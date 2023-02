En San José continúa malestar por obras en Herrera; vecinos presentarán carta a la Intendente

El edil del Frente Amplio Gerardo Viña, informó que elevará una carta firmada por comerciantes de la avenida Luis Alberto de Herrera a la Intendencia de San José dirigida a su titular, Ana Bentaberri, con la finalidad de pronunciarse sobre los perjuicios que la obra de remodelación en esa arteria les ha generado. El legislador departamental dijo que lleva adelante esta iniciativa tras haber recogido el reclamo de los comerciantes y vecinos que se encuentran sobre dicha avenida. “El gran problema de Herrera es la falta de sensibilidad del gobierno que no sale a hablar con aquellos que son perjudicados”, dijo el Edil.

Viña explicó que la carta que será entregada a la intendente de San José fue elaborada por los propios comerciantes y que tras haber recibido la misiva, desde la semana pasada lleva adelante una recorrida por los comercios que se encuentran sobre la arteria para recoger las firmas de todos aquellos que quieran adherir al escrito que busca que desde el Ejecutivo surja algún tipo de medida paliativa.

Alguien me arrimó una carta y me dijo ‘mirá armamos esta carta para ver si se puede lograr algo frente al Gobierno Departamental’, contó el Edil en declaraciones al informativo central de Canal 3, en el cual además recordó el caso del tradicional kiosco “Avenida” ubicado en Boulevard Aparicio Saravia y Avenida Rivera, que a fines del mes de enero había anunciado su cierre debido a la difícil situación que atravesaba debido a la obra.

El pequeño comercio lucía un cartel de cartón explicando los motivos del cierre. En el mensaje el comerciante decía: “por motivo de no volver a mi lugar de origen (el kiosco fue trasladado momentáneamente mientras se ejecuta la obra de Av. Herrera), y bajando mucho mis ventas me he atrasado en la Quiniela y otras cuentas, así que ante el inminente corte de Quinielas me veo obligado a cerrar. Además el calor que estoy pasando es inhumano”.

Viña dijo que las situación con los comerciantes se debe a la “falta de sensibilidad del Gobierno Departamental” y contrastó esa situación con la de los productores rurales que debido a la sequía recibirán una ayuda económica para alimentar a los animales. No obstante ello, Viña reconoció el accionar de la Intendencia tras haberse hecho público el cierre del kiosco: “Enseguida se movió y le colocaron el aire acondicionado, el agua y la luz. Estaban instalando unas rejas sobre el cordón de la vereda y después le tienen que pedir una autorización al Ministerio para que libere la obra del kiosco y el muchacho se pueda mudar antes y pueda revertir la situación de endeudamiento en la que está”.

MOLESTIAS | Sin embargo, Viña explicó que tras ver esa situación y haber recibido la carta elaborada por los comerciantes resolvió comenzar a visitar a cada comercio para que firmen el escrito: “Encontré muy buena receptividad y mucha molestia porque no ha aparecido nadie del Gobierno Departamental” para tomar contacto con las distintas realidades de los comerciantes, comentó Viña.

“Me encontré con un verdulero que me dijo que él dejó de hacer todos los aportes y que está tratando de sobrevivir”, relató el legislador quien agregó que por el momento los comerciantes que ha visitado han firmado el documento, aunque algunos de ellos han tenido otro tipo de dificultades como por ejemplo con el acceso a sus comercios.

“La gente entiende que si están haciendo una obra de esa magnitud se van a generar problemas pero tiene que haber alguna forma de agilizar porque no puede ser que cada una semana Herrera esté cortada por cuadra”, criticó Viña.

“Fundamentalmente se busca que alguien que represente al Gobierno Departamental desde el Ejecutivo se presente para hablar con los comerciantes de los problemas que tienen y ver cómo los pueden ayudar. Pretenden plantearles los problemas que tienen que ver con negocios que han bajado muchísimo sus ventas y que están molestos”.

“Esa es la visión que me queda a mí y sin haberlos recorrido todos porque desde la plaza 4 de Octubre hacia el cementerio prácticamente se ha normalizado”, concluyó Viña.

Cabe recordar que a mitad del año pasado, los comerciantes de Avenida Herrera comprendidos en el tramo mencionado por el Edil también dieron a conocer su malestar. En aquella oportunidad los reclamos fueron tomados por el Centro Comercial e Industrial de San José de Mayo desde donde se puso en marcha acciones para buscar una solución.

En un comunicado, el Centro había expresado si bien la realización de esta obra es de gran interés para toda la población “ha afectado de forma importante a los locales establecidos en dicha avenida, que han vistos sus ingresos disminuidos en los últimos meses. A la mayoría de los comercios no se les facilita un correcto acceso para los clientes durante días, e incluso semanas”, decía el escrito a través del que también se solicitaba a la comuna que generara “un mecanismo de mejor comunicación entre la obra y el comerciante, quien muchas veces no tiene a quien dirigirse para plantear situaciones particulares”.

JUNTA | Tal como ha sido informado por La Semana, las obras que se vienen ejecutando desde hace algo más de un año en Avenida Luis Alberto de Herrera y en la plaza 4 de Octubre han generado distintas polémicas desde que dieron inicio. Ello motivó una sesión extraordinaria que tuvo lugar el lunes pasado, 6 de febrero, con el objetivo de tratar el tema y votar un llamado a sala a la Intendente para que de sus explicaciones a instancias del edil colorado Alfredo Lago.

Tras votarse por “unanimidad” la moción, fueron recibidos en sala el director General de Obras Gustavo Bares, el director de Tránsito, Movilidad y Seguridad Yarwynn Silveira y el arquitecto Julio Delgado, responsable de la obra en representación de la Intendencia. Durante las más de tres horas de sesión, se alternaron preguntas y planteos de los ediles de la oposición y las respuestas de estos tres jerarcas.

Finalmente el cuerpo votó en forma unánime la moción presentada por el propio edil Alfredo Lago. “declarar las explicaciones satisfactorias, y que se mejore la comunicación (de la Intendente), en relación a lo que se está ejecutando”.

Foto tomada de la web.

Por Katherine Martínez.