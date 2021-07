Comisión departamental pro referéndum aportó entre 17 y 18 mil firmas, según datos primarios

Tras una intervención de unos 10 minutos, el presidente del Pit –Cnt Fernando Pereira tomó una hoja A4 y la mostró ante las cámaras presentes en la sala de actos de la sede de la central sindical, con el número 763.443 estampado, aclarando que esas eran las firmas que se habían reunido hasta las 5 de la mañana, pero al mediodía seguían llegando y esperaban que llegaran más antes de las 17 horas, cuando serán entregadas las firmas ante la Corte Electoral. Consecuencia, en abril de 2022 los uruguayos iremos a las urnas para dirimir el futuro de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada hace un año por la coalición de gobierno.

En Libertad, el dirigente sindical Osvaldo Espinosa, quien ha sido vocero de la comisión local, dijo sentir “satisfacción por el trabajo alcanzado” y reconoció que cuando comenzó la campaña no era nada optimista. “Cuando arrancamos, con la mitad del tiempo, porque arrancamos con seis meses y no con un año, en plena pandemia, sin espectáculos públicos, con el Frente Amplio desmovilizado y con uno que está medio viejo y cansado, sabe que no es fácil y que algunos saludan a la bandera, pero cuando hay que agarrar la asada no están mucho, yo no era optimista”, dijo.

Pero su perspectiva fue cambiando y dijo que “vas haciendo camino al andar. Llegó un momento que fue medio posible llegar, después pareció que se podía llegar y un día se llegó. La expectativa fue creciendo de a poco, si uno mira el almanaque no se puede creer lo que hemos logrado”, dijo Espinosa.

Destacó que toda la campaña se hizo con el silencio de los grandes medios nacionales y dijo creer que los últimos días han sido definitorios. “Con este barullo que hay hoy, más gente está propensa a firmar que hace 15 o 20 días atrás”, opinó Espinosa.

Vale mencionar que fuentes de la comisión departamental dijeron a La Semana que San José aportó entre 17 y 18 mil firmas. Aclaró la fuente que no es una cifra definitiva, que podrá ser difundida en las próximas horas.

Las firmas se entregarán a las 17 horas en la Corte Electoral, a la cual llegarán en caravana. Desde ahora las autoridades tienen hasta fines de diciembre para realizar la revisión de las firmas y una vez que se hayan corroborado (es difícil que se descarten más de 100 mil firmas), se llamará a las urnas, algo que ocurrirá en abril de 2022.