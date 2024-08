El «Sumate» se encolumnó detrás de Valverde; sería el segundo libertense en ser electo Diputado

El pasado viernes fue jornada de definiciones en la interna de Sumate. En la mañana, estuvo en la capital departamental el candidato nacionalista Álvaro Delgado a participar de una conferencia de prensa y en la noche se anunció formalmente el “encolumnamiento” de todos los precandidatos del sector detrás de la figura de Sergio Valverde que será el candidato único a la Diputación, dándose casi como un hecho que será el nuevo representante nacionalista por San José en el período 2025 -2030.

El anuncio formal del encolumnamiento se dio en conferencia de prensa encabezada por el actual ministro de Transporte y Obras Pública –y candidato al Senado-, José Luis Falero, quien estuvo acompañado en la oportunidad por Alghero Girdoldi, Denis Hornos, Sebastián Ferrero, el actual diputado Rubén Aníbal Bacigalupe y el propio Valverde.

Luego del anuncio formal realizado por Falero, Rubén Bacigalupe fue consultado por su posición y dijo la interna del sector fue “muy dura” y que muchos dirigentes de su sector habían quedado con heridas. Dijo que analizaron la situación y que debían tomar una decisión.

“Nuestra intención siempre fue mantenernos dentro del Sumate, porque hemos sido parte de esto. Teníamos posibilidades de ser candidatos por otras agrupaciones, pero entendíamos que nuestro lugar es aquí, en la lista 404 y vamos a trabajar para que Sergio sea el Diputado”, dijo Bacigalupe.

En esa misma conferencia, el ministro José Luis Falero, dijo que el Partido Nac8ional tiene como desafío superar al Frente Amplio en San José. En nota con La Semana, el ahora firme candidato del Sumate a la Diputación Sergio Valverde, dijo respecto a esto que “en la anterior elección estuvimos como cinco mil y pico de votos abajo, en la última fueron 2800 y algo; si seguimos ese camino, podemos acortar la diferencia, incluso tener más preferencias que el Frente Amplio”.

FAVORABLE | “Esa va a ser nuestra premisa de trabajo, para eso estamos armando un equipo con el que vamos a tener participación en todo el departamento y en aquellos lugares donde estuvo más fuerte cada una de las listas, vamos a tratar de formar equipos que le lleguen mejor a esa gente y en mi caso, trataré en lo posible acompañar en los distintos lugares del departamento”, dijo el candidato a la Diputación del Partido Nacional.

Sergio Valverde dijo que “es indudable que estoy en una situación muy favorable para ser Diputado; teniendo en cuenta que el Sumate siempre saca una banca, al encabezarla hay muchísimas posibilidades de serlo”.

“Eso –prosiguió diciendo-, nos tiene muy entusiasmados, con mucha fuerza y muy agradecidos con todas las personas que confiaron en mi persona y también con los compañeros y las compañeras de las otras agrupaciones que permitieron que el Sumate fuera una de las listas más votadas del país”.

Consultado respecto a si la Diputación será la responsabilidad mayor que tomará desde que ingresó a la arena político –partidaria, Sergio Valverde dijo que “haber sido Alcalde de Libertad fue una gran responsabilidad. No tenía ningún conocimiento de lo que era trabajar en la vida pública y aquello era totalmente nuevo para el país. Lo tratamos de hacer con el mayor cariño posible. Fuimos formando un camino y el trabajo que he tenido en el MTOP me permitió ver otras cosas que no veíamos desde un lugar como Libertad, que si bien es un lugar de mucha dinámica, es pequeño en relación a lo que es el departamento y el país”.

Prosiguió diciendo el actual Adjunto del ministro Falero, que “cuando decidimos participar como candidato en esta interna sabíamos que teníamos grandes chances de estar donde estamos ahora y para eso trabajamos. Hicimos todo el esfuerzo y las ganas. Ahora hay que prepararse más, tener propuestas de gobierno, ir a debate con los demás candidatos”.

ALLANAMIENTOS | “Nuestra manera de trabajar es asesorarnos lo más posible con el resto de los compañeros y con el resto de la gente que uno conoce y que ha estado antes en el Parlamento”, agregó Valverde.

Previo a las internas, Valverde se había manifestado en contra del plebiscito contra los allanamientos nocturnos, pese a ser apoyado por el precandidato Delgado. Hoy, ya los dos son candidatos formales y al consultarle sobre cuál será su posición de cara a octubre, dijo Sergio Valverde que él tiene “un grupo que me asesora al que le parecía que los allanamientos nocturnos no era lo más adecuado, pero tenemos que volver a ver eso”.

“Entre las cosas en las que nos hemos asesorado, sabemos que para que se realice un allanamiento en la noche debe estar muy fundamentado por un Juez y eso nos da la tranquilidad como para defenderlos como parte del programa de gobierno de Álvaro Delgado”, dijo Valverde, que opinó que “los allanamientos nocturnos serán solo una herramienta más contra el narcotráfico y la delincuencia”.

ENCUESTAS | En relación a lo que están mostrando las encuestas respecto a una baja en la intención de votos del Partido Nacional, dijo Sergio Valverde que en la reunión mantenida el viernes, “José Luis Falero nos dio dos informes que se analizó en el comando nacional de campaña, que nos dejó con la tranquilidad de que tenemos todas las chances intactas, pero con la seguridad de que tenemos que trabajar mucho para lograr lo que todos nosotros queremos”. Estimo Valverde que la definición de la elección será igual que en las elecciones anteriores.

En relación a cómo piensa encarar su trabajo como Diputado dijo que “vamos a hacer un trabajo serio, localidad por localidad. Nosotros estamos abocados a octubre y noviembre, por supuesto que con una mirada hacia mayo, donde queremos mantener los cuatro municipios y la Intendencia, pero para eso tenemos que tener una buena votación ahora”.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.