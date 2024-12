Dirigentes nacionalistas de San José y las opiniones sobre la derrota

A nivel departamental la reacción en el Partido Nacional ante la derrota electoral del 24 de noviembre ha tenido pocas voces y todos están a la espera de un análisis interno del Sumate que se promete para los próximos días. Sí ha hecho declaraciones el ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, que fue quien encabezó la campaña, nacionalista primero y coalicionista después, en el interior del país, durante el proceso electoral que llevó a la elección de un nuevo gobierno del Frente Amplio a nivel nacional.

El ex Jefe Comunal josefino fue entrevistado por el programa “Desayunos Informales” y en él defendió la administración de Luis Lacalle Pou que está finalizando. Dijo Falero que “siempre se puede hacer más”, pero consideró que no era “razonable exigirle a un gobierno que en cuatro años y nueve meses logre lo que no se hizo en dos décadas”, continuando en la línea de cuestionamientos al Frente Amplio.

Luego dijo que “todos cometimos aciertos y errores. Desde mi perspectiva, como alguien del interior, percibí falta de militancia en el interior, especialmente en la segunda vuelta”, aclarando que su comentario no cuestionaba a ningún partido en particular, sino a toda la coalición de gobierno.

“Es entendible: quienes compiten por una diputación generan una dinámica de movilización en su entorno, pero una vez resuelta esa instancia, quienes ganaron se enfocan en su nuevo rol, mientras que a quienes no les fue bien les resulta complicado recuperar energías en tan solo 30 días para encarar la segunda vuelta con la misma intensidad”, respondió el Ministro en el programa televisivo.

Falero comentó que entre octubre y noviembre los partidos de la coalición no perdieron votos en Montevideo y Canelones, pero sí en el interior del país y lo adujo a que “todavía no existe un ejercicio consolidado de militancia coalicionista como el que se ve en la capital”.

EN SAN JOSÉ | El Ministro de Transporte hizo referencia luego a los enfrentamientos en la interna nacionalista tras la derrota electoral. Dijo que “son situaciones que no deberían ocurrir, no estoy de acuerdo con ellas, aunque entiendo que muchas veces son el resultado de hablar en caliente”.

Pero José Luis Falero también habló en medios de San José de Mayo y allí cuestionó al diputado del FA Nicolás Mesa por sus dichos sobre su “jubilación” política. A Mora Contenidos le dijo Falero que la jubilación “se da por dos razones, una biológica y la otra por no haber hecho un esfuerzo en la administración pública y creo que ninguna de las dos condiciones las tengo, así que no me va a jubilar nadie y menos el diputado Mesa”.

Defendió además su gestión en el MTOP y dijo que el comentario del Diputado frenteamplista es “una mirada tonta”.

También la intendente Ana María Bentaberri dio su opinión sobre lo que fue el resultado del domingo 24, diciendo que no le gusta “despreciar lo que pasó, no me gusta despreciar lo que elijen o lo que opinan los demás”. Mencionó que el que finalmente se dio era un resultado “posible” y se negó a comparar las instancias nacionales con las departamentales. “Yo no lo extrapolo a lo que puede pasar el año que viene”, dijo en San José.

SILENCIO | La propia intendente Bentaberri también cuestionó en otra instancia con la prensa lo que fue la decisión del Sumate de comparecer con un solo candidato a la Diputación, algo que ha sonado mucho también en redes sociales desde que culminó el ballotage, en particular entre referentes cercanos al saliente diputado Rubén Aníbal Bacigalupe, de la lista 50. Hay que recordar que Bentaberri pertenece al sector de Bacigalupe.

El que no se ha expresado hasta el momento es el diputado electo Sergio Valverde, que ha sido muy cuestionado por todo el arco nacionalista no afín a su lista 70 durante y después de la campaña. La Semana se contactó con el dirigente antes del fin de semana, pero pidió tiempo para mantener una conversación con el ministro Falero antes de dar su visión sobre el proceso electoral y su resultado.

Esta instancia se habría llevado en el correr del lunes, por lo que es de esperar que desde el martes en adelante Valverde exprese su visión, alineada con la visión general de la lista 404 del Sumate.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Javier Perdomo.