Edila Fernanda Castro presenta proyecto de huerta comunitaria pensando en el «día después» de beneficiarios del «Oportunidad Laboral»

En la sesión de la Junta Departamental del pasado lunes 30 de agosto la edila nacionalista Fernanda Castro, presentó una moción para solicitar al Municipio de Libertad y a la Agencia de Desarrollo que promuevan un plan para implementar una huerta comunitaria en Libertad para los trabajadores que hoy forman parte del programa “Oportunidad Laboral”.

El planteo surgió a partir de una exposición en la media hora previa de la sesión mencionada, en la cual la Edila de la lista 70 de Libertad, habló de las mejoras que ha tenido la ciudad a partir del trabajo de los beneficiarios de los “jornales solidarios”. En particular mencionó Castro “lo linda que está la plaza ahora y eso es así porque se nota el trabajo de los beneficiarios de Oportunidad Laboral”.

Aclaró que “no sólo allí se percibe. El cambio también se ve en otros lugares de la ciudad”, pero la Edila -que suplantó en el cargo a Carlos Rodríguez, quien asumió como Director de Higiene y Salud Ambiental-, mostró su preocupación porque “cuando se termine el programa (algo que ocurrirá en unos tres meses), se notará su ausencia en la ciudad”.

Pero no sólo en la ciudad se notará su ausencia. Dijo Castro que ella está pensando también “en el día después de las personas que están en ese plan. Si bien son sólo 15 días de trabajo al mes, que no son tantas horas diarias de trabajo y que no es un sueldo del que puedas depender exclusivamente, tenés un ritmo marcado, una ocupación, una rutina, que en este caso se termina”.

“Estoy pensando en el día después, porque no creo que todos tengan ya pautada otra actividad para su futuro. De un día al otro, todos quedarán como cuando comenzó el programa”, mencionó Fernanda Castro.

La representante blanca dijo que “no sólo está pensando exclusivamente en lo económico, pensé en alguna alternativa ocupacional, en tener una actividad, un objetivo, un compromiso”.

HUERTAS | “Fue así que pensando en las herramientas que da la Intendencia de San José a través de la Agencia de Desarrollo, recordé la promoción de las huertas familiares que se desarrollan. Se generan más de 4000 huertas familiares cada año, además hay ayuda para las huertas comunitarias y para las huertas escolares”, comentó Castro.

Claro, en Libertad el problema es que en este momento no hay huerta comunitaria. “Todo esto que comento es para gente que tiene su propia huerta o lugares donde hay una huerta comunitaria y acá en Libertad no hay. Pensé en esto porque se puede aprovechar un recurso ya existente en la Intendencia y fortalecerlo”, pero para ello se debe generar un espacio de huerta y es por ello que “consulté al Alcalde si había algún lugar en el que pudiera hacerse una huerta y me dijo que en el oeste de la ciudad había terrenos municipales que se pueden acondicionar y a él también le entusiasmó la idea”, contó Castro.

“Otro aspecto importante es la formación teórica y el acompañamiento del proceso; ahí es donde entra la Oficina de Desarrollo. Lo teórico sería bueno que comenzara antes que terminara el plan actual, eso sería lo ideal”, agregó la Edila.

Aclaró la Edila que antes de realizar su planteo lo habló con el encargado de la Dirección de Desarrollo para ver si se podía implementar algo como lo que ella propone. “Antes de presentarla en la Junta Departamental, pregunté si era viable”, dijo.

PROVECHO | Otro aspecto que destacó Castro es que “la producción que surja de esa huerta será para el aprovechamiento de los beneficiarios, es decir que cuando la huerta arranque a tener su fruto, también impactará en el bolsillo de ellos, porque es alimento”.

“Puede pasar que no a todos les interese participar de este proyecto, pero queremos brindarles una alternativa, una oportunidad”, dijo Castro, que mencionó que se hará un relevamiento entre los beneficiarios para saber si están interesados en el programa.

Por último comentó que en la sesión de la Junta Departamental hubo quienes pidieron que la idea se haga extensiva a otras localidades del departamento.

Por Javier Perdomo