Diputados Mesa y Bacigalupe analizaron la jornada de referéndum y sus resultados

Consultado el lunes el diputado nacionalista Rubén Aníbal Bacigalupe sobre los resultados que arrojó el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), mencionó que “lo más importante es que se mantienen los 135 artículos” que se buscaba impugnar.

“Esa es la explicación más objetiva que podemos dar y eso lleva a que mantengamos lo que se votó en el Parlamento, que nosotros considerábamos que más allá de la forma, representa el espíritu de la coalición de gobierno y la idea de la coalición es ir cumpliendo con los compromisos de campaña. Este fue uno de los argumentos que utilizamos en la campaña”, mencionó el Diputado.

Agregó Bacigalupe que “nosotros entendemos que la LUC está dando resultados a beneficio de la gente y esperemos que los meses y los años que siguen se confirme lo que entendemos que es bueno para la ciudadanía”.

Respecto a lo ajustado del resultado, comentó que él “tenía la esperanza de ganar, pero sabíamos que sería una diferencia ajustada teniendo en cuenta que quienes optaron por derogar los artículos habían hecho una muy buena movilización, nos llevaban muchos meses de ventaja explicando los artículos”.

En opinión del legislador oficialista, “nosotros partimos de atrás, teniendo en cuenta que no se le explicó a la gente de qué se trataba la LUC cuando se comenzó la recolección de firmas y cuando llegaron a las firmas, la campaña no se empezó rápidamente”.

Bacigalupe había promovido que el PN saliera a hablar con la gente de la LUC durante la campaña de recolección de firmas, pero su partido optó por no hacerlo. A la luz de lo acontecido, dijo: “nosotros no podíamos salir a contrarrestar, pero pienso que lo que no salimos fue a informar y yo era de los que pensaba que había que informar a la gente. Creíamos que salir de atrás iba a ser más complejo, porque es más difícil de cambiar a alguien que ya toma una decisión”.

En cuanto al pedido de diálogo del FA, Bacigalupe dijo que “siempre ha habido disposición del gobierno a dialogar. Obviamente que hay temas que son difíciles de ponerse de acuerdo. Hay temas en que tenemos visiones diferentes, pero eso no quiere decir que no podemos tener diálogo. Podemos tenerlo y no ponernos de acuerdo”.

Consideró por último el Diputado nacionalista que “hay un mensaje de la ciudadanía, tenemos algunos ciudadanos, algunos cuantos, que no están conformes o con la ley o como viene andando el gobierno. Eso hay que tenerlo en cuenta, pensando que en dos años vamos a tener elecciones y que de alguna manera hay que responder a lo que nos están diciendo”.

MESA | Por su parte el diputado del Frente Amplio Nicolás Mesa dijo que “queda demostrado que era necesario este espacio de diálogo, de debate, sobre estos artículos como lo planteábamos en la recolección de firmas. Hoy, la gente sabe mucho más de lo que se votó que lo que sabía en 2020, cuando se terminó de votar en el Parlamento”.

“Si bien los artículos van a seguir vigentes, queda claro que hay dos mitades respecto a estos temas y que es más que necesario tender puentes, ‘aunque dinamitarlos cueste mucho menos tiempo’, como dice Yamandú Orsi, porque hay temas en los cuales Uruguay necesita tener grandes consensos más allá de una mitad del electorado”, agregó el Diputado del FA.

Otra consideración que realizó Mesa es que “la campaña del Sí arrancó en el 40% y lo que íbamos viendo era que a medida que se informaba más la gente, el Sí iba aumentando. Eso quedó demostrado, terminamos con un 49%. Con un tiempito más el resultado podría haber sido otro”.

Pero además, dijo Mesa, “algo que no es menor es que en la campaña empezaron a emerger discursos intolerantes y muy antipolíticos, trayendo lógicas que son más de la política argentina que la uruguaya. Quedó demostrado que esos discursos no tienen espacio en Uruguay. Eso es bueno para la salud de la democracia”.

Al pedirle ejemplos de lo que decía mencionó que “hubo muchas declaraciones fuera de tono de senadores de la República, la senadora Graciela Bianchi particularmente, que estuvo una serie de declaraciones fuera de lugar, sobre todo con compañeros del FA. También algunos discursos de quienes defienden a los militares acusados de delitos de lessa humanidad, llamando a votar en blanco, que quedaron en evidencia que no tienen lugar, porque el porcentaje del voto en blanco fue bajo”.

Sin embargo, dijo, “en San José se hizo una campaña en base a la tolerancia, al respeto y el intercambio de ideas. Tuvimos varios debates donde esa fue la tónica. Eso es para rescatar”.

En cuanto a los números de San José en particular, dijo Nicolás Mesa que fueron “muy positivos, hay una buena señal. Si bien el Sí gana en Montevideo, Canelones y Paysandú, hay otro grupo de departamentos entre los que está San José, en los que el desempeño de la papeleta rosada fue muy bueno”.

Eso se dio, dijo, a que “hubo un enorme esfuerzo militante y un gran despliegue en todo el departamento. A medida que informábamos, veíamos el crecimiento del Sí”.

Mencionó por último que “si bien no llegamos a cumplir el objetivo, que era la derogación de los 135 artículos, creo que se hizo una muy buena campaña y se instalaron los temas. También eso es importante, porque esto sigue”.

Por Javier Perdomo,