Dos jornadas de intensa agenda desarrolló en San José el senador Óscar Andrade

Dos jornadas de intensa recorrida realizó entre jueves y viernes por el departamento de San José, el senador frenteamplista Oscar Andrade (1001), en el marco del comienzo de la campaña hacia el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se estará dirimiendo en el año 2022. Andrade, estuvo en Ituzaingó, Ecilda Paullier, San José de Mayo, Puntas de Valdez -participó de la asamblea por el agua en Rafael Perazza- y culminó la gira en la Coordinadora de Ciudad del Plata en la noche del viernes.

En Rafael Perazza, dialogó con La Semana y al referirse al inicio de la campaña hacia la que ya es considerada una elección de “medio término” (así se denomina a las elecciones legislativas en otros sistemas electorales), dijo que “hay en el grueso de las compañeras y compañeros que lograron la hazaña de las 800 mil firmas una profunda emoción y es algo lógico”.

“Si bien en Uruguay hay tres antecedentes en los que se logró que se habilitara un mecanismo de democracia directa para intentar anular una ley negativa, en ninguna de las experiencias anteriores, ni cuando se logró llevar a referéndum la iniciativa que establecía la caducidad de los crímenes de la dictadura, ni cuando se defendió a Antel en 1993 o a Ancap en 2003, se tuvo que atravesar las dificultades que hubo ahora”, argumentó el Senador de la República, quien luego pasó a explicar por qué lo considera de esta forma. “Primero porque es una ley compleja, porque se demoró seis meses en salir, se juntaron firmas en medio de una pandemia complicada, con una enorme dificultad para llegar a los medios y con escasos recursos económicos. A pesar de todas esas dificultades se llegó a 800 mil firmas”.

Ahora -prosiguió diciendo Oscar Andrade-, “lo que se abre es la perspectiva de tratar de discutir con mucha profundidad, que votar Sí es votar en defensa de los derechos de los trabajadores, votar Sí es votar en defensa de la educación pública, en defensa del derecho a la vivienda, en defensa de las libertades individuales y contra la posibilidad de la violencia institucional, es no favorecer tampoco, acciones que faciliten el lavado de activos. Nos ganamos un derecho, que es poder inundar la cancha de argumentos”.

SEGURIDAD | En opinión del Senador de la 1001 a la hora de abordar la discusión de los 135 artículos cuestionados, “no podemos abandonar la integralidad de la LUC. Hay que discutir todo, discutir alquileres, los recortes en los derechos laborales, los cambios en la Secretaría de Inteligencia que establece esa barbaridad que el responsable de inteligencia pueda ocultar información, aun la vinculada a violaciones a los derechos humanos a la Justicia”.

Andrade dijo que los que están a favor del Sí no deben dejar de discutir las cuestiones de seguridad, porque “es falso que la seguridad se resuelva con más gente presa más tiempo. Los países con menos violencia y delito son países que tienen en promedio 60, 70, a lo sumo 80 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. En Uruguay tenemos 380 PPL por 100 mil habitantes”.

Explicó el Senador del PCU que él abre la discusión de la seguridad en cuatro grandes esquemas. “El primero tiene que ver con los cambios en legítima defensa, que establece una orientación que sostiene que ante cualquier derecho de contenido patrimonial se está amparado por legítima defensa aunque no exista agresión, lo que es algo totalmente negativo, según todos los catedráticos de derecho penal”, dijo Oscar Andrade.

“Lo segundo es que hace un año y algo decíamos que existía riesgo de violencia institucional; hoy lo que tenés son denuncias muy graves de violencia institucional. El caso más contundente es el de los defensores de oficio, que presentaron ante la Justicia 80 testimonios de personas que recibieron lesiones por parte de la Policía, sobre todo jóvenes e indigentes. Los defensores de oficio sostienen que por cada uno que se anima a denunciar son muchos los que no lo hacen”, prosiguió narrando Oscar Andrade.

El tercer ítem para Andrade “es la situación de las cárceles. Todos pronosticaban que esa teoría de que las cárceles solucionan todo, iba a hacer implosionar las cárceles y así ocurre. Este año ha sido un año crítico, caótico, en materia de homicidios, suicidios, en materia de cantidad de presos en condiciones deplorables, degradantes e inhumanas”.

Por último, comentó Oscar Andrade es el tema de “los adolescentes en conflicto con la ley penal, materia en la que se toman una serie de cambios que desconocen el punto de partida, que pasamos de 900 y pico de gurises privados de libertad a 270 y que bajó la cantidad de delitos graves cometidos por adolescentes. En medio de ese contexto, se toman medidas para aumentar las penas contra los adolescentes”.

Respecto a la situación de la seguridad en estos momentos, dijo Oscar Andrade que el argumento de defensa de las medidas incluidas en la LUC es que bajaron los delitos. “Sí bajaron los delitos, en toda América Latina con la pandemia bajaron los delitos. Es obvio que si entran cuatro millones menos de turistas al país, bajan los delitos. Si muchas de las actividades sociales casi se eliminan, bajan los delitos. No hubo educación durante un año y pico, hubo más de un millón de personas menos circulando por día, no hubo fiestas, no hubo eventos”, mencionó Oscar Andrade.

CONTAGIANDO | El Senador aclaró luego que no todos los delitos bajaron. Dijo que “este año vamos 23 femicidios y el año pasado habían sido solo 16. Vamos en 60 muertes en las cárceles, cuando el año pasado fueron 45 y en el primer mes de relativa normalidad, que fue el mes de setiembre, el promedio de homicidios fue del mismo nivel que el promedio de homicidios mensual del año 2019”.

Es decir que “los datos no muestran que se pueda tener tanta euforia”, dijo el Senador del Frente Amplio en Rafael Perazza.

Por último y con respecto a cómo ve que el movimiento social debe afrontar la campaña hacia la instancia de referéndum (que se estima será en marzo de 2022), dijo Oscar Andrade que “no nos podemos olvidar que a las firmas se llegó caminando, recorriendo, militando con convicción. No hay otra. De eso estamos tratando de contagiar a las compañeras y compañeros de cada pueblo”.

“Ojalá que cuando volvamos a San José, nos puedan informar que se hicieron decenas de reuniones en casas de familia para explicar lo regresivo de esta norma”, culminó diciendo Oscar Andrade.

Por Javier Perdomo.