El ingreso de Pablo García a la Intendencia y las dudas que esto genera en el Frente Amplio

El ex edil del Frente Amplio Pablo García, se incorporará al área de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de San José. Según informaron fuentes del Frente Amplio a La Semana, el hecho generó sorpresa en la coalición de izquierda, cuya Mesa Política analizará la situación. No se descarta que la decisión adoptada por García sea elevada al Tribunal de Conducta Política.

A mitad de la semana pasada se conoció que uno de los dirigentes políticos del Frente Amplio con mayor visibilidad pública en San José y ex edil de esa fuerza política en el departamento, Pablo García, pasará a formar parte de la Oficina de Ordenamiento Territorial de Intendencia de San José tras haber recibido una invitación de la intendenta Ana María Bentaberri.

García resolvió adherirse al equipo de trabajo del Ejecutivo comunal sin haber consultado antes al partido político que integra aunque dirigió una nota a su actual conducción notificándola con respecto a su decisión, la que generó sorpresa y malestar en algunos dirigentes.

Consultado al respecto en el programa Puesta al Día de Principal FM, García explicó que decidió no consultar al Frente Amplio debido a que la invitación recibida por parte de la jefa comunal fue a título personal y reafirmó, en ese marco, su pertenencia a la fuerza política. Previamente, Bentaberri había informado en Radio 41 que había cursado invitaciones a dirigentes de otros partidos políticos para sumarlos al equipo de trabajo de la Intendencia con la finalidad de incorporar a los “mejores vecinos”.

REPERCUSIONES | De acuerdo a lo informado a La Semana por el diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa, la situación será abordada y analizada por la Mesa Política de la coalición de izquierda la que no descarta derivar el asunto al Tribunal de Conducta Política.

“Lo vamos a estar conversando y discutiendo en la próxima Mesa Política Departamental. Nos enteramos por la nota que él hace llegar a la Mesa Política y por eso queremos tener una instancia orgánica y colectiva de discusión”, dijo el legislador, quien agregó que la postura del Frente Amplio ha sido que “la representación de la fuerza política la define la fuerza política y son temas que tenemos que tratar en nuestros organismos de dirección”.

Mesa prefirió no opinar sobre la decisión tomada por García antes de que el asunto sea abordado por la Mesa Política: “Antes de hacer algún tipo de declaración prefiero conversarlo antes con nuestros compañeros, incluso con él que no hemos tenido tiempo. Quizás nos falten algunos elementos que todavía no tenemos, entonces creo que es de orden conversarlo con los compañeros involucrados, con la fuerza política antes de poder hacer alguna declaración al respecto que seguramente va a ser una declaración colectiva, de toda nuestra fuerza política”, aclaró.

La Mesa Política del Frente Amplio se reúne los martes, no obstante, la reunión de este martes se suspendió y la nueva fecha se definirá en los próximos días. También se estudia la posibilidad de llevarla adelante vía Zoom como medida de precaución ante el avance del covid-19 en el departamento en donde el número de afectados se ha incrementado notoriamente en los últimos días.

DESPREOCUPADO | Por su parte, el ex edil Pablo García ha manifestado tranquilidad por la posibilidad de que su situación sea elevada al Tribunal de Conducta, basado en que su adhesión a la oficina de ordenamiento Territorial se debe a una invitación cursada por Bentaberri a título personal y porque en las elecciones no resultó electo para ningún cargo.

“Está bien que se reúna la Mesa -que se reúne todos los martes, no se reúne específicamente por esto- y que los compañeros evalúen lo que tengan que evaluar, y si me convocan voy“, dijo García quien además opinó que la Mesa Política “tiene todas las potestades” para elevar el caso al Tribunal.

“Me convocará el Tribunal y allí iremos como tantísimos compañeros que han pasado por Tribunal de Conducta Política. Si lo hacen, está perfecto”, dijo y aseguró continuar siendo del Frente Amplio: “No cabe ningún tipo de duda. Sigo siendo del Frente Amplio, voy a seguir siendo del Frente Amplio, mi familia es del Frente Amplio. Soy una persona con convicciones de izquierda y eso no va a cambiar porque me hayan convocado para trabajar en un área en la que, además, me vengo desarrollando”, concluyó.

García, se desempeñó como Presidente de la comisión homónima de la Junta, presidió la Comisión de Ordenamiento Territorial del legislativo comunal durante último período de gobierno y fue su representante en la comisión interinstitucional conformada este año para avanzar en la reubicación de las familias que residen en las zonas inundables de San José de Mayo.

García pasará a ser el primer representante del Frente Amplio que se integrará al equipo de trabajo de Ana María Bentaberri.

Por Katherine Martínez.