Charles Carrera: «el gobierno sigue haciendo política electoral con la seguridad»

La campaña hacia las elecciones internas del Frente Amplio, motiva la llegada de figuras nacionales de la coalición de izquierda, que aprovechan sus incursiones para dar su visión sobre el momento del país y sobre la campaña hacia el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se desarrollará en los primeros meses de 2022.

En esta ocasión el que llegó a Libertad fue el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, quien mantuvo una reunión política y de camaradería con la militancia del comité Vinelli, acompañado del diputado Nicolás Mesa y la candidata única a presidir la Departamental frenteamplista Marcela Barrios.

Precisamente sobre este hecho llamó la atención Carrera, diciendo que cuando viene “a San José lo que debo destacar es que los compañeros han trabajado en clave de unidad y eso es muy importante. Es muy positivo que tengamos una candidatura única. En esa diversidad que somos hay que construir en unidad; eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo”.

HACIA ADENTRO | Carrera dijo que está recorriendo el país con el objetivo central hoy de motivar la mayor votación posible en las elecciones internas del 5 de diciembre. “Esta elección es la culminación de un largo proceso de análisis interno; vimos qué pasó, por qué se perdió el gobierno nacional, dónde fue que fallamos. Pasamos por un congreso, que culminó con buen ambiente y ahora hay que ir al acto final que es el de las elecciones”, narró el Senador.

Como MPP, dijo Charles Carrera, “apoyamos como candidato a la Presidencia del FA a Fernando Pereira, que es un compañero que tiene una gran capacidad de articulación, que tiene en cuenta la descentralización, que respeta las autonomías departamentales, que conoce el interior y que tiene capacidad de diálogo”.

“Es una candidatura que tiene acuerdos amplios. Pereira está en condiciones de desarrollar el FA hacia adelante y cumplir con el gran objetivo político del año que viene que es lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC y reposicionar la fuerza política hacia adelante, teniendo mucho diálogo con las departamentales, teniendo una comisión de relacionamiento a partir de la que salgamos a dialogar con los diferentes actores sociales y con una comisión de programa que mire el programa del FA del futuro. Esos son los desafíos grandes que van a tener los compañeros que asuman los diferentes cargos en disputa el 5 de diciembre”, detalló Charles Carrera.

Charles Carrera fue Director General de Secretaría del Ministerio del Interior durante los dos últimos períodos de gobierno del FA. Al consultarle si considera que está de acuerdo con que la inseguridad fue uno de los factores centrales para que la izquierda perdiera en 2019, dijo creer que el FA perdió por múltiples causas. “Uno veía que el tema seguridad era importante acá en la zona metropolitana, donde se concentra la mayor parte del problema, pero si uno va al interior, me parece que hubo otros problemas. Eso se discutió en la fase de autocrítica”.

TRANSFORMACIONES | “Nosotros desde el gobierno hicimos profundas transformaciones a lo largo de 15 años en beneficio de la gente, pero en los últimos años perdimos capacidad de dialogar con la gente. Eso fue lo que nos llevó a la derrota. No vimos la diversidad que es el Uruguay, no existe un solo interior. Rivera tiene una lógica, Paysandú tiene otra, Cerro Largo tiene otra. El centralismo nos llevó a la derrota”, profundizó Charles Carrera.

En opinión del Senador del Frente Amplio, “el problema de la seguridad sale de las encuestas porque la gente está preocupada por sobrevivir, preocupada por llegar a fin de mes. Los principales problemas son la falta de trabajo, los problemas económicos, los problemas de educación, de salud; después de todo eso, aparece la seguridad”.

Pero además, agregó Carrera, “hay una baja en el delito que es fruto de una pandemia, que tuvo efectos muy grandes sobre el relacionamiento social, lo que llevó a que algunos delitos bajaran -en particular los que están relacionados con la movilidad social-, pero hay delitos que subieron. En San José las rapiñas crecieron un 40% en 2020, los homicidios se mantuvieron, pero si vas a Rivera, en 2019 los homicidios fueron siete, en 2020 fueron 16 y este año ya está en 14 y pueden llegar a superar a 2020 de acá a fin de año”.

Para el Senador, “lamentablemente la seguridad, que es un tema fundamental para el desarrollo de una sociedad, sigue siendo un botín electoral. La LUC no es mágica, no resolvió los problemas de la seguridad y no ataca los problemas estructurales. El gobierno sigue haciendo política con la seguridad y desde el FA sostenemos que en materia de seguridad se deben hacer políticas de Estado, que permanezcan mucho más allá de un período de gobierno”.

Es por eso, siguió diciendo, que “el Frente Amplio, no comparte esa profunda reforma que se hizo en por lo menos 37 áreas de políticas públicas en 74 días y por eso es que nosotros queremos dejar sin efecto lo peor de la LUC. En materia de seguridad son 126 artículos; nosotros estamos buscando dejar sin efecto 33 de ellos por sus efectos negativos, porque no respaldan a la Policía”.

NÚMEROS | Cuestionó el respaldo que dice el gobierno que le ha dado a la Policía. “La prioridad de una política pública se debe ver en el presupuesto o en una rendición de cuentas. El gobierno habilitó en el presupuesto contratar hasta dos mil policías, pero no está financiado, no pudo contratar ninguno. Dijo que iba a construir cárceles, no está financiado, no pudo construir ninguna. No subió los sueldos. Si uno dice reconozco al funcionario le tengo que dar un aumento y el funcionario policial sigue la suerte de todos los trabajadores, que estamos perdiendo salario”, dijo Charles Carrera.

En síntesis, dijo el Senador del MPP-FA, “estamos muy preocupados por la situación del país en general, que se va a agravar, porque no hay proyecto hacia adelante y eso tiene consecuencias sobre el futuro”.

Consultado sobre si entiende que el agravamiento de la situación económica derivará en el aumento de la delincuencia, dijo Carrera que “no quiero relacionar delito con pobreza, porque el delito es multicausal. Sí creo que, desgraciadamente, como no hay una perspectiva de futuro hacia adelante, el Uruguay va a tener más pobreza y más falta de trabajo, porque existió inacción del gobierno”.

“El gobierno tomó el camino de recortar políticas públicas y eso tiene consecuencias en la salud, en la educación, en el salario. El gobierno no tiene proyectos hacia el futuro, está muy preocupado en recortar, en beneficiar a un sector muy reducido de la sociedad y dejamos atrás a todo el pelotón. Tenemos una perspectiva compleja para la vida del país”, culminó diciendo Carrera.

Por Jorge Gambetta.