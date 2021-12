Ediles y militantes frenteamplistas realizaron una reunión de evaluación del año en el comité Vinelli

El pasado jueves en la tarde la bancada de ediles, el diputado Nicolás Mesa, la virtual presidenta de la Mesa Departamental Marcela Barrios y el equipo de trabajo del Concejo Municipal de Libertad, se reunieron en el comité Héctor Vinelli junto a militantes de la coalición de izquierdas, para evaluar el trabajo realizado durante el año que está terminando.

Uno de los informes presentado en la oportunidad, fue el brindado por la edila Ana María Piñeyrúa y las tres suplentes de ediles que fueron electas por Libertad (Estela Álvarez, Verónica Britos y Victoria Caballero).

Respecto al trabajo realizado por la bancada frenteamplista, dijo la edila Piñeyrúa (lista 82), que “una de las cosas fundamentales en las que se trabajo fue el tema de la emergencia sanitaria y social”.

“Desde su inicio empezamos a trabajar el tema y se hicieron aportes después de varias reuniones de la bancada. A partir de ahí surgió un informe donde se planteaban diferentes estrategias para abordar la problemática de la población más vulnerada. La bancada del Partido Nacional también hizo otro y nuestro informe quedó en minoría. Algunas cosas se tuvieron en cuenta pero la mayoría de las cosas no”, dijo Piñeyrúa, que añadió que era lógico que este fuera uno de los principales temas trabajados, por la situación que se estaba viviendo.

Estela Álvarez (suplente del edil Roberto Rossi), por su parte destacó la importancia del rol de los ediles y consideró que en su primera participación como representante departamental suplente ha sido “un continuo aprendizaje”.

Verónica Britos por su parte (edila suplente del MPP), dijo que consideraba que Libertad está muy bien representada en la Junta en este período y destacó el papel de ser “la caja de resonancia de los problemas de la gente” en el deliberativo departamental.

Álvarez destacó también lo que ha sido la coordinación con los compañeros que trabajan en el Concejo Municipal. Dijo que “hay una buena comunión” y que “se viene trabajando fuerte, aunque es difícil porque en todos lados somos menos”.

EN TERRITORIO | Al consultarle a la edila Ana María Piñeyrúa -ex directora del centro de salud de Libertad-, sobre qué considera que faltó en el abordaje de la comuna durante la pandemia de coronavirus, dijo que la falta estuvo en “el trabajo en territorio, que no debió dejarse nunca. Si bien se cerraron policlínicas y estaba justificado por un tema sanitario y porque no había personal de servicio, esa era una de las cosas que como bancada planteamos, que la Intendencia brindara esas horas de auxiliares de servicio a las policlínicas para que pudieran funcionar. Se debió descentralizar y estar más en el territorio, no que todo el mundo debiera ir a determinado lugar a atenderse”.

“Eso va de la mano con la pérdida de atención de otras cosas, que fue a nivel nacional y que no debió pasar, porque ahora estamos viendo las consecuencias de ello”, añadió la pediatra y edila.

Por su parte Victoria Caballero (suplente por el MPP), dijo que el trabajo en el año que termina “ha sido muy intenso”. Opinó que encuentros como el realizado el pasado jueves fortalecen al FA. “Estamos abiertos a todas las inquietudes que se presenten para poder resolverlas. Nuestro rol es ser nexo entre la ciudadanía y el gobierno departamental y a la vez poder trabajar de forma articulada con los concejos municipales, con el diputado Nicolás Mesa y con las organizaciones sociales”, dijo Caballero.

Valoró la Edila suplente -que participó en representación del FA en una actividad en Diputados de la que fuera la principal oradora frenteamplista-, que “tenemos un grupo de gente que milita con entrega constante, con dedicación, que surge del orgullo que tenemos de estar en esta responsabilidad y hacerla lo mejor que se puede. También desde el amor, porque sin amor no hay nada”.

Agregó que el año que viene “apostamos a que sea de más trabajo conjunto. Somos la fuerza política que representa a la población más vulnerable de este país y tenemos que seguir proponiendo cosas que aporten a mejorar la calidad de vida de la gente”.

RINDIENDO CUENTAS | A su vez la virtual presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio Marcela Barrios, valoró la realización de instancias como la del pasado jueves, diciendo que “este es el FA que estamos buscando construir, el de salir hacia afuera, de rendir cuentas, de presentar el trabajo que hacen los compañeros. Hay que dar a conocer lo que se hace”.

“Hemos salido fortalecidos de la última elección y si bien ha costado procesos largos de autocrítica y reacomodo, tenemos buenas perspectivas para el año que viene”, comentó y especificó que en la elección del 5 de diciembre, en San José el FA creció un 38% respecto a las elecciones anteriores.

“Estamos dentro de los cinco departamentos que tuvieron mayor tasa de crecimiento electoral. Venimos en un lindo proceso; hay que hacer análisis de algunas zonas donde se creció un poco menos para seguir trabajando, pero en líneas generales se está reentusiasmando a la gente. Todo esto suma de cara a los desafíos que tenemos por delante que es la derogación de los 135 artículos de la LUC y a largo plazo, recuperar el gobierno nacional”, agregó Marcela Barrios.

Agregó luego que el principal objetivo que se está trazando para cuando asuma su cargo (fue candidata única), “es un FA más cerca de la gente. Tenemos que salir, dejar de lado los períodos de mucha discusión interna y poder estar más cerca de las necesidades de la gente”.

Marcela Barrios consideró que si bien es cierto que de las instancias como la realizada el jueves, participan fundamentalmente los militantes del FA, “en la medida en que los militantes manejen más información, es una forma de poder llevar mejor información a la gente. También el tema de cuidar la unidad, que se milite con alegría, que se cuide la parte humana, hace que hoy pueden ser los mismos de siempre los que están acá, pero después se puede seguir sumando gente”.

“La política está en todo lo cotidiano, en la medida que lo militantes estén más informados, se puede actuar mejor como ente replicador”, agregó la futura Presidenta de la Mesa Departamental del FA.

Vale añadir que para los interesados, la reunión realizada en el Vinelli se transmitió por redes sociales, por lo que fue totalmente abierta.

Por Javier Perdomo.