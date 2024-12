Fernando Pereira en Libertad: «claro que se puede dar» ganar la Intendencia de San José

Si bien la elección del Presidente en la segunda vuelta, pareciera el fin de un proceso, en definitiva es un eslabón más de una cadena que culmina allá por mayo cuando se elijan las nuevas autoridades del segundo y el tercer nivel de gobierno (intendencias y municipios). Recién en los primeros días de julio de 2025 estarán definidos todos los actores del quinquenio. Por eso es que los partidos no tienen tiempo de descanso; ni los ganadores ni los perdedores de noviembre tienen tiempo para la distracción y ya planifican la instancia de mayo.

El Frente Amplio a nivel nacional, el impulso logrado al ganar el gobierno nacional lo quiere trasladar a la elección de mayo y más allá de Montevideo y Canelones (donde debería ocurrir una catástrofe para que perdiera), tiene expectativas la izquierda de mantener Salto y conquistar otros territorios, entre ellos y por primera vez de forma seria, San José.

Es en este marco que debe entenderse la presencia del presidente del FA Fernando Pereira el viernes 13 en el departamento de San José, quien empezó temprano haciendo recorrida de medios en San José y después visitó todos y cada uno de los comités, mantuvo reuniones y terminó participando de un acto en Ciudad del Plata avanzada la noche.

A Libertad llegó pasadas las 18 horas (una hora de atraso respecto al cronograma inicial), y luego de un intercambio con los medios locales, presidió una Mesa Política ampliada de la Departamental frenteamplista, por lo cual se reunió en la ciudad toda la dirigencia departamental del FA.

Antes de ese encuentro fue que Fernando Pereira, en diálogo con los medios de Libertad evaluó el resultado del ballotage diciendo que “el Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con él; el FA necesitó de su militancia para ganar esta elección, la militancia estuvo presente en cada lugar del territorio, en cada pequeña ciudad, en cada localidad”.

COLECTIVO | Consideró que “el triunfo es del esfuerzo colectivo, el triunfo del colectivismo, el triunfo de la fraternidad y el cariño entre compañeros, el triunfo de la esperanza contra el temor, contra el odio. Y eso es una historia de amor del FA, una historia muy compleja de 54 años de unidad que atravesó tempestades, que atravesó tormentas y tormentos, que atravesó 15 años de victorias y de gobiernos populares, de gobiernos de cara al pueblo y volver al gobierno por cuarta vez en un siglo que tiene 25 años es realmente importante”.

Reconoció que el triunfo de su organización política es “en buena medida de los militantes del interior, de los que no bajaron los brazos, de los que mantuvieron las departamentales de pie, de los que militaron cada rincón del país. Hay departamentos en los que crecimos más del 20% y esto es enorme, hay departamentos en los que ganamos en primera y en segunda vuelta, éste es uno. Y hay departamentos en los que claramente vamos a pelear los gobiernos departamentales, muchos de ellos con chances de ganar”.

Valoró luego que se está ante “un Frente Amplio reconfortado, que gana una elección difícil, que la gana con la campaña en contra del Presidente, que la gana contra una campaña que decía reelegí un buen gobierno. El gobierno no fue reelecto por lo tanto Lacalle perdió la elección”.

SAN JOSÉ | Respecto a la trascendencia que la da al triunfo en el territorio josefino, dijo Fernando Pereira que es “enorme, gigantesca, lo conversamos mucho, durante mucho tiempo con la Departamental, con la Presidenta y la Mesa Política del Frente Amplio sobre que este era un departamento en el que su base social era muy fuerte y que si se trabajaba adecuadamente, si se militaban los territorios, el FA estaba en condiciones de ganar. Teníamos mucha evidencia que si se trabajaba bien el FA estaba en condiciones de ser mayoría tanto en primera como en segunda vuelta”.

“Lo hicieron bien, construyeron niveles de unidad suficientes, militaron cada lugar del territorio y como consecuencia se ganó la elección en San José”, comentó Pereira, que agregó que ese no fue “un mérito menor, porque es contra toda la oposición, contra el poder económico, es contra invertir un peso y que ellos inviertan tres en medios y redes sociales. La militancia le gana al dinero de los partidos que son poderosos económicamente”.

Respecto a si es posible que el FA gane la elección departamental, dijo Fernando Pereira: “se lo planteé a la Presidenta y en todas las reuniones que mantuve previamente dije que tienen que tener la convicción de que pueden ganar la elección departamental y que luego hay que gobernar para la gente, con un nuevo paradigma de gobierno departamental. No pueden ser que los gobiernos departamentales sean un coto de acomodos, de clientelismo, de amiguismo, tiene que ser un gobierno que le cambie la vida a la gente y si la gente se convence de eso el FA va a ganar la elección, si la gente se convence que es mucho mejor tener igualdad de oportunidades que conseguir un favorcito, entonces ganará”.

Respecto a la idea del trasvase de votos de la elección nacional a la departamental, dijo Pereira que “eso es lo que fue hasta ahora, como pasaba antes en Montevideo. Mi padre me decía en 1984 que Montevideo era colorada, hasta que en 1989 dejó de ser colorada. La gente decidió un cambio, por qué acá no se puede dar. Claro que se puede dar, como se dio en Treinta y Tres, en Paysandú, en Salto” y otros departamentos.

“Esta es una oportunidad enorme para el departamento de San José. Después, se puede ganar o perder, pero que va a haber una elección muy competitiva no ponga duda, que va a haber menos fuga de votos no ponga dudas y que hoy el FA mide muy bien de cara a la Intendencia, no ponga duda”.

RESPALDO | Respecto a cuál será el rol de la Presidencia de la fuerza política en las departamentales, dijo Pereira que “será en todo lo que demande la departamental. No vamos a venir a intervenir en una elección que es nacional, pero al mismo tiempo departamental. Si hay demandas departamentales el FA va a estar, porque acá se juega el gobierno local, parte de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el departamento. Cuando hay un proyecto nacional como el nuestro, lo nacional tiene que interrelacionarse con lo departamental”.

Comentó luego que se siente “muy contento con lo que está haciendo Yamandú, estoy muy reconfortado por el trabajo de un hombre que es un buen gobernante pero además es una gran persona y tener un gran gobernante y una gran persona en el gobierno siempre es una cuestión a favor”.

Consultado sobre las primeras medidas que espera del nuevo gobierno una vez que asuma, dijo Fernando Pereira que “tiene que tomar medidas respecto al trabajo, al crecimiento nacional, a la distribución, a la pobreza infantil, a la llegada a las 70 mil becas que prometimos, a las mochilas para los escolares; son un conjunto de medidas que van a ser rápidas y otro conjunto de medidas de más a mediano plazo, pero volvemos como en 2005, a cambiar el Uruguay”.

