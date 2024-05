Daniel Caggiani (MPP-FA), dijo que Uruguay vive una «compleja degradación institucional»

Siguiendo por la radio las repercusiones de la publicación de Búsqueda sobre los chats entre el presidente del directorio blanco Pablo Iturralde y el ex senador Gustavo Penadés, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA), Daniel Caggiani, estuvo el jueves 23 recorriendo San José para abrir lo que denominan “Casa 609”. En el caso de Libertad, la casa inaugurada fue la de la militante Carmen Guerrero (ubicada en calle Morquio casi Artigas). Allí se acercaron militantes del sector frenteamplista a dialogar con el Senador.

A los medios locales, le comentó el Senador que una “Casa 609” puede ser la de un militante. “Son vecinos que van prestando sus domicilios para que se transformen en centro de información, para que la ciudadanía se vaya informando que hay elecciones el 30 de junio, que son voluntarias, no obligatorias, porque hay mucha gente que todavía no sabe que hay elecciones”.

Daniel Caggiani ha estado en varias ocasiones en Libertad durante este período de gobierno. En esas recorridas “estamos conversando con los compañeros y las compañeras sobre las problemáticas y las peripecias que se están viviendo a nivel de la inseguridad, de los temas de trabajo, del salario, que cada vez rinde menos, del aumento de los precios de la canasta básica, que se ha encarecido”.

De inmediato aclara Caggiani que “no solo hablamos de los problemas, sino también de las perspectivas de futuro que el FA está ofreciendo. Nada más y nada menos que Yamandú Orsi es el candidato que nosotros apoyamos, que es un compañero que ha tenido una importante experiencia de gestión en la Intendencia de Canelones”. Bromeó Caggiani con que él era una especie de “telonero”, ya que Orsi estaría el sábado en el acto unitario del FA.

Prosiguió diciendo Caggiani que “Yamandú es un compañero que tiene una vocación de mucho diálogo interpartidario, lo ha cultivado a lo largo de su trayectoria política, desde que era un militante del FA hasta cuando asumió las más altas responsabilidades”, pero que ahora “ha agudizado su discurso porque se ha agudizado la situación en Uruguay”.

VIOLENCIAS | “Uno lo que ve en estas recorridas que estamos haciendo en todo el país, es que la situación de violencia e inseguridad ha empeorado en estos cuatro años, que el Uruguay ha crecido en materia económica, que el PBI (Producto Bruto Interno), ha crecido, pero a su vez ha crecido la pobreza, que los salarios no rinden tanto, que hay problemas de adicciones, que hay problemas de acceso a los medicamentos y a especialistas en los hospitales públicos, que hay problemas de acceso a centros educativos”, dijo luego Daniel Caggiani.

“Nosotros estamos notando que hay un conjunto de gente que ha avanzado -los malla oro como los llama el gobierno-, pero hay un conjunto de gente que se ha caído de ese avance y eso es lo que dice Yamandú cuando dice que el Uruguay se cae a pedazos. Sí, el Uruguay avanza, pero la gente se cae”, agregó el Senador.

“A ellos (al gobierno), no les gustará que se digan estas cosas, pero todo esto se está agudizando, ahora cierra FNC en Minas, que tiene muchísimos años funcionando en el país; que deja en la calle a 150 personas y esa situación se está evidenciando en el conjunto del país. El Presidente de la Cámara de Industrias ha dicho que es más fácil importar que producir en el país; eso lo han planteado también organizaciones vinculadas a la agropecuaria; es decir que hay un conjunto de organizaciones, personas y partidos que estamos diciendo que hay una situación bastante compleja en el país y hay otros que intentan tapar el sol con un dedo, sobre todo los que están en el gobierno, que están ocultando una situación que a todas luces es muy preocupante”, dijo Daniel Caggiani sobre la situación del país.

YAMANDÚ | Respecto a la disputa en la interna frenteamplista, dijo Caggiani que se “está haciendo una campaña muy respetuosa, somos el único partido con programa único, y ahora lo que queremos hacer es definir quién puede interpretar mejor esa sintonía entre programa y candidato”.

“Nosotros consideramos que Yamandú, además de ser un compañero con una experiencia importante, ha logrado a través de sus responsabilidades políticas e institucionales, tener una vocación de diálogo y entendimiento con otros partidos políticos, con otros referentes. Es un compañero que tiene una fuerte posibilidad de ganar las elecciones; con Orsi el FA tiene posibilidad de tener mayorías parlamentarias en octubre y ganar las elecciones en segunda vuelta, eso es importante porque esto se define por votos”, agregó Caggiani, que luego añadió que “toda la gente ve con buen ojo a Yamandú, lo ven como una persona muy cercana y hay muchos blancos, colorados, ex frenteamplistas, cabildantes que ahora están volviendo, que lo van a votar”.

ÉTICA | Consultado sobre las revelaciones del caso Iturralde, dijo el Senador que “el Uruguay está viviendo una degradación institucional en materia de ética en la gestión pública bastante complejo”.

“Quienes hoy gobiernan, cuando eran oposición nos exigían estándares de ética casi escandinavos, lo que era importante y necesario, pero ahora cuando están gobernando, la ética es otra. Todos los días nos estamos encontrando con novedades, con noticias que terminan siendo casi como capítulos de esas series que se ven en internet, con momentos que rayan en actitudes casi mafiosas. Se graban, aparecen chats, presionan a fiscales, se trata de digitar fiscales para que investiguen a uno, otros investigan de manera clandestina con personal policial y además el Ministro es de la misma fuerza política. En otro lugar y en otro momento sería un escándalo, pero acá parece estar medio naturalizado”, dijo el Senador del MPP.

Según el Senador se “requiere una condena muy enfática a este tipo de acciones; acá no se puede justificar ni naturalizar. Hay que ser tajantes respecto a que este tipo de cosas no pueden suceder más en el país. En el caso en que gobierne el FA va a tener que pasar mucho el cepillo de alambre para sacar mucha herrumbre que está quedando”.

Respecto a la tendencia a buscar la filiación política de los fiscales y a partir de allí definir respaldos u oposiciones, según Daniel Caggiani entiende que muchas veces se trata de suposiciones y no de confirmaciones de si tal o cual es de éste o el otro partido. “Lo que yo puedo decir es que de la fiscal Ghione, que es una de las que está en tratamiento público a partir de lo ocurrido con Iturralde, no se puede decir nada de su actuación porque la verdad que actuó de manera muy profesional. Creo que articuló una muy buena acusación, solicitó el desafuero de uno de los senadores más importantes del Partido Nacional y se le votó de manera unánime. No hubo ningún tipo de cuestionamientos en eso”, dijo Caggiani.

“Me parece que quien ha puesto en cuestión la filiación política de los fiscales es el actual gobierno, que públicamente sus senadores han dicho que está flechada hacia la izquierda y lo que vemos ahora es que la práctica en privado, es presionar a los fiscales para que estén flechados para el otro lado. Eso es preocupante, no es propio de un sistema democrático. Hay que rechazar estas cosas, hay que establecer límites concretos”, opinó por último el Senador de la fracción política más votada del país.

Por Javier Perdomo.