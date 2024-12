Comité Vinelli planteará al Plenario que por lo menos uno de los candidatos del FA debe ser del interior

La asamblea de adherentes del Comité Héctor Vinelli del Frente Amplio realizada el pasado miércoles 11 de diciembre mandató a sus representantes al Plenario Departamental respecto a lo que será la definición de las candidaturas de la fuerza política hacia las departamentales de mayo de 2025. Llevarán como postura habilitar el máximo de candidaturas permitido para esta instancia, es decir tres candidatos, pero con la condición de que por lo menos uno, sea del interior josefino. El plenario que definirá las candidaturas será el 26 de diciembre.

Según lo informado por la presidenta del comité Verónica Britos, en la asamblea se decidió conformar un grupo local para hacer aportes al programa de gobierno departamental y al municipal. Se votará a favor del programa ya elaborado durante el Plenario del martes 17, que será presentado oficialmente el jueves 19.

Consultada Britos respecto a si hay definición respecto a las candidaturas al Municipio de Libertad, dijo que “esa etapa comienza después que se voten las candidaturas departamentales en el plenario del 26, lo que no quiere decir que no haya candidatos porque para los municipios no requiere aprobación ni de las bases ni del plenario, cualquier frenteamplista que reúna 50 firmas y el aval de la fuerza política puede ir como candidato del Frente Amplio al municipio”.

Por Javier Perdomo.