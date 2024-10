Daniel Blanco y la apuesta a obtener una buena votación con la Vertiente Artiguista y su lista 77

La Vertiente Artiguista vuelve a presentar para la instancia del próximo domingo 27 de octubre, la candidatura del rematador Daniel Blanco a la Diputación por el Frente Amplio, quien ha desempeñado durante el período el cargo de Edil por el sector, a la vez de continuar al frente de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Al cierre de la campaña electoral, Blanco conversó con La Semana. Comenzó llamando la atención sobre lo que ha sido la campaña. Mencionó que es “distinta a otras porque ha sido muy corta en lo que tiene que ver con los actos y con el contacto con la gente. Nosotros hemos hecho puerta a puerta, barriadas, pero recién ahora la gente está calentando los motores, para que el próximo domingo sea una verdadera fiesta”.

Opinó Daniel Blanco que “más allá que la elección sea obligatoria, al uruguayo le gusta participar, decidir y aquí lo que está en juego son dos modelos diferentes de país, desde lo cultural, desde la concepción política, con una visión diferente de lo que es el rol del Estado”.

A la hora de pensar en lo que sería un eventual gobierno del FA y el aporte que haría a él la VA, dijo Daniel Blanco que “tanto a nivel nacional como departamental contamos con compañeros y compañeras, que más allá de lo que es la tarea legislativa, pueden tener un lugar en algún cargo. No es lo que nos interesa, si se da, se da, pero sabiendo que podemos contribuir en algo y eso está comprobado en anteriores gobiernos”.

APOYOS | Daniel Blanco destacó además el crecimiento la VA y su lista 77 ha tenido a nivel nacional. “La juventud viene entusiasmando bastante en Montevideo y en otros departamentos también se crece. San José está en el pelotón de los cinco o seis con más crecimiento”, dijo Blanco.

Continuó diciendo que en San José, “los compañeros y las compañeras han hecho un gran trabajo que han posibilitado ese crecimiento”. Luego enumeró algunos de esos referentes: “en Ciudad del Plata está Juan José Olivera, Marcelo Dorelo, Marta Morales, que ha han hecho un buen trabajo. En Libertad están Miguel Croce Porto y Alejandra Vilar o Carla De León. En San José Daniel Machín, Diego Caracciolo, la doctora Gladys Rodríguez y su esposo Juan Francisco Marichal. En Rodríguez, que es el lugar en que porcentualmente vota mejor la Vertiente, contamos con Carlos Bondad a la cabeza, con Juan Doglio y también con Leonardo Bértola”.

Consultado respecto a si le interesaría ejercer un cargo de gobierno, dijo Blanco que es algo que “no me quita el sueño; a mí la parte legislativa en la Junta Departamental al principio me costó, por lo menos me llevó dos años tomarle los tiempos y ver cómo se maneja dentro y hoy lo que más me seduce es seguir ahí y lograr que la Vertiente tenga un cargo más, pero si hay algún ofrecimiento para algún cargo, lo evaluaremos y lo decidiremos con el grupo”.

TEMÁTICAS | Entiende Daniel Blanco que si el Frente Amplio asume el gobierno en marzo de 2025, los principales temas que debe abordar son la educación, la salud y la seguridad.

Como grupo local, contó que están trabajando en temas como “el empleo juvenil, un tema en el que el sistema político está en el debe y hay que abrir una puerta más grande para brindar la primera oportunidad de trabajo a la juventud. También venimos trabajando en el tema rotulado de alimentos, en el tema de los alimentos para celíacos, hemos presentado proyectos sobre bienestar animal en la junta”.

“Todos estos son temas que surgen a partir de las inquietudes que nos plantea la propia gente”, dijo el Edil y candidato a la Diputación por la Vertiente Artiguista.

Por Javier Perdomo.