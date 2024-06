Detalles de la elecciones internas del 30 de junio

El próximo domingo 30 de junio se realizan las Elecciones internas de los partidos políticos, que definirán quiénes serán los candidatos presidenciales en la instancia a desarrollarse el último domingo de octubre próximo. En esta instancia, el voto es voluntario y no obligatorio como sí lo será la elección nacional.

Además de los candidatos presidenciales únicos por partido se eligen también los integrantes de los órganos deliberativos nacionales y departamentales, por eso habrá dos clases de hojas de votación, una que contiene el precandidato a la Presidencia de la República y la lista de candidatos, titulares y suplentes, a integrar el Órgano Deliberativo Nacional y la otra incluirá la lista de candidatos, titulares y suplentes, a integrar el Órgano Deliberativo Departamental. Estos órganos son los que luego eligen a los candidatos a la Presidencia (el Deliberativo Nacional), y también luego elegirán a los candidatos departamentales para mayo (Deliberativo Departamental).

Para esta instancia están habilitadas para votar todas las personas cuyas inscripciones cívicas hayan sido aceptadas al 1º de abril de 2024 y tengan 18 años de edad a la fecha de la instancia del día 30. Por esta razón habrán personas que, si bien tramitaron su credencial (el periodo inscripcional cerró el 15 de abril), no figurarán habilitadas en esta oportunidad.

En cuanto a aquellas personas que hayan realizado traslados: quienes hayan realizado el trámite en fechas cercanas o pasado el 1º de abril, figurarán habilitados con la antigua credencial. Las nuevas inscripciones y los traslados quedarán vigentes para las próximas elecciones nacionales.

CIRCUITOS | Para saber dónde votar se puede consultar el buscador web disponible en la página web de la Corte Electoral. En él se indicará si la persona está o no habilitada para votar y en el caso de estar habilitado, figurarán su nombre y apellido, credencial cívica, número y dirección del circuito y si este es accesible. Por ejemplo, de los 24 circuitos que habrá en Libertad, 18 de ellos son accesibles.

Vale aclarar que en los circuitos urbanos y suburbanos, los electores siempre deberán pertenecer al circuito y en cuanto a los circuitos rurales, podrán votar en ellos, aquellos electores que no pertenezcan al circuito, siempre que su inscripción cívica corresponda a una circunscripción rural del departamento y exhiban su credencial cívica.

Otra aclaración importante es que quienes se encuentre en situación de discapacidad motriz permanente o transitoria y les correspondiera votar en un local o comisión receptora de votos que no cuente con condiciones de accesibilidad, podrán sufragar ante un circuito declarado accesible que se encuentre dentro de la serie que les corresponde, siempre y cuando exhiban su credencial cívica. En este caso se tomará el voto en carácter de observado simple y el votante deberá firmar la hoja de identificación y observación a modo de declaración jurada.

Las personas con traslado de credencial no concluido al 1º de abril de 2024, deberán votar en el circuito correspondiente a la credencial que tenía antes de solicitar el traslado. La presentación del certificado expedido por la Oficina Inscriptora solo acredita que el traslado está en trámite y no lo habilita a presentarse en el circuito correspondiente a la serie a la cual trasladó su credencial. No habrá votos observados por encontrarse fuera del departamento.

VOTACIÓN | El sufragio se realizará por orden de llegada en los circuitos electorales donde funcionarán comisiones receptoras de votos compuestas por tres miembros: presidente, secretario y vocal. También habrá un funcionario facilitador, al que el votante podrá acercarse en caso de necesitar asistencia. La credencial cívica es el único documento válido para votar. Quienes no cuenten con el documento físico podrán renovarlo.

Aquellos votantes que no presenten la credencial, deben concurrir al circuito que les pertenece e indicar su nombre y apellido y la serie y número de su credencial si la recuerda. Las personas que voten en estas circunstancias necesariamente deberán figurar en el padrón o en el cuaderno de hojas electorales.

Los electores no videntes o físicamente imposibilitados podrán hacerse acompañar al cuarto secreto por una persona de su confianza o un miembro de la comisión receptora de votos, si así lo desea.

LISTAS | Vale aclarar que la disponibilidad de hojas de votación en los cuartos secretos será competencia de los partidos políticos; son sus delegados los encargados de abastecer de hojas a los circuitos durante la jornada electoral. En el caso de que el votante no encontrara la o las hojas de su preferencia podrá retirarse sin votar y volver en otro momento.

Siendo esta una elección donde el volumen de hojas de votación es muy alto, la Corte Electoral recomienda al elector que, dentro de sus posibilidades, concurra a votar con la hoja de su preferencia. En esta oportunidad el voto será secreto pero no obligatorio, por lo que no se extenderán constancias de voto.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.