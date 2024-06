Denis Hornos busca ser la sorpresa de la interna del Sumate del Partido Nacional

Dice que si Ciudad del Plata se levanta él puede dar la sorpresa en la interna del Sumate el 30 de junio. Denis Hornos es un tipo seguro de sí mismo y lo transmite en su forma de hablar y en la gestualidad. ¿Eso le alcanza para erigirse como una figura en alza en la política departamental? Lo dirán las urnas en pocos días; mientras tanto, este medio dialogó con el líder de la lista 227 del Partido Nacional para saber qué aporta de nuevo a un sector como el “Sumate” con multiplicidad de candidatos y propuestas.

Denis Hornos en el proceso electoral anterior fue parte de Alianza Nacional, sector hoy liderado por Carlos Daniel Camy, tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga. Sin embargo fueron muchos los amagues para pasarse al “Sumate”, pero eso no ocurrió hasta pasado el ciclo electoral “Yo comencé a acercarme al Sumate por amigos como Sergio Valverde y Valverde. No se dio el apoyo al Sumate en ese momento y respaldé en Libertad a José María Reyes, que fue candidato de Alianza Nacional en Libertad. En Ciudad del Plata sacamos la candidatura propia y dentro de Alianza fuimos la lista más votada del sector. Para el Municipio fuimos la lista más votada del partido en Ciudad del Plata, pero el Sumate que tenía varios candidatos de listas diferentes, llevaron a que Marianita fuera Alcaldesa. Quedé a 60 votos de distancia de ella”, comienza diciendo Hornos.

“Después que se dio el proceso electoral de 2020, arranqué mi propio camino, solo, con mi agrupación que se llama ‘Otra Mirada’ y ahí comencé a trabajar, el Sumate me abrió las puertas, me dejó hacer mi camino y que además pueda ser candidato a la Diputación”.

Profundizó el comentario diciendo Hornos que “es el lugar donde me pueden dejar tener mayor incidencia en lo departamental a través de mis votos. No sentía que en otros sectores del partido pudiera tener esa individualidad que nos permitiera ser nosotros, trabajando con nuestro equipo. El ‘Sumate’ lo que te permite es crecer y tus votos son los que te dan la fuerza”.

Sin dudas que Hornos sabe que su mayor caudal electoral está en su ciudad natal –aunque ahora vive a medio camino entre Libertad y Ciudad del Plata-, pero declara que se ha visto sorprendido por la respuesta que obtiene de los eventuales votantes.

DESDE SU CASA | “Cuando empecé a perfilar la precandidatura, busqué fortalecerme en Ciudad del Plata, somos seis agrupaciones que fuimos candidatos al Municipio en 2020 y ahora vamos juntos, incluida la alcaldesa Marianita Fonseca”, dijo Denis Hornos, que luego acotó que “pensé que fuera de Ciudad del Plata sería más difícil llegar a la gente, pero francamente me ha ido muy bien, sobre todo en Libertad, porque yo estudié en Libertad, tengo muchos amigos, tengo conocidos y familiares, al igual que en Puntas de Valdez y Rafael Perazza. Estoy familiarizado con la zona”.

Pero tampoco la capital departamental lo rechazó, según dice el mismo Hornos. “En San José de Mayo pensé que iba a ser mucho más difícil y la verdad es que me han abierto mucho las puertas, sobre todo en las zonas más carenciadas, porque las principales características de mi agrupación es que es gente que no estaba en la política; más del 60% no pertenece a la política, y que les gusta el trabajo social”, comentó Hornos.

Según Denis Hornos eso se da porque “aprendimos a trabajar mucho en los barrios y en San José de Mayo estamos trabajando en el barrio Roberto Mariano, en el Cementerio, Aserradero, en la Picada de las Tunas. Nuestra agrupación tiene fortaleza en los hogares más carenciados porque es donde creemos que podemos hacer más. Nos gusta mucho trabajar en lo social”.

EL CANDIDATO | En cuanto a la figura del precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, dijo Hornos que “es mucho más que la continuación de este gobierno. Todo gobierno, para poder dejar cosas buenas -y de las otras-, debe tener por lo menos dos períodos, porque en cinco años vos no podés formar algo y tratar de hacer un cambio”.

Por eso “cuando él (Delgado), habla de un segundo piso de transformaciones es eso, es continuar mejorando lo hecho en estos cinco años en los que ha pasado de todo; nos ha pasado de todo, la pandemia, la sequía, las inundaciones; pese a todo eso el país está de pie”, dijo Denis Hornos, que agregó que en caso de acceder a la Cámara de Diputados pretende “potenciar al departamento para que crezca”.

Consultado respecto a si el hecho de que la alcaldesa Marianita Fonseca lo apoye en esta instancia implica que él no competirá en mayo de 2025, Denis Hornos dijo que “tenemos un acuerdo con ella, la propia Alcaldesa me pide que yo sea candidato al Municipio, que compita. Nosotros no tenemos otro acuerdo que no sea fortalecer a todas las agrupaciones”.

PILARES | Hornos dijo luego que el nombre de su agrupación es «Otra Mirada» y que “esa otra mirada se da en mirar más allá de los intereses político partidarios” y por eso es que cuando el FA ha presentado un buen proyecto en el Municipio, yo lo acompaño y lo he hecho en estos años que he estado en el Concejo Municipal. “Hay que pensar en la comunidad, sobre todo en una zona como Ciudad del Plata que necesita crecer, somos muchos y falta mucho”, dijo Hornos.

Consultado sobre cómo pretende trabajar él en caso de ser Diputado electo, dijo que “lo mío va a ser bien trabajar a nivel departamental, porque mis pilares son de interés común a toda la sociedad. Soy el único candidato del departamento que habla de cuatro pilares fundamentales que son en base a la salud mental y la depresión, que sabemos que es un problema grave; los otros ejes son el consumo problemático de drogas, el adulto mayor y la accesibilidad. Son cuatro pilares en los que vengo trabajando hace tiempo como parte del Municipio de Ciudad del Plata”.

Por Javier Perdomo.