Fernando Pereira en Libertad: «La gente está laudando a favor del FA»

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, cumplió el viernes 10 de marzo otra nutrida agenda de actividades en el departamento de San José. Primero estuvo en la capital departamental donde mantuvo contactos políticos y realizó una conferencia de prensa y luego, sobre las 20 horas llegó a Libertad para participar de una Mesa Política Ampliada en el salón comunal de COVI-LIBER II.

Previo a la asamblea de la que participaron más de 40 personas, Pereira habló con los medios de Libertad. Comenzó diciendo que viene trabajando “para construir la organización que logre ganar el gobierno nacional en 2024 y que luego dispute las intendencias y los municipios en 2025 y eso supone el fortalecimiento de las departamentales, de la militancia territorial, la multiplicación de militantes en el territorio”.

“Esa es la principal tarea que tiene el Presidente del Frente Amplio, llevar adelante un plan de acción, luego llevar adelante la presentación del programa, llevar adelante un proceso unitario, generoso, amplio, que permita que el paraguas del Frente Amplio construya una nueva mayoría, que es sobre la base de dos modelos de país, entre el herrerismo que ya vemos lo que ha dado en estos tres años y el progresismo del FA”, agregó.

En base a los resultados que arrojan las encuestas, “la gente está laudando a favor del FA, pero esto hay que consolidarlo, tiene que haber un programa del FA que la gente tenga claro que va a construir puestos de trabajo, vivienda, bienestar, que la gente va a poder comprar en el almacén lo que antes compraba, que le vamos a devolver el salario que perdió y que tiene que haber una senda de crecimiento económico con inclusión”, dijo Fernando Pereira.

“Las elecciones no se ganan con encuestas, pero no deja de ser un estudio de opinión pública y eso siempre lo tomo en cuenta, pero después está el cara a cara. A nosotros no nos pueden decir que no salimos al interior. Este departamento lo visitamos 10 veces en un año, pero en la mayoría hemos estado, seis, cinco, cuatro veces para ir a los pueblos más grandes, a las ciudades más chiquitas, con el ‘FA te Escucha’, con el fortalecimiento de la organización y ahora vamos a volver con el programa”, agregó el Presidente del FA.

ESPERANZA | “Ese mano a mano con la gente te va llevando a pensar que tenés esperanza, que la gente empezó otra vez a confiar en que hay un proyecto de país en el que la gente quiere vivir, que no es el de la rebaja salarial, que no es el país que no atiende a los pequeños productores afectados por la sequía, que no es el que rebaja salarios por un monto de 700 millones de dólares, no es el país de las 50 mil viviendas prometidas y la ejecución de menos de 15 mil. Ese país que el FA propone es el país que la mayoría de los uruguayos quiere vivir”, dijo luego el ex Presidente del Pit-Cnt.

Consultado sobre los principales aspectos que entiende debe tener el programa del FA hacia las elecciones, dijo Pereira que “tenemos que poner mucho énfasis en el trabajo, en la seguridad pública, en la distribución de la riqueza, pero fundamentalmente mucho en las cadenas de valor que son las que después producen trabajo. Si queremos vivir en un país de primera, que distribuya mejor, el país tiene que crecer y distribuir al mismo tiempo. Esas son políticas que tienen que tener audacia y hombres y mujeres preparados para llevarlo adelante” y “miro a los cuadros de FA en condiciones de gobernar y tengo la tranquilidad que tiene el equipo para llevar adelante un plan superador del herrerismo”.

Respecto a los acuerdos que el gobierno acaba de firmar en Brasil con el gobierno de Lula, Pereira dijo: “este gobierno confiaba en Bolsonaro y nosotros confiamos en Lula, que no va a mirar quién está en el gobierno para hacer acuerdos con Uruguay y no estaría bien que lo hiciera ningún progresista, pero está claro que la única política internacional que salió bien fue la que nosotros dijimos, que había que ir a un contacto más serio con Brasil y Argentina. ¿Qué pasó con el TLC con China, con Turquía o el Transpacífico? No conocemos ni una letra. ¿Cuál es la única política internacional exitosa? Los vínculos que Mujica generó con Lula. No hay que resistirse a la verdad. Mujica es uno de los dos líderes mundiales con más influencia en América Latina y Mujica quiere que al Uruguay le vaya bien”.

Sobre la reforma de la seguridad social, dijo que “para las personas menores de 50 años la reformar es que trabajen más años para cobrar una menor jubilación en el casi 66% de los casos. Esas jubilaciones pueden perder entre 12 y 30%. Me da la impresión que el corte grueso de la reforma de la seguridad social es que no hay que votarla”.

SIN APURO | En cuanto a la reforma educativa, dijo que tiene “dos problemas graves, falta de presupuesto educativo y la falta de diálogo con las maestras, con las profesoras, con las académicas. Estos son problemas que no van a permitir avanzar ninguna transformación educativa, porque se necesita tener al profesor, al maestro respetado y si no lo respetan, no van a poder construir ese cambio”.

A la hora de hablar de las candidaturas del FA de cara a las elecciones nacionales, dijo que el tema se está tomando “con tranquilidad, los nombres se instalan, no necesita el FA laudar, mucha gente ve que hay candidatos y candidatas en el FA muy potentes, que marcan muy bien en las encuestas. Cuál es la necesidad de apurar las candidaturas si hay varios líderes naturales. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir un programa que atienda al país en el que la gente quiere vivir, si logramos hacer eso, el candidato va a tener un programa para hacer una campaña junto con el FA. Si hay unidad, generosidad y amplitud, el FA va a ganar las elecciones en 2024 y vamos a cambiar el país como ya hizo en 2005”.

READ | Respecto al anuncio de Richard Read de crear su propio partido político, dijo que “en mi cuadro juega siempre, si él quiere armar un partido político que luego apoye al FA es de las cosas que el FA quiere, un paraguas más amplio que su propia estructura y si es una puerta de entrada al progresismo, bienvenida sea”.

Read “es un compañero muy valioso, lo conozco desde 1983, he militado con él en el movimiento sindical, como con todas las personas hay diferencias y acuerdos, pero en cualquier cuadro juega de titular. Él en algún momento nos va a plantear cuál es su idea y nosotros tenemos que respetarla. Hay mucha gente que se ha ido del FA y vuelve de mil maneras”, dijo Pereira.

“Si el FA tenía 30 y poco por ciento hace un tiempo atrás y hoy tiene 44%, es que 12% de los uruguayos dejaron a los otros partidos y llegaron al FA, donde son muy bienvenidos. Nosotros tenemos que llegar al 47, 48% para ganar en primera vuelta y hay que ir a buscar a todos los que faltan, muchos de los cuales están desencantados, molestos con algunos actos de soberbia nuestros, con no haber tenido cercanía con el pueblo uruguayo”, agregó.

Luego continuó diciendo que “la potencia más grande que tiene el FA no es mediática, ni las conferencias que yo pueda hacer; lo más potente que tiene son decenas de miles de personas dispuestas a salir a golpear puertas para explicar el país en el que la gente quiere vivir y si eso lo hacemos bien es que vamos a construir esa mayoría. Obviamente cabe Richard Read; no podemos pensar que toda la izquierda está en el FA, porque es de izquierda la gente de la Unidad Popular, hay gente de izquierda en el Partido Independiente, hay gente de izquierda que no votó ningún partido; hay mucha gente del PERI (Partido Ecologista, Radical Intransigente), que es de izquierda y es probable que se acerquen con otro paraguas, más amplio. Son cosas que hay que irlas procesando sin apuro”.

Según el Presidente del Frente Amplio, “construir una mayoría es también el ejercicio de la paciencia estratégica y tener paciencia estratégica es pensar el país 20 años hacia adelante. Preparar la organización no para llegar por un período de cinco años, sino para que la gente nos de la confianza para construir otra era progresista y en eso estamos”.

Respecto a qué reforma de la seguridad social piensa para la posibilidad de un futuro gobierno del FA, dijo Pereira que “lo que va hacer el FA es convocar a jubilados, trabajadores, empresarios y partidos políticos a construir la transformación de la seguridad social que unifique todos los puntos de vista y en la medida que ese diálogo social de bien, va a haber una transformación profunda de la seguridad social”.

Astesiano y las preguntas sin respuestas

Sobre el caso Alejandro Astesiano, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira dijo que “nosotros lo que queremos es que el Presidente aclare, desde el primer día, cómo es que contrató a Astesiano con todas las indagatorias que tenía, cómo era que no registraban en la Torre Ejecutiva a los que iban a hablar con Astesiano, si se hizo una investigación administrativa sobre el tema, qué significa que el hermano de Astesiano diga ‘cuando Alejandro nos diga vamos a hablar’, qué significa cada una de las denuncias del seguimiento a Vergara y Carrera, qué ha significado el seguimiento de estudiantes del liceo 41, qué significa el seguimiento del jefe de Policía Mario Layera, qué información le dio ese jefe de seguridad de un complejo privado”.

“¿Todas esas respuestas quién las va a dar? ¿Y de acciones como otorgamiento de pasaportes, seguimientos, espionaje, políticamente, quién se va a hacer responsable? ¿Nadie?”, se preguntó Pereira.

“Los indagados en esta causa son Leal y Pereira, que no difamó a nadie, cuando todo el complejo delictivo que se armó en la Torre Ejecutiva pertenece al gobierno actual. Parece el mundo del revés. Hasta que el gobierno no aclare, el tema no se va a terminar, pero no por decisión del FA, porque la gente no quiere que se termine algo sin que se aclare”, dijo Fernando Pereira.

Por Javier Perdomo.