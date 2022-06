El FA aún no tiene posición definitiva sobre conformación de las juntas locales

El Frente Amplio de San José no ha tomado una decisión definitiva sobre la fórmula anunciada por la Intendencia de San José para la conformación de las juntas locales, pese a que es probable que lo termine respaldando, dijo la presidente de la coalición Marcela Barrios, que mencionó que el martes 8 de junio el tema estará en la agenda de la Mesa frenteamplista.

El pasado martes 24, el secretario general de la Intendencia Sebastián Ferrero, en declaraciones realizadas a medios de la capital departamental, dijo que la Intendencia espera a que los distintos partidos que formarán parte de las juntas locales le acerquen los nombres para así dar por finalizado el proceso de conformación de esos organismos y proceder a su inmediata instalación.

Según dijo el Secretario General espera tener un borrador con los nombres para presentarle a la intendente Ana María Bentaberri cuando ésta vuelva de su viaje a España -hacia donde partió a fines de la pasada semana-, algo que ocurrirá a mediados de junio.

Según lo informado por Ferrero también está definido en qué juntas tendrán miembros el Partido Colorado, así como también el Partido Independiente y Cabildo Abierto, a los que se dará participación pese a no contar con representación en la Junta Departamental. Ferrero informó que el Partido Colorado ocupará una banca en Rafael Perazza, el Partido Independiente ocupará una en Mal Abrigo, mientras que Cabildo Abierto estará representado en la localidad de Puntas de Valdez.

Vale mencionar que en las negociaciones que llevaron adelante los coordinadores de bancada frenteamplista con el oficialismo, se alcanzó un pre acuerdo, por el cual el Frente Amplio tendrá un lugar en las juntas de las localidades mencionadas en el párrafo anterior y en la Junta Local de Villa Ituzaingó.

Respecto a la interna nacionalista, Sebastián Ferrero informó que se alcanzó un acuerdo entre el mayoritario Sumate y Alianza Nacional sobre la distribución de los cargos de ediles locales, quedando también definido que todas las presidencias estarán en manos del sector de la Intendente.

SIN DEFINICIÓN | Consultada la presidente de la Mesa Departamental frenteamplista Marcela Barrios, sobre su opinión respecto a que los partidos que no tienen representación en la Junta Departamental sean contemplados en las juntas locales, dijo que es un tema sobre el cual el FA no ha tomado una posición aún.

Marcela Barrios recordó que cuando la Intendencia realizó su convocatoria para hablar sobre la conformación de las juntas locales, el Frente Amplio aún estaba sin autoridades departamentales por lo que se decidió que fueran los coordinadores de la bancada de ediles fueran los que negociaran (Javier Gutiérrez y Mariela Peláez).

“Desde el principio nosotros manejamos que queríamos tener seis lugares por la proporción de votos –en particular nos interesaba tener dos lugares en Villa Ituzaingó, por ejemplo-, pero al ir a negociar fueron sabiendo que lo mínimo que se podía aceptar eran cuatro lugares”, contó Marcela Barrios.

La Presidenta del FA dijo que aún el tema no se ha abordado en la mesa. “Lo íbamos a hacer en la reunión anterior, pero los coordinadores no pudieron estar y se decidió dejar el tema para la próxima mesa, que será el 8 de junio”, dijo Barrios, aclarando que esto implica que el FA no ha tomado decisión definitiva sobre el tema.

Aclaró de todas formas que es difícil que cambie lo negociado por los coordinadores, ya que lograron el mínimo que se planteaba la coalición y porque además se sabe que en toda negociación hay que ceder. Aclaró que pretendía saber cómo se había dado la distribución de los cargos a los partidos menores.

Por Javier Perdomo.