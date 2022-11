Edil nacionalista Claudio Parodi planteó preocupación por «toxicidad» de Dirox y la «chanchería»

En la sesión del lunes 7 de noviembre, el edil de Alianza Nacional Claudio Parodi, hizo uso de una media hora previa en la Junta Departamental y sorprendió al plantear una problemática dejada en un segundo plano por la sociedad local en su conjunto: los problemas de contaminación. Parodi habló en el deliberativo sobre la toxicidad de dos empresas en particular, pero en diálogo con La Semana, dijo que el problema es más profundo.

Según el actual contador del Ministerio del Interior y Edil nacionalista, Libertad es una ciudad que está creciendo y por ello hay muchos servicios que están colapsando. Claudio Parodi comentó que él anda por el “Camino de la Tortuga en bicicleta y ves el vertido de las aguas servidas al arroyo; tenés que dejar de respirar cuando pasás por ahí, porque el olor es terrible; toda esa contaminación queda”.

“Obviamente es una inversión que debe hacer OSE, pero sé que el tema saneamiento es preocupante en todo el país. El presupuesto de OSE son algo así como 400 millones de dólares anuales e invierte el 17% y no tiene sólo que hacerlo en el tema saneamiento, también debe invertir en el agua. Se maneja que la inversión necesaria para completar la red de saneamiento en todo el país es de 2000 millones de dólares. Si se invierten 70 u 80 millones por año, es difícil poder completarlo”, dijo el Edil nacionalista.

En opinión de Claudio Parodi, el Uruguay “tiene que comenzar a plantearse a largo plazo las mejoras en el control del ambiente en general. Hoy tenemos las plantas de celulosa que dicen que no contaminan, pero sí lo hacen; el uso del glifosato por algunos productores también contamina y nosotros estamos encima del acuífero Raigón, tenemos que empezar a tomar algunas medidas, porque si no la contaminación nos va a desbordar”.

DIROX | Además de los problemas con el saneamiento y las denuncias que se han hecho sobre la presencia de arsénico en el agua, Parodi dijo en la Junta Departamental que “en Libertad tenemos un problema de contaminación por aire en dos casos: Dirox, una empresa que uno al pasar por la ruta siente el olor; eso tiene que ser controlado por la DINACEA” (Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental, ex Dinama).

Mencionó además que en esa otrora cuestionada fábrica todas las emanaciones al aire “tienen una serie de filtros que deben ser controlados periódicamente. A mí se me informó que eso se hacía mensualmente pero ahora se está haciendo cada tres meses. No sé si eso es verdad, pero voy a elevar un pedido de informes para que me lo confirmen o desmientan”.

Consultado el dirigente nacionalista sobre si percibe que ha vuelto la preocupación social por la operativa de esa empresa de productos químicos, luego de años de olvido, dijo Parodi que “uno se hace eco de lo que la gente nos dice, el ciudadano común siento que está nervioso últimamente con esa empresa”. Parodi fue más allá y dijo creer que “fue un gran error del gobierno de aquel entonces instalar esa fábrica ahí, pero no voy a descubrir la pólvora ahora”. Vale recordar que en la Intendencia estaba Juan Chiruchi era Intendente y en el país gobernaba el Partido Colorado.

“OLOR A CHANCHO” | Pero la situación de Dirox no es lo único que preocupa a Parodi en materia ambiental. Mencionó el Edil que “cuando el clima se está por descomponer, va a llover, no se puede respirar por la el criadero de cerdo de Sapelli. ¿Eso quien lo controla? Estas preocupaciones tienen que ir a conocimiento del Ministerio de Ambiente, pero también a la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia”.

“Algo hay que hacer, no podemos hacer la vista gorda ante estas cosas”, dijo Parodi, que luego se preguntó hacia dónde van los vertidos de esa planta o criadero.

Insistió Claudio Parodi en que “están faltando controles” y opinó que “alguien va a tener que tomar las cosas en serio. Nuestra zona es muy productiva; tenemos la producción de papas más grande del país, pero también se está plantando soja, con lo que eso implica por la presencia de los mosquitos pasando por la ciudad con pesticidas y plaguicidas; eso está en el aire”.

El dirigente de Alianza Nacional entiende que “Libertad está en una zona con luz amarilla” y por eso es que planteó que va a realizar diversos pedidos de informes. “Tengo pensado elevar un pedido de informes a la Intendencia y buscaremos la forma de hacerlo llegar también a DINACEA; por ahí tendremos que ir, ver qué nos responden y después ver cómo seguimos”. El Edil se plantea realizar los pedidos antes que culmine el mes en curso y luego de tener las respuestas definir las acciones a emprender.

SER EDIL | Claudio Parodi asumió como Edil en el presente período por primera vez. En este tiempo ha aprendido lo que es la tarea legislativa, ya que como él dice “siempre he sido técnico. Aceptó la intención de Alianza Nacional de tenerlo en ese cargo departamental, debido precisamente a ese conocimiento técnico que él tiene. Entiende que en el deliberativo “hay muchas cosas para hacer” y opina que lo que falta es legislar y controlar más, que son los dos roles fundamentales de los ediles.

En su opinión, en lo que va de la actual legislatura “no ha habido grandes diferencias entre gobierno y oposición” y dice que ha tenido más problemas dentro del propio Partido Nacional que con los representantes de la oposición.

“Esas son las cosas que me llevan a pensar si quiero seguir en ese rol”, dijo y comentó luego que “nosotros tenemos un equipo en Alianza Nacional, con el cual estamos visitando a la gente, escuchando, colaborando en lo que podemos. Hacemos el rol de acercarnos a la ciudadanía, de tratar de solucionar sus problemas”.

ALIANZA Y EL FUTURO | Por último y con respecto a lo que será el futuro de Alianza Nacional, tras el fallecimiento de su líder Jorge Larrañaga, entiende Parodi que AN “era Jorge Larrañaga, a veces cerca de los líderes no crecen otros liderazgos futuros; fue algo repentino la muerte de Jorge y nos dejó en esta situación”.

“Ahora, el 19 de noviembre, tenemos un congreso en San José y deberá definirse cómo generar nuevas alianzas. Personalmente creo que el líder natural del sector hoy es el intendente de Soriano Guillermo Bezossi, pero necesariamente se va a tener que ir hacia una alianza con otros sectores”, dijo Parodi.

El Edil nacionalista reconoció que su sector “no tiene un líder hoy, Jorge era un líder al que no vamos a poder sustituir. Esperemos no seguir el destino de otros grupos, que cuando el líder se muere, se terminan desarmando”. Por último, reconoció que el Partido Nacional no la tiene muy fácil para las próximas elecciones, ya que no estará Larrañaga y tampoco estará el presidente Lacalle Pou.

Por Javier Perdomo.