Eduardo Brenta: “Estamos en un país con gente con hambre”

El senador de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, recorrió el departamento

El pasado jueves 26 de mayo, estuvo recorriendo los medios del departamento de San José el senador suplente de la Vertiente Artiguista (VA-FA), Eduardo Brenta, quien dialogó sobre distintos temas de la realidad nacional con los medios de la capital departamental y de Libertad.

Con La Semana, Eduardo Brenta comenzó refiriéndose a la elección de Fernando Pereira como Presidente de la coalición de izquierdas, diciendo que para su sector es una “suerte de gran alegría, pero sabemos también que como pasó con Mariano Arana en su momento, entregamos a una de nuestras principales figuras al Frente Amplio. Eso para la Vertiente es parte de nuestra historia, pero no quiere decir que no lo suframos, porque Fernando Pereira estaba llamado a tener un rol fundamental dentro de la estructura de nuestro sector”.

Más allá de eso, dijo el dirigente de la 77, “nosotros teníamos el convencimiento de que Fernando iba a generar un enorme cambio dentro del FA y no teníamos otra opción que respaldarlo”. En el tiempo que ha estado en la Presidencia frenteamplista, “Fernando ha dinamizado al FA y particularmente ha dinamizado a la Vertiente también, porque nunca ha escondido que pertenece a la lista 77”.

El futuro de la Vertiente

Respecto al futuro de su sector, que ha tenido momentos altos y momentos bajos en materia de respaldo ciudadano, mencionó Eduardo Brenta que “estamos en un proceso de reorganización muy importante. Hemos recibido el ingreso de un grupo muy importante de compañeros provenientes del Partido Socialista (escindido del ala renovadora), que están haciendo tremendo aporte. A su vez hemos tenido el ingreso de algunos sectores que votaron nuestro Senado en la elección de octubre de 2019, pero que tienen un intenso trabajo social, lo cual de alguna manera ha modificado el perfil de nuestro sector”.

“Estamos en un proceso de reorganización interna, con incorporaciones, pasamos a ser un grupo inclusivo”, mencionó Brenta y luego comentó que como sector “estuvimos en la primera etapa de conformación del llamado espacio seregnista”, aunque ahora no forman parte de él.

“Nosotros entendíamos que no podía ser el espacio de la candidatura de alguien; queríamos que fuera un espacio bien amplio. Nosotros ya transitamos procesos de estas características, de hecho nosotros somos producto de una reunión de sectores, por eso sabemos que hay que ir despacio, construyendo confianzas”, mencionó el legislador suplente de la 77.

Perspectivas de la izquierda para el 2024

Pero además, recordó Eduardo Brenta, la Vertiente ha estado ubicada históricamente en el centro del espectro del Frente Amplio. “Nuestra pertenencia frenteamplista está antes que la pertenencia a la Vertiente, por lo cual nuestra idea es que el FA tenga multiplicidad de expresiones internas para llegar a distintos sectores de la sociedad”, dijo.

Respecto a la situación del país y a las perspectivas electorales de la izquierda de cara a lo que serán las elecciones del año 2024, dijo Eduardo Brenta que está convencido que el FA volverá al gobierno tras el próximo proceso electoral, porque “los que vinieron a cambiar, han cambiado poco y nada y lo que han cambiado lo han hecho en sentido regresivo”.

“Se ha retrocedido en materia de índices sociales, la inversión en educación se ha reducido, después de una enorme inversión que hizo el FA en sus tres períodos. Se construyó un discurso que decía que todo estaba mal, pero me pregunto qué hubiera pasado si la pandemia de coronavirus hubiera venido en 2005. Acá se dejó el Sistema Nacional Integrado de Salud armado, con una estructura de ASSE fuerte. Yo no le resto mérito al gobierno en la gestión de la pandemia en términos sanitarios, pero tenía de dónde agarrarse”, mencionó Eduardo Brenta.

Consideró luego el dirigente de la lista 77 que el gobierno multicolor “fue muy austero durante la pandemia y eso llevó a que la sociedad civil, en buena parte, soportara las carencias alimenticias de parte de la población. Estamos hablando de un país en el que hay gente con hambre”.

El ex Ministro de Trabajo durante el gobierno de José Mujica, dijo que “se está implantando un modelo, que es el modelo que el herrerismo ha implantado históricamente, que es básicamente regresivo y que además tiende a polarizar a la sociedad, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres”.

Ganancias

“Hoy hay una parte de los uruguayos, totalmente minoritaria, que metió más de 9000 millones de dólares fuera del país durante la pandemia, mientras hay trabajadores, jubilados y pensionistas, que han visto menguados todos sus ingresos. Vamos para el tercer año de caída de salarios y jubilaciones y a su vez tenemos un mundo de promesas incumplidas: el no aumento de las tarifas, los 100 mil puestos de trabajo de Sartori, los 136 liceos de Talvi y otros”, mencionó Eduardo Brenta.

Hay quienes cuestionan al Frente Amplio por preocuparse de los depósitos en el exterior cuando es oposición y dicen que no se preocupó cuando era gobierno. “El FA se preocupó porque hubieran 15 años seguidos de crecimiento del salario real y de las jubilaciones; si en realidad no hubiera habido políticas públicas que equilibraran la situación, no hubiera habido crecimiento. Acá hubo políticas públicas que lograron que se mejorara el ‘Índice Gini’, en base a una política salarial que fue proactiva”, comentó Eduardo Brenta.

“Es cierto -prosiguió diciendo-, en ese período hubo ganadores, claro que sí. También es cierto que hubo una revolución tecnológica en el agro, que explotó por la inversión argentina en particular, pero nunca tuvimos los niveles de precios que tenemos hoy”.

“Los productos lácteos, nunca tuvieron buenos precios, en realidad se mantuvieron en niveles altos, porque Venezuela pagaba un sobreprecio porque no tenía acceso al mercado internacional, pero cuando cayó la compra de Venezuela, se terminó la historia. Ahora los lácteos explotaron, junto a todos los commodities”, por eso, “una cosa es que se genere determinada acumulación de recursos en el exterior, cuando el país globalmente mejora y la gente mejora la calidad de vida, pero otra cosa es cuando cae la calidad de vida y te encontrás con sectores que acumulan riqueza en el exterior. Son situaciones poco comparables”, dijo el legislador suplente de la 77.

Por Javier Perdomo.