO | El aspirante al Municipio entiende que hasta ahora las autoridades municipales han concentrado “la actividad en la ciudad, pero no ha habido políticas de proyección hacia el medio rural. Uno ve la caminería rural muy deteriorada y nos ponemos un par de meses antes de las elecciones a arreglarlas. No ha habido políticas de apoyo a la familia rural, a las mujeres rurales, no ha habido políticas en esos temas y yo creo que tenemos que enfocarnos en apoyar a los pequeños productores”.

Para el candidato colorado “el turismo es otra área clave que hay que desarrollar, porque no ha habido políticas claras sobre ello. Tenemos que enfocarnos en Kiyú, defenderlo como nuestro balneario. Hay que llevarle servicios, modernizarlo, sin dejar de preservar el entorno natural que tiene. El departamento en sí nunca ha desarrollado mucha publicidad sobre Kiyú, muchas veces se enfoca a otro balneario y se deja a Kiyú abandonado”.

“Desde el Municipio se puede por lo menos gestionar cosas. Esto lo tenemos que hacer entre todos”, dijo Pérez Braggio, que añadió que “también tenemos que apoyar al comercio, porque el comercio es la vida de los pueblos y hay que desarrollar eventos para darles más vida”.

Otra preocupación del candidato es el tema del empleo. “Debemos explotar lo que Libertad tiene que es su ubicación estratégica en el departamento y en el país. Desde lo municipal se pueden llevar gestiones adelante para que vengan inversiones, porque si no hay inversiones no hay empleo. Tenemos una ubicación privilegiada en el país y por eso tenemos que explotarla”.

