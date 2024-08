Eduardo Rubio, la Unidad Popular -Frente de los Trabajadores y sus objetivos para las elecciones de octubre

El candidato de la Unidad Popular –Frente de Trabajadores (UP-FT), al Senado, el ex diputado Eduardo Rubio, aspira a que haya representación de su coalición para defender la aplicación de la reforma de la seguridad social respaldada por el Pit-Cnt, organizaciones sociales y su sector político, que aventuró que saldrá aprobada en las elecciones nacionales de octubre.

El dirigente del 26 de Marzo, que integra la UP-FT, dijo que de cara a la primera vuelta del 27 de octubre tienen dos objetivos, “el primero es más general y es la victoria de la papeleta blanca del Sí por la reforma de la seguridad social. En este proceso hemos estado comprometidos desde el principio. Es un tema clave, el más importante tema de debate en la elección nacional de octubre”.

Agregó Rubio, que recorrió los medios de San José junto al candidato a la Diputación por San José Darío Camilo, que “el segundo objetivo es volver al Parlamento; estamos con la lista 326 y pensamos que hay condiciones para recuperar espacio en el Parlamento”.

Según Rubio, su presencia en el Parlamento será importante porque “vamos a ganar el plebiscito, la papeleta blanca del Sí, va a ser mayoría, pero quedan dos años después para ajustar esa reforma a nivel parlamentario y creo que es importante que estemos, porque la Unidad Popular es el único partido que unánimemente respalda la papeleta del Sí. Tiene que haber en el Parlamento quienes genuinamente y sin tener que acatar ninguna disciplina partidaria, se jueguen el pellejo para que se cumpla la voluntad popular en el plebiscito”.

Pero no solo eso los motiva, dijo Rubio: “también queremos volver a pelear por el Plan Nacional de Vivienda Popular, a dar la batalla en la defensa del agua, enfrentar las recetas que nos manda el FMI, revisar a fondo el pago de la deuda externa, revisar las exoneraciones fiscales que este año llegan a cinco mil millones de dólares; es decir colocar en debate un programa distinto al dominante en la actualidad”, mencionó.

RAZONES | Rubio promovió el Plan Nacional de Vivienda Popular en el anterior período y se generó un importante movimiento nacional en torno al proyecto que fue aprobado en Diputados y naufragó en el Senado. Eso movimiento sin embargo no fue reflejado en apoyo electoral para la UP.

Consultado al respecto dijo que “en el caso del plan de vivienda hubo un accionar muy transparente de parte nuestra. Nosotros convocamos a un gran movimiento social; acá en San José era muy fuerte, también en Lavalleja, Paysandú, Salto, pero nunca fuimos a decirle a la gente que nos apoyara por un voto. Nosotros logramos que se votara en Diputados en base a que la presión de la gente en cada departamento obligó a esos diputados votarlo”.

“Nosotros no le vamos a pedir nada a la gente por defender sus derechos, aunque quizás si deberíamos trabajar más firme políticamente en la búsqueda de coincidencias en otras cosas”, opinó el candidato a legislador de la UP-FT.

Consideró que otro aspecto que los llevó a quedar fuera del Parlamento en el período que está terminando fue que “en el último año, 2019, la gran prensa nos borró y aparecieron otros partidos que tuvieron mucha promoción. Ahora precisamos volver a la banca, por eso nosotros le decimos dos cosas a la gente, que en octubre se definen dos cosas, el Parlamento, al cual les pedimos que nos acompañen para que tenga dentro suyo una expresión de izquierda verdadera, y el plebiscito.

Ante un eventual ballotage, dijo Rubio que “en el caso de la segunda vuelta, en la elección pasada la Unidad Popular dejó en libertad de acción, pero hoy la alianza es más amplia y eso no se ha conversado. Además, nosotros estamos pensando en octubre”.

VOLUNTAD POPULAR | Insistió en que “precisamos en el Parlamento voces que defiendan cabalmente esa victoria popular, por eso le decimos a la gente voten diputados y senadores, si es posible, de la Unidad Popular -Frente de los Trabajadores”.

Dijo esperar que “ningún gobierno desconozca la voluntad popular”, porque “he escuchado a gente decir que si gana el plebiscito habría que trabajar para desmontarlo, ahí se precisa gente firme y comprometida para defender esto”.

En cuanto a qué postura llevarían al diálogo social que dice que planteará el Frente Amplio en caso de ganar, dijo Eduardo Rubio que “el diálogo social no puede desconocer el triunfo del plebiscito. No sé de qué van a dialogar, de la tasa de remplazo quizás; debería hablarse de las otras cajas, de la policial, de la militar que no se han tocado y hay que trabajar hacia un proyecto de convergencia de todo el sistema”.

Por Javier Perdomo,