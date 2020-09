El alcalde electo Matías Santos anunció que hablará con todos los sectores que presentaron candidatos al Municipio de Libertad

Matías Santos se levantó tarde el lunes –tarde se había acostado en la madrugada-, almorzó con su familia y a instancias del medio, se vino a La Semana para conversar tranquilo, el día después en que se transformó en el segundo Alcalde en la historia de Libertad, sustituyendo a Sergio Valverde.

El domingo en la noche mostró su algarabía tan solo por un instante, frente a las cámaras de televisión, pero hoy dice abiertamente que pronto en la noche supieron que él era ganador y en el comité de la 70 –sobre la avenida-, comenzaron a preocuparse más de lo que pasaba con Norberto Zunino en Rodríguez o lo que pasaba en Ciudad del Plata, que de lo que pasaba en Libertad.

A la hora de pensar qué será de su gestión dice que este es momento de “planificar cómo arrancamos” y anunció que renunciará a su cargo de funcionario de la Intendencia. “Renuncio del todo, quedo desocupado”, bromeó Matías.

El saliente Sergio Valverde, en plena algarabía anunciaba que Libertad tiene Alcalde para 10 años más, pero Matías es mucho más cauto y dice que es algo que no lo puede asegurar ahora. “Yo les dije anoche mismo (el domingo), quiero ver dentro de cinco años si no me quiero ir”, comentó.

Respecto a su propuesta de cambiar el sistema de contenedores por contenedores individuales dijo Matías Santos que “tenemos que esperar el presupuesto, que arranca el año que viene. El primer año van a apostar al medio ambiente, según nos dijo José Luis (Falero), a programas para medio ambiente, pero hay que ver”.

“En principio sabemos que vamos a estar con el sistema viejo. Vamos a ver cómo podemos ordenar un poco lo que tenemos”, mencionó Matías Santos.

RETRIBUIR | Respecto a la votación que tuvo en la jornada del domingo (más de 3000 votos), dijo Matías Santos estar muy satisfecho y que ahora espera “retribuir con trabajo todas esas voluntades que nos apoyaron”.

En cuanto a si peleará por mayor presupuesto de la Intendencia para el Municipio, dijo Matías Santos que “eso se va a ir negociando día a día prácticamente, van surgiendo temas todos los días. Queremos ser más organizados, pero se pelea todos los días porque van surgiendo todos los días temas nuevos y el presupuesto que está estipulado para el Municipio que viene de OPP no alcanza para abordar todas las problemáticas que llegan”.

Lo importante, agregó, es que “estamos adiestrados en el tema, eso nos va a permitir resolver las cosas rápidos”. En cuanto al relacionamiento con la Intendenta electa, dijo que obviamente “es muy bueno y esperemos que ella cumpla también con lo que planteó respecto a que pensaba descentralizar más”.

Dijo, al igual que la Intendenta electa, que dialogará con todos los sectores que participaron de la elección. “Nosotros pretendemos tener una reunión con cada uno de los grupos que participaron en la elección”, ya que “ellos representan a mucha gente y a esa gente hay que contemplarla”. Comentó que hubo buen relacionamiento previo a la campaña, durante ella y lo habrá en el futuro.

Por último también valoró de forma positiva la votación que la lista 70 obtuvo a nivel departamental, que lo hace tener dos ediles en la próxima legislatura. También el triunfo de Norberto Zunino en Rodríguez, que hace que la 70 tenga dos alcaldes electos.