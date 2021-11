Constanza Moreira en Libertad: «Las mujeres no somos vientres»

El pasado jueves estuvo en Libertad la politóloga y dirigente del sector Casa Grande del Frente Amplio, Constanza Moreira, en respaldo a las listas 82 y 3311 en la elección interna de la coalición que se realiza el próximo domingo 5 de diciembre. La dirigente, habló con los medios de la ciudad sobre la elección y la realidad política nacional.

Comenzó diciendo en que las listas que encabeza ella en lo nacional y a nivel departamental la ex candidata a la Intendencia María Noel Battaglino, “hay una gran presencia de mujeres y un estilo de liderazgo femenino y de paridad. A pesar que nuestras listas están encabezadas por mujeres, son paritarias desde antes que el FA lo propusiera. Este es un momento en que Uruguay anda muy mal en ese aspecto. Tenemos sólo dos mujeres en el gabinete -antes había cinco en 13-, y además ha bajado el porcentaje de participación femenina en el Parlamento”.

“Otra de las marcas de nuestras listas es la lucha contra la violencia de género. A pesar de todas las leyes y tratados, América Latina sigue siendo el continente con más femicidios per cápita y Uruguay es uno de los países con mayor número. Además de un cambio cultural, reclamamos a este gobierno más atención, más recursos y más prioridad a la violencia de género, ya que se han reducido sustancialmente los recursos del MIDES, del Inmujeres, los fondos disponibles para juzgados y fiscalía especializada en violencia de género”, mencionó Constanza Moreira.

Luego continuó diciendo que como sector “llamamos la atención sobre algunas declaraciones que nos parecen negativas como el proyecto de ley de tenencia compartida. También llamamos la atención sobre el nuevo impulso a la natalidad que se quiere hacer sin escuchar a las mujeres. Las mujeres no somos vientres, no estamos para aumentar la natalidad. El embarazo tiene que ser algo elegido, consciente y responsable. Estamos de acuerdo con el aumento de las licencias parentales y maternales pero no en nombre de un aumento de la tasa de natalidad. Las mujeres somos agentes con conciencia y derechos”.

MOMENTO INTERESANTE | Consultada sobre cómo ve el momento político del país, en esta etapa de post pandemia, dijo Moreira que “es uno de los momentos más interesantes que hemos vivido después de las elecciones de 2019, que fueron momentos tristísimos y además, después de la pandemia, que tuvo momentos muy terrible a principios de este año. Es el primer momento en que el movimiento social se ha puesto a la ofensiva; ahora el gobierno tiene que responder a una iniciativa que fue del movimiento social y del FA, de hablar sobre la LUC y dar el debate político secuestrado al usar el procedimiento malo para la democracia, como es votar una ley de 400 y pico de artículos en 45 días”.

Dijo además que “es un momento especial para América Latina. Estamos viendo cómo deriva el proceso chileno, con una constituyente paritaria con intención de dejar atrás el período pinochetista y ahora con una elección polarizada entre izquierda y derecha. Estamos pendientes de lo que pasa en Brasil. Obvio que la inmensa mayoría de las personas que nos consideramos de izquierda queremos que se vaya Bolsonaro. Su era se recordará como de las más tristes de la historia de Brasil. Estamos con muchas expectativas con el gobierno de México y atentos a lo que pase con Castillo en Perú, que no la tiene sencilla”.

“En ese contexto latinoamericano, la izquierda uruguaya, muestra su resiliencia, su capacidad de superación, de transformación. La campaña de las firmas fue muy de garra charrúa, muy digna de la construcción del Uruguay como nación. A todo eso que nos hace ser un pequeño país pobre -porque lo somos pese a que les moleste a muchos-, en una región pobre y desigual, le tenemos que añadir que somos una de las cinco mejores democracias del mundo”, mencionó Moreira.

En ese marco, continuó diciendo, gracias a que “el Frente Amplio sacó del marasmo de su destino país que tenía -lo sacó del marasmo de su migración y del desangre de gente que se iba, ahora por el contrario recibe inmigración-, el gobierno ha disfrutado de una luna de miel, ayudado por el sistema sanitario, que le permitió aguantar el Covid, a la capacidad del sistema educativo y a Antel por darle conectividad al país, a que encontraron un país saneado, con baja pobreza, un país con leyes ejemplares, entonces creo que buena parte de esa luna de miel que disfruta el gobierno se debe a esos 15 años que fueron los 15 mejores años del Uruguay desde que nací hasta ahora”.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS | En relación a la campaña del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), dijo Moreira que el FA “ya tuvo dos victorias importantes, la primera fue conseguir las firmas y demostrar que el movimiento social se puede organizar en las peores situaciones. El referéndum pone a todo el país a discutir sobre la LUC y discutir sobre la LUC es discutir sobre seguridad, educación, vivienda, es decir, los temas que hacen a la vida en sociedad. Ese es el otro triunfo”.

Consideró además que “si el referéndum se pierde y gana el No, no va a ser tan negativo para el FA que todavía tiene muchos repechajes antes de 2024, como si será negativo para el gobierno perder el referéndum. Para el gobierno tiene un costo más caro perder. El FA ya ganó la mitad de su recorrido”.

Consultada sobre si las encuestas de popularidad del gobierno son creíbles, dijo Moreira que “el voto real que tenemos hoy es que el 30% del padrón electoral votó contra la LUC. Creo que hay que fijarse más en ese número que en las encuestas de popularidad”.

“Es obvio que el Presidente se viene desgastando, es normal, ha logrado retrasar su desgaste como resultado de la pandemia, a pesar que dejó al país en una crisis espantosa, porque la gente le echó la culpa a la pandemia, no al gobierno”, dijo y mencionó que para salir de la crisis “el gobierno tiene que hacer cosas que no le gusta hacer: tiene que invertir en las empresas públicas, pero no está de acuerdo con eso, sigue con esa lógica rígida, muy neoliberal de restricción de gasto público”.

Dijo también que le preocupa la cantidad de cambios de ministros y que “ha habido muchos escándalos de corrupción; todavía eso no se expresa en descontento de la gente, pero son muchos procesos abiertos. La gente ya no sabe de quién se habla y eso genera desconfianza en el sistema político”.

Por último dijo que ya no le “preocupa cómo va a ganar la elección el FA, sino cómo van a estar los hogares uruguayos dentro de dos años”.

Por Javier Perdomo.