El vertedero de San José de Mayo, es objeto de un fuerte cruce entre el edil colorado Alfredo Lago y la Intendencia

La intendente de San José Ana María Bentaberri, aseguró que la comuna se encuentra trabajando para “readecuar” las condiciones del vertedero de la capital departamental y estimó que en un mes “esté en las condiciones óptimas en que ha estado siempre”. Bentaberri realizó estas declaraciones tras la denuncia pública realizada por el edil del Partido Colorado Alfredo Lago, sobre el mal estado en el que se encuentra actualmente esa zona de San José de Mayo, lanzando a su vez, duras críticas al Ejecutivo por la desvinculación de un empleado de una empresa privada que deposita sus residuos en el vertedero y que le habría proporcionado información sobre el estado del lugar.

La denuncia del mal estado del vertedero de San José de Mayo se conoció a fines de junio cuando el edil colorado Alfredo Lago, declaró que existían allí “problemas de funcionamiento” que constató luego de recorrer las instalaciones. De acuerdo al Edil colorado, durante su visita pudo notar “inconvenientes en la caminería interna, falta de planificación y de maquinaria”, así como también falta de herramientas para realizar correctamente las tareas que los funcionarios de la comuna y los clasificadores llevan adelante en el lugar.

Asimismo y siempre de acuerdo al Edil, la basura es depositada “en cualquier lado” debido a que los camiones no pueden acceder al relleno por el mal estado del camino que deben transitar. Según explicó, debido a ello el lixiviado de los residuos alcanza una cañada contigua que desemboca en el río San José. Por tal motivo, Lago decidió enviar fotografías al Ejecutivo y trasladar su inquietud a las autoridades departamentales desde donde se le respondió que trabajarían para mejorar la situación.

Así lo ratificaron el director de Gestión Ambiental y Salud de la comuna Carlos Rodríguez y la Intendenta, Ana Bentaberri, quienes a través de diversas entrevistas en los medios de comunicación reconocieron la situación pero aseguraron que trabajarán para mejorarla a la brevedad. De acuerdo al diario Primera Hora, Carlos “Cardacho” Rodríguez, dijo que los inconvenientes generados se deben al estado de la caminería, afectada notoriamente por las lluvias recientes.

El titular de la repartición explicó que no fue posible “subir” hasta el relleno sanitario para volcar los residuos como consecuencia del estado de los accesos. Rodríguez explicó que por este motivo, la basura fue depositada “abajo” y será colocada en la zona correspondiente en el correr de los próximos días, cuando el pavimento se estabilice.

MEJORAS EN UN MES | Por su parte la intendente Ana María Bentaberri, dijo el viernes en rueda de prensa, que desde la Intendencia se trabaja para readecuar el vertedero y dejarlo en óptimas condiciones en un mes.

“El mismo día que el edil Lago me puso en conocimiento de este tema, tomamos las medidas correspondientes para empezar a trabajar y obviamente aspiramos a que próximamente y estoy hablando de un mes -no de un año sino de un mes-, ese vertedero esté en las mismas condiciones óptimas que ha estado siempre”, declaró.

Bentaberri, quien también reconoció que “el vertedero no se encuentra en buenas condiciones” y dijo que se trabaja para “readecuar la situación del mismo”, explicó a su vez que otro de los motivos que generó la problemática está vinculado a la recolección de residuos en horario nocturno, lo que “implica que en la noche cuando se trasladan los residuos de los contenedores de la zona centro, sean depositados en un espacio especial que no está en las mejores condiciones”.

“Tampoco está en las mejores condiciones como queremos que esté, la fosa en sí misma, pero ya estamos trabajando en eso”, agregó la Intendente.

LLAMADO A SALA Y CALIFICATIVOS | Pese a las respuestas obtenidas por las autoridades de la Intendencia en los últimos días, Lago hizo conocer su molestia luego de haber tomado conocimiento de que un trabajador de una empresa privada que deposita sus residuos en el vertedero y que le había proporcionado información sobre la situación del lugar, fue notificado por la patronal de un cambio de tareas y que debido a ello debía dejar de concurrir al vertedero. Lago entiende que la medida puede ser tomada como un despido indirecto.

El hecho motivó a que el Edil lanzara duras críticas a la Intendencia desde donde entiende que se presionó a la empresa para que aplicara la medida. Durante una entrevista en el programa Puesta al Día de Principal FM, Lago comparó la actitud adoptada con el trabajador con la “Alemania Nazi” y calificó la medida como “estalinista”, recordando que lo correcto habría sido “perseguir el problema, no a quien denuncia”.

En ese marco, el edil contó que durante su recorrida por el vertedero los funcionarios se mostraron temerosos y solicitaron no ser expuestos. “Eso es algo totalitario, autoritario. Siempre critiqué al Frente Amplio por perseguir a quienes pensaban distinto, y lo reafirmo. Pero acá está pasando algo similar. Es de terror”, dijo Lago.

Debido a lo ocurrido, el Edil decidió promover llamar a sala al director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, Carlos Rodríguez para analizar la situación del vertedero y las derivaciones que tuvo su denuncia.

NO LESIONA VÍNCULO | Tras las declaraciones del edil Alfredo Lago, la Intendente se mostró afectada pero aseguró que el vínculo entre ambos no se lesionó.

“Yo voy a hablar de lo que a mí me corresponde, que es la situación del vertedero, después, de lo que haya comentado el Edil son comentarios personales y los voy a dejar ahí. No voy a hacer comentarios al respecto, de ninguna manera”, dijo.

No obstante y consultada acerca de la relación entre ambos luego de lo sucedido, la jefa comunal indicó que “no se lesiona el vínculo con el Edil porque la Intendente se relaciona con los ediles de la manera que entiende que es la que corresponde y de ninguna manera me voy a relacionar de otra forma”.

A su vez que expresó que “cada uno es libre de actuar como le parece la mejor manera y no es mi forma estar contestando cuando hablan o se me agrede o se dice algo que yo no comparto, y quiero mantener mi manera de ser más allá de mi investidura”, concluyó.

Por Katherine Martínez