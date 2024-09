Fabio Reyes y su regreso a la actividad política con la 711

Las elecciones nacionales del 27 de octubre están cada vez más cerca y los distintos sectores político-partidarios confeccionan sus listas a la Diputación de cara a la contienda electoral. En San José, hay varios nombres que hace tiempo que se sabe que van a competir, como por ejemplo Nicolás Mesa por el MPP en el FA y Valverde en el Partido Nacional. Hay otros nombres que van apareciendo. Uno de esos es alguien que no estuvo en primera línea en las internas y que ha estado retirado de la militancia durante todo el período. Se trata de Fabio Reyes, quien anunció que será candidato a la Diputación por la lista 711 del Frente Amplio, sector al que adhiere desde que se formó en 2009, detrás de la figura del ex vicepresidente Raúl Sendic, hijo.

Fabio Reyes dialogó con La Semana y sobre si lo suyo era un regreso a la actividad electoral, dijo que en el período electoral que está culminando “hicimos una breve pausa, porque no estábamos con ánimo de estar participando activamente en política. En estas elecciones, nos vinieron a buscar para participar y como viejo militante político consideramos que era un buen momento para volver a integrarse y aportar nuestro granito de arena”.

RAZONES | La lista 711 está hoy liderada por el diputado Felipe Carballo y es su candidato al Senado. Respecto al porqué de su apoyo, dijo Fabio Reyes que “ha sido de los únicos que nos ha estado dando una mano. Nos toca a nivel personal, es de público conocimiento lo que ha pasado con un Diputado del Partido Nacional (Alfonso Lereté), que nos ha estado acusando desde el año 2016 continuamente de distintas cosas”.

Respecto a esas denuncias, dijo Reyes que “está más que probado que falta a la verdad, alcanzó con tener el gobierno cinco años para que nos investigaran pero se llegó a la conclusión de que no hubo ningún delito e irregularidad de parte nuestra”.

“Fuimos a la comisión investigadora de Diputados y quedó más que claro que no participamos de ninguna trama de corrupción”, comentó Fabio Reyes, que añadió que “nosotros trabajamos toda la vida y hemos vivido de nuestro trabajo y así lo seguimos haciendo”.

Fue en ese marco que “Felipe fue el que más nos respaldó y creemos que merece nuestra confianza para acompañarlo y lo poco que podamos arrimarle al Senado lo haremos y también defender lo departamental. Sabemos que es difícil ganar la Diputación pero sería bueno tener un Diputado que realmente trabaje por el departamento”.

Consultado precisamente por lo difícil que resultará para él ser Diputado con una predominancia tan grande del MPP en la interna del FA, el ex Concejal de Libertad respondió con un ejemplo: “yo hago muchas maratones, muchas carreras y no gano nunca, pero el placer está en participar. Si no participo me quedo con el dolor de no haber ido y puedo salir quinto o último, no importa”, dijo. Agregó luego que “es cierto, es muy difícil ganarle al MPP, pero sabemos que hay gente que no vota al MPP por muchas razones y los votos que podamos arrimarle a la 711, pueden servir. Donde pueda arrimar 500 votos, suma”.

Habló de la importancia de que los grupos chicos crezcan en la interna del FA y comentó que hay “un equipo de personas que nos están acompañando” (mencionó a la bióloga Tamara Avellán), y mencionó que se piensa enfocar en temáticas de medio ambiente, seguridad y “algún tema de salud mental”.

ATACADO | Comentó el ex Concejal que a partir de las denuncias que se le hicieron, en su entorno se generaron problemas de salud mental. “La familia decae, se siente mal. Uno mismo también, por todos estos ataques, que perdió pie en el ámbito político, laboral, personalmente. Salir a la calle no era lindo, la prensa diciendo cualquier mentira. A nosotros en general nos generó muchísimo daño y un poco lo que queremos mostrar es que nuestro nombre está limpio, nunca debió tener la más mínima mancha y en eso vamos a trabajar”, dijo Fabio Reyes.

Respecto a sus acciones legales contra el diputado Lereté, dijo Reyes que “lo que hice fue una demanda penal por injuria y difamación. A Lereté le voy a hacer una demanda civil por daños económicos, porque está comprobado que hubo entes del Estado que nos tiraron para afuera por manija de Lereté. Estamos trabajando con un estudio de Montevideo en eso, el tema es que se ampara en los fueros”.

Respecto a si hay un después de la instancia de octubre, anunció el dirigente de la 711 que “la idea es participar en las nacionales y quedarnos. Si podemos dar una mano y aportar al equipo, al grupo político y humano con nuestra persona al frente estaremos. Si tenemos que estar atrás y dar una mano, estaremos apoyando al compañero que tenga mejor llegada con la gente”.

Consultado respecto a su opinión sobre la actual gestión municipal encabezada por Matías Santos, dijo el ex Concejal, que “se podría definir como de medio pelo, no ha sido del todo malo”, pero, “en el Municipio trabajás de una manera si el gobierno nacional es de tú partido político o no lo es. Lo digo porque a mí me pasó, en Libertad pudimos resolver varios temas porque teníamos contacto con el gobierno nacional. Este gobierno de Matías, tiene todas las armas para poder hacer algo. En este caso debería rendir más”.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.