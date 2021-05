El Vinelli del FA convocó a conferencia para anunciar su oposición al acuerdo de gestión en el gimnasio San Isidro

Este jueves a la tarde el Frente Amplio realizó una conferencia de prensa para dar a conocer su rechazo al acuerdo por el cual la Intendencia se hace cargo de los gastos fijos del gimnasio San Isidro y una comisión administradora se hará cargo de gestionarlo. El rechazo es a la forma en que se llevó a cabo el proceso de acuerdo y no con el objetivo último de tener un gimnasio abierto a la comunidad.

En el encuentro realizado en el comité Vinelli estuvieron presentes el concejal Luis “Titer” Dearmas –que estuvo presente durante la presentación de la nueva comisión administradora y ocupó un lugar en la mesa principal-, sus suplentes José González y Luis Piaggio, la edila Ana María Piñeyrúa, la edila suplente Estela Álvarez y la militante Virginia Caballero.

La voz cantante del encuentro la llevaron González y Piñeyrúa, quienes dieron a conocer la postura del Vinelli. Según José González el acuerdo por el gimnasio nunca fue tratado por el Concejo Municipal y mencionó que ese órgano tiene severas dificultades, porque “funciona en la junta local, pero nunca se hace caso del reglamento, se ignora totalmente, por lo tanto este tema no pasó”.

“Nosotros nos enteramos casi casualmente, que iba a comenzar a funcionar este acuerdo y le pedimos una audiencia al Alcalde. Nos interesaba que se pudiera integrar en esa comisión mucha gente, él nos manifestó que ya había un grupo de gente trabajando pero que no había problema y nosotros planteamos que nos interesaba tener algún integrante en una comisión fiscal que se pudiera formar”, comentó.

González dijo luego que “es importante que la gente tenga un gimnasio de las características de éste, que se puede decir que es un galpón con gradas, pero que soporta diversas actividades deportivas y tiene las instalaciones necesarias. Es un gimnasio correcto para el medio. Nos parece que debe haber más participación de la ciudadanía en cuanto a la dirección y en cuanto a la administración de los dineros que allí se manejen”.

Por su parte la ex Directora del “hospital” especificó que “nosotros no estamos contra el hecho que el gimnasio San Isidro pueda ser usado por toda la comunidad libertense y de los alrededores, pero nosotros aspirábamos a que Libertad contara con un gimnasio municipal o un polideportivo –como quieran llamarlo-, porque la ciudad se lo merece. También tenemos clara la situación de déficit de la Intendencia y sabemos que no va a entrar en el presupuesto, por eso ni lo planteamos”.

Prosiguió diciendo Piñeyrúa que “no estamos en contra que se haga uso del gimnasio, al contrario, nos parece bien; tampoco es una cuestión contra las personas que están en la comisión, bajo ningún concepto; esto es importante destacarlo, lo que cuestionamos son las formas, porque si nos pasamos hablando de transparencia en una campaña electoral, bueno, vamos a llevarla a cabo”.

“¿Se convocó a la comunidad a conformar esa comisión? ¿Cómo surge? Yo no vi ninguna convocatoria. Hablan de proyecto, qué proyecto hay. En realidad está todo en estudio, en veremos. Si vamos hacer un convenio, quiero verlo ¿Qué es el convenio? Le pago alquiler, agua, luz a la curia. ¿De dónde va a salir el dinero para arreglar el gimnasio? ¿Qué rol tiene el Municipio y la Intendencia? Me parece que tenemos que ser muy transparentes en eso y con más razón tenemos que convocar a participar de la comisión”, mencionó Ana María Piñeyrúa.

En opinión de la representante departamental frenteamplista “primero tendrían que presentar bien claro qué es lo que piensan hacer y después si, salir a hacer conferencias de prensa, con todas las cositas sobre la mesa”.

Piñeyrúa informó que realizó un pedido de informes a la Intendencia en su condición de Edil. “Ese pedido de informes está en proceso, está dentro de los plazos legales para responderlo. Yo quiero respuestas y creo que hay mucha gente que está esperando respuestas”.

Estela Álvarez a su vez mencionó que lo que molesta es que no se consultó a la población y opinó que “la transparencia tiene que estar desde que se va a crear la comisión. No estamos desconformes con las personas que la integran, estamos desconformes con la forma en que se dio la formación”.

Luis “Gato” Piaggio acotó que el Municipio “no puede ser un boliche, estas cosas se tienen que conversar dentro del Concejo Municipal”.

Por último Piñeyrúa agregó que “estamos hablando de dineros públicos. ¿De qué se va a hacer cargo la Intendencia? ¿Cuánto cuesta? Eso lo pagamos todos. ¿A quién se va a contratar para cuidar el lugar? ¿Quién lo va a contratar, la Intendencia, la comisión? Queremos saber. No es gimnasio sí o gimnasio no, al contrario, nos parece bien”.

Por Javier Perdomo.