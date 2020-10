Exposición de ganado lechero de San José, culminó el domingo con la presencia de Lacalle Pou

El presidente de la República Luis Lacalle Pou participó de la 76ª edición de la Exposición Internacional de Ganado Lechero que cada año organiza la Asociación Rural de San José (ARSJ). El tradicional evento se llevó adelante tal como estaba previsto del jueves 8 al domingo 11 de octubre. Asimismo, en esta oportunidad también concurrieron el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, el Subsecretario de esa cartera, Ignacio Buffa y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

El presidente Luis Lacalle Pou, llegó al predio de la ARSJ ubicado en el barrio Exposición de San José de Mayo minutos después de las 17 horas del domingo para participar del cierre de la única exposición de ganado lechero que se realizó este año en el país y que se llevó adelante bajo el mismo protocolo sanitario utilizado en la Expo Prado de Montevideo.

El mandatario, que a su llegada y durante su recorrida por el predio accedió a tomarse selfies con el público, también subió al estrado para dirigirse a los presentes y hablar sobre la actividad productiva y cómo desde el Gobierno se está trabajando para atender los problemas del sector. “El gobierno tiene que estar siempre pero más tiene que estar cuando hay un sector que lo necesita, tiene que venir a dar la cara y tiene que venir a escuchar”, dijo Lacalle al inicio de su discurso durante la ceremonia de clausura.

Lacalle dijo que la pandemia no es una excusa para que el Gobierno no trabaje. “En realidad la pandemia no es excusa, yo no podría venir a San José y decir ‘miren aguanten, no pudimos hacer nada porque estábamos en otra cosa’, primero porque no nos eligieron para poner excusas, segundo porque no sería cierto. Lo que sí es que en algunos ámbitos estamos tratando de que se noten los resultados”, dijo el Presidente.

SEGURDAD RURAL | En tal sentido, destacó la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, para combatir delitos como el abigeato, “porque el abigeato no es solo para comer, sino que es una industria con tecnología, visor nocturno y que desarrolló también una cadena de frío, circuito que ayuda a robarle y le extingue la producción a la gente honesta”, mencionó.

Tal como en la edición pasada, este año también estuvo sobre la mesa las dificultades que le generan al sector la presencia de jaurías que atacan al ganado. Al respecto, el mandatario se refirió a la necesidad de trabajar para revertir esa situación, ya que según dijo, hay productores que dejaron de ser criadores de ovinos debido a esa situación.

“Hay que trabajar en el tema de las jaurías. A mí me cuesta creer que no sepamos de quiénes son los perros, que los tengan sueltos, que los dejen criarse salvaje y que terminen destruyendo la producción. Yo soy un amante de los perros, tengo siete. Ahora, pero por qué tiene más valor un perro que una oveja que uno cría para sustentarse en la vida”, cuestionó el Presidente.

Por otra parte, Lacalle que señaló la labor de la Dirección de Servicios Ganaderos, área del Ministerio de Ganadería que concentra el 50% del trabajo de esa cartera, también reflexionó sobre el área lechera a la que calificó como “muy heterogénea”, con una industria con desequilibrios y problemas por su tamaño o trayectoria. “Hay que ser generoso y tener amplitud en el sector lechero, porque es buena la competencia entre las distintas industrias”, expresó.

Asimismo, añadió que la Cancillería se encuentra trabajando en los aranceles del sector lechero, ámbito en el que la devolución de impuestos ronda los 20 millones de dólares, al tiempo que se paga un total de 27 millones de dólares de tributos según lo que informó en la oportunidad.

Al cierre de su discurso, Lacalle, quien se comprometió a volver a la próxima edición de la exposición, dijo que espera no volver a ver un cartel que se encontraba entre el público presente que decía “Lechería nacional en crisis”.

ATENDER PROBLEMAS | Sobre el cartel, también reparó la presidenta de la ARSJ, Pilar Camy. Durante su discurso, Camy aseguró que los productores lecheros y familias que se dedican a esa actividad “están desapareciendo”.

“Muchos al ver el cartel, ´Lechería nacional en crisis´ se preguntaran por qué las razas lecheras aumentaron su inscripción en la rural. Como siempre decimos, los productores somos tercos en nuestra forma de vida y no nos entregamos fácilmente. Sin embargo, vemos y lo hemos reiterado una y otra vez que están desapareciendo productores lecheros, familias y nos surge otra pregunta, cómo es que sigue el aumento de la producción. La respuesta es que porteras adentro los tamberos han ajustado todas las variables que están a su alcance para seguir en la actividad”, aseguró.

Camy, quien destacó al inicio de su oratoria el “aumento de ovinos en este ruedo” y la consolidación del rubro en el departamento. Dijo sin embargo, que “es sabido que este ruedo se ve amenazado por varios flagelos como el abigeato y la jauría que genera incertidumbre y desazón. Desde esta gremial, una y otra vez, hemos realizado las denunciantes y lo seguiremos haciendo. La realidad es que para muchos productores las soluciones no llegan a tiempo”, mencionó. No obstante, se mostró expectante sobre el trabajo que desde la Dirección de Seguridad Rural se realice para revertir esa situación.

“Otro tema que nos desvela es la falta de recursos en servicios ganaderos. Es imprescindible que se los dote de todos los elementos para cumplir eficientemente con la vigilancia sanitaria y así mantener los mercados internacionales más exigentes”, dijo más adelante.

La Presidenta de la ARSJ, señaló que “se necesitan señales claras para el sector, no solamente créditos blandos que generan más endeudamientos” y cuestionó que el precio de la leche no haya variado en siete años.

En otro orden, dijo que es necesario que desde el Instituto Nacional de Colonización se aceleren los procesos de adjudicación en el departamento: “Desde hace más de 10 años venimos solicitando que se determine zonas de prioridad lechera por Ley. El sector, compuesto por remitentes y queseros artesanales es el que arraiga la familia en el campo y dinamiza la economía, démosle tranquilidad para que sigan trabajando en paz y sean felices haciendo lo que les gusta. En este sentido vemos necesario que el Instituto Nacional de Colonización acelere los procesos de adjudicación en el departamento”.

En ese marco, Camy se dirigió al Presidente y le solicitó que se atiendan los problemas una vez que Uruguay regrese a su normalidad: “Entendemos señor Presidente que han pasado nada más que siete meses desde su asunción y que le ha tocado conducir en pandemia. Señor Presidente, cuando esto vuelva a sus carriles normales, le pedimos que tenga presente que los motores del país tienen problemas que hay que atender”, dijo la titular de la Asociación.

“Imagínese Señor presidente lo que significa para mí ser hoy la voz de los productores ante usted y las autoridades, nosotros estamos acá, queremos trabajar en conjunto. Queremos diálogo pero también hechos”, agregó al concluir su discurso.

Al finalizar la parte oratoria, de la que también fue parte el subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa-quien dijo haber tomado nota de “todas las falencias del Ministerio” y aseguró que se está trabajando para revertirlo-, Lacalle Pou participó de la entrega de premios a las razas lecheras Jersey, Normando y Holando, junto a la titular de la Directiva de la ARSJ y el Intendente de San José, Pedro Bidegain para, posteriormente, realizar una recorrida por la exposición, cuya inscripción de animales superó a la del año pasado.

