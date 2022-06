El festejo del aniversario de Libertad y los sueños de la edila Ana María Piñeyrúa

La edila frenteamplista Ana María Piñeyrúa, al hacer uso de la palabra en la sesión del lunes 20 de junio en la Junta Departamental, se refirió a los festejos sobre los 150 años del inicio del proceso fundacional de Libertad, a la vez que nombró las deudas que se tienen con la ciudad, algunos de los cuales se remontan -dijo-, a cuando ella era niña.

Piñeyrúa comienza destacando la movida que se ha generado en torno a la celebración y saluda al Concejo Municipal por haber convocado a toda la sociedad civil de la ciudad para ser parte activa de los festejos. “Por suerte, la convocatoria ha tenido eco, y han comenzado a desarrollarse diferentes actividades que abordan diferentes temáticas. Incluso, se han conformado subcomisiones según áreas específicas, como deporte y recreación, gastronomía, salud, cultura, entre otras. La convocatoria aún permanece abierta, por lo que, quienes quieran puede acercarse y colaborar en la organización de los festejos”, menciona la legisladora departamental del FA.

“Vivo en Libertad desde los 9 años y he vivido muchos cumpleaños de la ciudad. Recuerdo perfectamente su centenario, los 125 años, los 140 años. Veo cómo crece día a día, veo los cambios que se van dando y me llena de orgullo. Sin embargo, no puedo dejar de reflexionar sobre cosas que no han cambiado ni avanzado y que deberían ser motivo de análisis de toda la comunidad, de las organizaciones e instituciones, para comenzar a trabajar sobre ello. Este, sin duda, sería un año ideal para comenzar a hacerlo”, mencionó la Edila de la lista 82.

EL DEBE | Luego comienza a enumerar las deudas que tiene la sociedad libertense con su entorno. “Esta ciudad de 150 años no cuenta aún con veredas, o, mejor dicho, las tiene solo en la calle 25 de Agosto y se encuentran en muy mal estado, con desniveles y roturas, lo que imposibilita el correcto deambular. Si bien se construyeron sendas peatonales en otras dos calles, la mala calidad de la construcción hace que sea imposible caminar por ellas para cualquier persona en situación de discapacidad, adultos mayores o alguien con niños pequeños o con cochecitos”, comienza diciendo Piñeyrúa.

Luego agrega: “esta ciudad de 150 años no cuenta con espacios verdes suficientes y mucho menos con espacios verdes orientados a la infancia y a la adolescencia, aunque tampoco para el adulto mayor. Esta ciudad de 150 años hace tiempo que debería tener un gimnasio polideportivo municipal. No basta con un gimnasio cedido en comodato por la ‘Curia’, donde las actividades que se desarrollan no se adaptan a todas las necesidades y adonde, además, no llega gran parte de la población, sobre todo la que vive en la zona más periférica”.

“Esta ciudad de 150 años -continúa narrando-, se merece, de una vez por todas y para siempre, el cerramiento de la piscina, para que pueda ser usada todos los meses del año y no sólo en enero y febrero. Esta ciudad de 150 años debería contar con baños públicos -reclamados en esta Casa por otra señora Edila-, dada la gran cantidad de personas que recibe desde sus alrededores todos los días de la semana”.

“Esta ciudad de 150 años no debería perder servicios, como ha sucedido con la Oficina de Trabajo (MTSS), o la del MIDES, que disminuyó notoriamente las horas de atención a víctimas de violencia en el Centro Auxiliar de Libertad de ASSE”, agregó Ana María Piñeyrúa.

SUEÑOS | También hizo mención especial al barrio María Julia. “Esta ciudad, de 150 años debería prestar más atención a un barrio totalmente olvidado, al que se tiene en cuenta sólo en épocas preelectorales, y donde la pobreza y los niños predominan, favoreciendo las condiciones de violencia, y a ello se le suma que hace algunas semanas comenzó a funcionar una olla popular”, dijo.

“Sueño con una ciudad amigable con todas las personas, independientemente de su edad y de su nivel económico, amigable con el medio ambiente; con una ciudad donde el concepto de inclusión esté presente en su más amplio sentido. En estos 150 años, invito a todas y todos a repensarnos, para que en un próximo aniversario de nuestra ciudad, además de seguir creciendo en muchas áreas y de festejar, hayamos logrado cambiar estas situaciones que se arrastran, algunas, desde que tengo memoria”, culminó diciendo la Edila del FA.

La imagen que acompaña esta nota es de archivo.

Por Javier Perdomo.